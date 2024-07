Calcio. Salernitana nel caos: addio al mister Sottil, ecco i papabili due nuovi nomi per la panchina

Le dimissioni dell'allenatore ex Udinese scuotono il club. Castori e Aquilani tra i papabili sostituti.

SALERNO - La Salernitana si trova in uno stato di tumulto mentre l'allenatore Andrea Sottil decide di lasciare la squadra. Sottil, ex Udinese, è atteso a breve per presentare le sue dimissioni, concludendo il suo mandato prima ancora che iniziasse veramente.

La situazione alla Salernitana è arrivata a un punto critico dopo il crollo delle trattative tra il proprietario del club Danilo Iervolino e Brera Holdings per la cessione del sodalizio campano. Questa brusca interruzione ha avuto immediate ripercussioni sul progetto sportivo del club. Mentre il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha scelto di rimanere allo stadio Arechi, Sottil ha deciso diversamente, citando il nuovo focus del club sulla sostenibilità economica come motivo della sua partenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con le imminenti dimissioni di Sottil, il club sta già considerando due potenziali sostituti. Il primo è Fabrizio Castori, l'allenatore che ha portato per l'ultima volta la Salernitana alla promozione in Serie A. Il secondo candidato è Alberto Aquilani, un allenatore emergente che ha recentemente avuto la sua prima esperienza in Serie B con il Pisa.

Dopo l'annuncio ufficiale delle dimissioni di Sottil, la Salernitana prenderà una decisione su chi prenderà le redini e guiderà il nuovo progetto tecnico.