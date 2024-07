Catanzaro-Reggiana 0-1 Giallorossi piegati da un’autorete. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 09 MAR – Vince la Reggiana grazie ad una rete al 12’, ma il Catanzaro è vivo e, pur attaccando, non è riuscito a riequilibrare il risultato in un pomeriggio in cui i 10.000 del Ceravolo hanno dato il loro contributo fatto di passione e tifo. La rete arriva presto, dal fondo Bianco mette una palla precisa sui piedi di Girma che calcia prontamente cogliendo lil palo con la palla che batte sulla schiena di Fulignati e s’insacca. Il Catanzaro ci prova e si riversa nella metà campo ospite ma non riesce a concretizzare tanto nel primo tempo che nella ripresa allorquando nel finale provano ad impensierire un Satalino in giornata strepitosa. Tanto Donnarumma, Biasci ed Oliveri non sono fortunati e la Reggiana resiste portando a casa tre punti importanti nella corsa salvezza.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-REGGIANA 0-1

MARCATORE: 12’ pt Fulignati (C aut.).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli (33’ st Oliveri);D’Andrea (22’ st Brignola), Pompetti, Petriccione (33’ st Sounas), Vandeputte; Iemmello(39’ st Donarumma), Ambrosino (1’ st Biasci). A disp.: Sala, Antonini, Miranda, Krajnc, Verna, Stoppa, Pontisso, Sounas. All.: Vivarini.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Szyminski, Rozzio, Mercandalli (41’ st Libutti); Fiamozzi,Kabashi, Bianco, Pieragnolo (49’ st Pajac); Portanova (24’ st Melegoni), Girma (24’ st Varela); Gondo (24’ st Pettinari). A disp.: Sposito, Motta, Cigarini, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Pettinari, Antiste. All.: Nesta.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

Guardalinee: Mondin e Niedda.

Quarto uomo: Renzi.

Var: Meraviglia. Avar: Paganessi.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Veroli (C), Bianco (R), Brighenti (C).

NOTE: spettatori 9.632 di cui 4.209 paganti e 5.423 abbonati, incasso 120.683 euro.Angoli:7-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’.

Catanzaro incontra il muro della reggiana: un'occasione mancata sfida tattica e difesa impeccabile: analisi post-partita di Mister Vivarini rivela le difficoltà e le riflessioni sufuturo

Nel post-partita di Catanzaro-Reggiana, conclusosi con uno scarno 0-1 a favore degli ospiti, il tecnico del Catanzaro, Mister Vivarini, ha condiviso le sue riflessioni su una partita che ha visto la sua squadra lottare contro un avversario decisamente ben organizzato in difesa. Nonostante un forcing finale, il Catanzaro non è riuscito a esprimere il consueto gioco che lo caratterizza, trovando grandi difficoltà, soprattutto nell'attacco, dove gli sforzi per perforare la solida difesa della Reggiana si sono rivelati vani.

Mister Vivarini ha ammesso che la partita è stata esattamente come aveva previsto nella conferenza pre-partita, con la Reggiana che ha abbandonato la strategia offensiva dell'andata per adottare un approccio più cauto, concentrando le proprie forze nella difesa. Questo cambio di tattica ha costretto il Catanzaro a giocare in spazi estremamente limitati, rendendo quasi impossibile trovare le vie per un'azione decisiva.

Nonostante le numerose occasioni create, specialmente verso il finale di partita, la squadra di casa non è riuscita a concretizzare, evidenziando la mancanza di quella "stoccata" vincente che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Vivarini ha espresso rammarico per non essere riusciti a sfruttare le poche chance avute e ha sottolineato l'importanza di avere maggiore audacia e precisione negli ultimi minuti, quando la squadra ha tentato di variare il proprio gioco con tiri da fuori area.

Un'altra riflessione interessante da parte del tecnico riguarda il mercato di gennaio; secondo lui, l'aggiunta di un attaccante fisico avrebbe potuto fare la differenza in una partita caratterizzata da una difesa avversaria molto chiusa. Tuttavia, ha ammesso che la partita si è giocata esattamente come previsto, con la Reggiana che ha mostrato grande attenzione e concentrazione nella propria metà campo, lasciando poco spazio al Catanzaro per manovrare.

Nonostante la delusione per il risultato, Vivarini si è detto pronto a guardare avanti, concentrandosi sulla prossima sfida contro il Brescia. Ha smentito che la sconfitta sia dovuta a una questione di stanchezza o di consumo mentale, attribuendo invece le difficoltà incontrate alle specifiche tattiche adottate dall'avversario. Infine, ha ribadito la sua fiducia nella squadra, sostenendo che, nonostante la sconfitta, il Catanzaro avrebbe meritato un risultato diverso per l'impegno e la qualità mostrati sul campo.





Diseguito il video integrale con il mister Vivarini nel dopo gara Catanzaro-Reggiana 0-1



La Reggiana trova la svolta: parla Mister Nesta, Girma e Rozzio

Nel panorama calcistico di questa stagione, una vittoria attesa ha finalmente sorriso alla Reggiana, regalando non solo tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza ma anche una ventata di ottimismo nell'ambiente. Alessandro Nesta, alla guida tecnica della squadra, non nasconde la sua soddisfazione nel post-partita, enfatizzando come il successo sia frutto di un lavoro costante e di miglioramenti progressivi, nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime quattro gare.

La vittoria contro il Catanzaro rappresenta, nelle parole di Nesta, un "premio" per la squadra, che ha sempre competuto ad alti livelli, anche nei momenti di maggiore pressione. Con diversi giocatori chiave indisponibili, la Reggiana ha dimostrato una profondità di rosa e una tenacia encomiabili, trascinata anche dalle prestazioni di atleti come Natan Girma e Paolo Rozzio, simboli di una difesa solida e attenta.

Nesta non ha mancato di sottolineare l'importanza di mantenere la concentrazione sulla salvezza, un obiettivo che rimane primario nonostante la recente vittoria. Il mister ha inoltre apprezzato la prestazione di Satalino, rientrato in campo dopo un lungo stop, dimostrandosi decisivo e pronto nonostante l'assenza dalle competizioni.

Il match non è stato privo di tensioni, specialmente nel finale, con un piccolo confronto tra le panchine che, tuttavia, Nesta ha prontamente minimizzato, evidenziando il rispetto reciproco con l'avversaria e l'importanza dell'educazione nel calcio.

Girma e Rozzio, dal canto loro, hanno contribuito in modo significativo alla vittoria, con prestazioni che hanno evidenziato il loro impegno e la loro determinazione. In particolare, Rozzio ha giocato un ruolo chiave nel mantenere la porta inviolata, dimostrando di essere una presenza insostituibile nella difesa della Reggiana.

La vittoria sul Catanzaro non solo offre un importante slancio in termini di classifica ma inietta anche fiducia nella squadra e nei suoi tifosi, consapevoli ora più che mai che la lotta per la salvezza è tutt'altro che conclusa. La Reggiana guarda già alla prossima sfida contro lo Spezia, consapevole che ogni partita da qui in avanti sarà decisiva per il raggiungimento del proprio obiettivo stagionale.

In conclusione, il successo contro il Catanzaro segna un punto di svolta per la Reggiana, una vittoria che sa di riscatto e che testimonia la qualità e la resilienza di una squadra pronta a combattere fino all'ultimo per mantenere la sua posizione nel campionato. Con Nesta alla guida, e con l'apporto fondamentale di giocatori come Girma e Rozzio, la Reggiana può legittimamente aspirare a raggiungere la salvezza, obiettivo che ora sembra decisamente più vicino.





Gli highlights di Catanzaro Vs Reggiana 0-1