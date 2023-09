Calcio Serie B. Il Tecnico Vivarini: analisi pre-gara e obiettivi del Catanzaro prima dello scontro con lo Spezia. Video

Calcio Serie B. Vivarini: analisi pre-gara e obiettivi del Catanzaro prima dello scontro con lo Spezia

Il tecnico Vivarini, nella conferenza stampa pre-gara, affronta diversi argomenti riguardanti la squadra e l'approccio alla partita. Il Catanzaro, reduce da una vittoria importante contro il Lecce, si appresta a sfidare lo Spezia, una squadra che considera tra le migliori del campionato grazie anche agli acquisti di alto livello effettuati dalla squadra avversaria. Vivarini evidenzia che la squadra ha bisogno di più tempo per prepararsi adeguatamente per partite complesse come queste, sia fisicamente che tatticamente.

Il tecnico sottolinea l'importanza di giocare in casa e dell'appoggio morale della tifoseria, poiché questo può influire positivamente sul rendimento della squadra. Vivarini fa notare che il campionato di Serie B è diverso da quello di Serie C, ma riconosce che la squadra ha dimostrato di essere in grado di competere. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio e la solidità di squadra nonostante il ritmo serrato delle partite.

Vivarini sottolinea anche l'importanza dei giovani giocatori che stanno dimostrando di entrare sempre di più nei meccanismi di gioco. Egli auspica che questi giovani talenti possano confermare le loro potenzialità nel corso della stagione. Il tecnico riconosce che le partite spesso si decidono grazie a giocate individuali e che, nonostante le tattiche elaborate, le azioni dei singoli giocatori possono fare la differenza.

Sul fronte del mercato, Vivarini afferma di aver dato indicazioni al direttore sportivo e di essere soddisfatto, ma riconosce che nel calcio sono necessari giocatori di qualità e dedizione al progetto. Lavorare con giovani giocatori è un aspetto che Vivarini apprezza e spera che possano crescere e affermarsi ulteriormente.

Infine, il tecnico evidenzia che la squadra è ancora in fase di strutturazione e analisi, con il bisogno di migliorare sotto l'aspetto tattico. Vivarini richiede determinazione, cattiveria e spirito battagliero dalla squadra per affrontare sfide difficili come quella contro lo Spezia. Egli si aspetta che la tifoseria continui a sostenere la squadra con passione e che la squadra risponda con impegno e umiltà. Vivarini ribadisce che, nonostante le sfide, il suo obiettivo è mantenere un approccio concentrato e ambizioso per tutta la stagione.