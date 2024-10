Calcio Serie B. I Biglietti per Bari-Catanzaro - 9ª giornata

Biglietti

I biglietti per Bari-Catanzaro - 9ª giornata del girone di andata del Campionato di SerieBKT 2024/25, in programma venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 allo stadio San Nicola di Bari - saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 11 ottobre ESCLUSIVAMENTE sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour.

La vendita nelle biglietterie SSC Bari (porta 1) partirà LUNEDÌ 14 OTTOBRE alle ORE 10:30 (per conoscere gli orari CLICCA QUI)

Biglietterie SSC Bari

Al momento, nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria alla porta 1, è possibile ritirare tutte le fan card acquistate entro il 18 agosto 2023 e per cui si è selezionato il ritiro sul luogo dell'evento. Per qualsiasi informazione è possibile contattarci a [email protected] o al num. 080 4044570.

Di seguito giorni e orari di apertura dal 11 al 18 ottobre:

Porta 1 - stadio San Nicola

(vendita biglietti, emissione omaggi Under16 ove previsti, consegna tessere FAN CARD, presentazione denunce furto/smarrimento)

• da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre: 10.30-16.30

• domenica e festivi: CHIUSO

• venerdì 18 ottobre: (GIORNO GARA): CHIUSO

Porta 22 - stadio San Nicola

(aperta solo il giorno gara e solo per la vendita dei biglietti)

• venerdì 18 ottobre: 11.30 – 17.30

L'orario potrebbe variare in base alle disposizioni GOS.

Official Store Stadium (porta 1)

È possibile acquistare i biglietti sia tradizionali, sia digitali caricati su SSC BARI FAN CARD, sia in home ticketing stampato su foglio A4. I biglietti sono disponibili sino a inizio gara.

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia), poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza.

NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore sui biglietti. È consentito il cambio utilizzatore esclusivamente per coloro che hanno acquistato l’abbonamento a tariffa “NUOVO INTERO” e possono cederlo per massimo 5 gare durante il campionato. Per cedere l'abbonamento, essendo un titolo digitale, è indispensabile che la persona a cui si cede l'abbonamento sia in possesso di una SSC Bari Fan Card in corso di validità.

Su esplicita richiesta della Questura di Bari, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, a partire da questa stagione il titolo d’ingresso è obbligatorio a partire dagli 0 anni in su.

Sono state previste quindi due tariffe: BABY da 0 a 4 anni (in tutti i settori, tranne Tribuna d'Onore) e RIDOTTO U16 da 5 a 15 anni (in tutti i settori).

Maggiori info su costi e settori nel paragrafo PREZZI. Per i minorenni sprovvisti di carta d’identità è necessario portare insieme al titolo d’ingresso anche la tessera sanitaria per accedere.

Il titolo d'ingresso non è rimborsabile.

Per questa partita NON È ATTIVA LA FORMULA OMAGGIO UNDER16. Quando previsto, il biglietto omaggio UNDER 16 lo si può ritirare gratuitamente presso la biglietteria ufficiale dello Stadio all'ingresso 1, presentando le carte d'identità del genitore e dell'under16 e il titolo d'ingresso del genitore (CLICCA QUI PER LA PROCEDURA)

Allo stadio San Nicola (biglietteria porta 1) è possibile ritirare tutte le fan card acquistate entro il 18 agosto 2023 e per cui si è selezionato il ritiro sul luogo dell'evento.

SETTORE OSPITI

Le informazioni verranno rese noto dopo la riunione del GOS.

PREZZI

Di seguito i prezzi per la gara Bari-CATANZARO