Calcio Serie B. Cosenza-Catanzaro: Derby in bilico, tifosi ospiti SÌ o NO? I dettagli

Cosenza-Catanzaro: Tifosi SÌ o NO? Il derby resta in bilico tra appelli e decisioni rinviate

Il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro, in programma il 26 dicembre al “San Vito-Marulla”, si avvicina con un grande interrogativo: ci saranno i tifosi ospiti? La possibilità di vedere i supporter giallorossi sugli spalti è ancora sospesa, con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) che ha passato la palla al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS). Nel frattempo, la vendita dei biglietti è stata bloccata in attesa di una decisione definitiva.

La posizione dell’ONMS e il ruolo del CASMS

L’ONMS ha suggerito ulteriori valutazioni al CASMS, sollevando l’ipotesi di chiudere il settore ospiti per motivi di sicurezza, considerando i precedenti incidenti avvenuti durante la scorsa stagione. L’indicazione ha portato Lega Serie B e CONI a sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti, in attesa delle conclusioni del CASMS.

Appelli da entrambe le tifoserie

In un clima di incertezza, sono gli stessi tifosi a prendere la parola. Pietro Iemmello, attaccante e leader del Catanzaro, ha espresso il desiderio di vedere entrambe le tifoserie sugli spalti: “Mi auguro che i tifosi possano esserci al derby, senza di loro non sarebbe la stessa partita”. Un messaggio che punta a rafforzare l’idea di uno spettacolo calcistico pieno di colori e passione.

Anche gli ultras del Cosenza si sono uniti al coro. Il gruppo Cosenza United ha rilasciato una nota in cui invita a non privare il derby della componente più vibrante: il tifo. “Il derby è rivalità, ma anche sportività e rispetto. Vogliamo i nostri avversari al nostro fianco, sugli spalti, per rendere questa sfida ancora più emozionante,” si legge nel comunicato.

Una decisione attesa e controversa

La possibilità di vedere gli spalti gremiti anche dai tifosi giallorossi è appesa a un filo. La rivalità tra le due squadre è storica, ma spesso ha trovato spazio per episodi di rispetto e sportività. Tuttavia, gli episodi di violenza della passata stagione restano una preoccupazione per le autorità, che puntano a garantire la massima sicurezza.

Tradizione e attesa per il Boxing Day

Il derby del 26 dicembre rappresenta uno dei momenti clou del calendario calcistico calabrese e dell’intera Serie B. Come da tradizione, il “Boxing Day” accenderà i riflettori su una delle rivalità più sentite del Sud Italia. Tifosi e giocatori sperano che la questione si risolva in tempo per permettere a entrambe le tifoserie di vivere l’evento nel modo più coinvolgente possibile.

Il derby senza barriere: un auspicio per tutti

Nel frattempo, le voci di chi vive il calcio con passione chiedono che si metta da parte ogni divisione, per celebrare una partita che va oltre il semplice risultato sportivo. Riusciranno le autorità a trovare una soluzione che metta insieme sicurezza e spettacolo? La risposta arriverà presto, ma una cosa è certa: il derby tra Cosenza e Catanzaro continua a far parlare di sé, dentro e fuori dal campo.