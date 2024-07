Calcio Serie B al Tardini: La Capolista Parma affronta la rivelazione Catanzaro, ecco i convocati

PARMA - Il duello di ambizioni: tra conferme e rivelazioni, una partita che potrebbe riscrivere le traiettorie della stagione in Serie B.

Sulla scia di un imminente scontro di calcio che potrebbe cambiare le sorti della Serie B, il Parma Calcio 1913 si prepara ad ospitare l'US Catanzaro 1929 in un match che si prospetta entusiasmante. Entrambe le squadre, attualmente in posizioni di prestigio in classifica, si contenderanno preziosi punti nel pomeriggio del 1 Aprile 2024 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Il Parma, sotto la guida di Mister Fabio Pecchia, si trova al comando della classifica con una performante campagna che ha portato a 19 vittorie, 8 pareggi e solamente 3 sconfitte. La squadra vanta anche un'impressionante differenza reti positiva, avendo segnato 57 gol e subendone 30. Pecchia ha convocato una rosa di giocatori bilanciata e promettente, con una mescolanza di gioventù e esperienza pronta a tenere alto il nome dei crociati.

Dall'altro lato, il Catanzaro di Mister Vincenzo Vivarini, nonostante sia una neo promossa, si sta dimostrando un'avversaria tosta, posizionandosi al sesto posto con 14 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Vivarini, che sarà costretto a fare a meno di due titolari, avrà il difficile compito di motivare i suoi a confrontarsi con il leader della serie. Ha convocato 23 giocatori, inclusi nomi che hanno già dimostrato il loro valore nel corso della stagione.

Questo confronto non è solo una battaglia per tre punti ma anche un simbolo delle ambizioni e delle strategie a lungo termine di entrambe le società. Il Parma mira a sigillare il suo ritorno in Serie A, mentre il Catanzaro vuole consolidare il suo posto nella Serie B, magari sognando qualcosa di più.

Mentre il Parma pare avere l'upper hand, con la prima posizione solidamente in tasca e una serie di prestazioni convincenti alle spalle, il Catanzaro non è una squadra da sottovalutare. Dopotutto, nel calcio, è la grinta e la passione a decidere l'esito di una partita tanto quanto la tecnica e la tattica.

In una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e di passione calcistica, Parma e Catanzaro si preparano a dare vita a uno spettacolo che, senza dubbio, terrà gli spettatori incollati ai propri seggi fino al triplice fischio finale

Parma 1913 Mister Pecchia - Elenco Dei Convocati



Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 22 Turk.



Difensori: 14 Ansaldi, 39 Circati, 15 Delprato, 77 Di Chiara, 30 Valenti, 47 Zagaritis.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 64 Cyprien, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Begić, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 9 Charpentier, 17 Čolak, 98 Man, 28 Mihaila, 21 Partipilo.



Us Catanzaro 1929 Mister Vincenzo Vivarini - Elenco Dei Convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma