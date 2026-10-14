Calcio Serie B settima giornata Zufferli per la sfida al vertice e Perri per Verona Catanzaro

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Dal 16 al 18 ottobre il Palermo difende il primato a Mantova mentre il Catanzaro cerca punti a Verona Tutte le designazioni e il quadro delle venti squadre

La settima giornata di Serie BKT, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, propone un confronto diretto tra le prime due della classifica e diversi incroci importanti per le squadre che cercano di risalire. Ad aprire il turno sarà Hellas Verona Catanzaro, mentre Sampdoria Arezzo chiuderà il programma domenica sera.

Tra le designazioni spiccano i due arbitri internazionali Zufferli, scelto per Mantova Palermo, e Colombo, incaricato di dirigere Sampdoria Arezzo. La gara del Catanzaro sarà invece affidata a Perri. legab.it

La lettura delle partite parte dai numeri delle prime sei giornate: il Palermo guida con 16 punti, il Mantova insegue a 14 e il Modena è terzo a 13. Nella parte bassa, Sampdoria e Catanzaro hanno bisogno di cambiare passo, mentre la Juve Stabia figura ultima con 2 punti nella classifica riportata.

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Hellas Verona Catanzaro apre il turno venerdì sera

Venerdì 16 ottobre alle 20.30

Arbitro: Perri

Perri Assistenti: Di Giacinto e Pistarelli

Di Giacinto e Pistarelli Quarto ufficiale: Drigo

Drigo VAR: Santoro

Santoro AVAR: Gariglio

Hellas Verona: i 7 punti arrivano da due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La differenza reti di più 2, nonostante il bilancio negativo dei risultati, suggerisce un rendimento che merita di essere valutato oltre la sola posizione. La partita interna offre l’occasione di trovare maggiore continuità e avvicinarsi alla zona playoff.

Catanzaro: una vittoria e cinque sconfitte nelle prime sei gare spiegano i 3 punti e il diciannovesimo posto. A Verona serve un risultato che interrompa questo andamento. La differenza reti di meno 6 indica anche la necessità di migliorare l’equilibrio complessivo, evitando che gli episodi sfavorevoli compromettano la partita.

Ascoli Empoli mette a confronto continuità e bisogno di risalita

Sabato 17 ottobre alle 15.00

Arbitro: Mazzoni

Mazzoni Assistenti: Galimberti e Pedone

Galimberti e Pedone Quarto ufficiale: Allegretta

Allegretta VAR: Ghersini, con postazione allo stadio Del Duca di Ascoli

Ghersini, con postazione allo stadio Del Duca di Ascoli AVAR: Di Vuolo, con postazione allo stadio Del Duca di Ascoli

Ascoli: quinto con 11 punti, ha perso soltanto una volta. Tre vittorie e due pareggi delineano un avvio abbastanza regolare: contro l’Empoli l’obiettivo è consolidare la posizione nelle prime otto e mantenere il contatto con il gruppo di testa.

Empoli: i 6 punti sono frutto di due successi e quattro sconfitte, senza pareggi. È un percorso discontinuo, nel quale la squadra ha alternato risultati pieni a battute d’arresto. La trasferta rappresenta un banco di prova per aumentare la capacità di raccogliere punti anche nelle giornate più complicate.

Benevento Vicenza pesa sulle ambizioni delle due squadre

Sabato 17 ottobre alle 15.00

Arbitro: Galipò

Galipò Assistenti: Zanellati e Tempestilli

Zanellati e Tempestilli Quarto ufficiale: Esposito

Esposito VAR: Giua, con postazione allo stadio Vigorito di Benevento

Giua, con postazione allo stadio Vigorito di Benevento AVAR: Fourneau, con postazione allo stadio Vigorito di Benevento

Benevento: con 10 punti, tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, occupa l’ottava posizione. Il margine sulle inseguitrici resta contenuto: una vittoria permetterebbe di rafforzare la presenza in zona playoff e dare maggiore consistenza all’avvio.

L.R. Vicenza: sedicesimo a 5 punti, ha ottenuto una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. La differenza reti di meno 6 richiama l’esigenza di un migliore equilibrio. Fare risultato a Benevento aiuterebbe a muovere una classifica ancora corta nella parte bassa.

Carrarese Modena tra rilancio e corsa alle prime posizioni

Sabato 17 ottobre alle 15.00

Arbitro: La Penna

La Penna Assistenti: Bianchini e Colaianni

Bianchini e Colaianni Quarto ufficiale: Marinelli

Marinelli VAR: Baroni

Baroni AVAR: Di Paolo

Carrarese: i 4 punti e le quattro sconfitte collocano la squadra al diciassettesimo posto. La differenza reti di meno 2 è relativamente contenuta rispetto al numero di gare perse, ma non basta a compensare la scarsa raccolta di punti. Contro il Modena occorre trasformare la competitività in risultati.

Modena: terzo con 13 punti, ha vinto quattro delle sei partite disputate. Il distacco di tre lunghezze dal Palermo rende questo turno interessante anche in chiave promozione diretta, soprattutto considerando lo scontro tra le prime due.

Padova Virtus Entella è un confronto ravvicinato in classifica

Sabato 17 ottobre alle 15.00

Arbitro: Madonia

Madonia Assistenti: Rossi M. e Garzelli

Rossi M. e Garzelli Quarto ufficiale: Feliciani

Feliciani VAR: Prontera

Prontera AVAR: Paterna

Padova: undicesimo con 7 punti, presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il confronto con una squadra distante appena un punto offre l’opportunità di guadagnare terreno e aumentare il margine sulle ultime posizioni.

Virtus Entella: ha 6 punti, con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. La differenza reti positiva, più 1, accompagna un percorso nel quale i pareggi hanno avuto un peso rilevante. Il passo successivo è aumentare il numero di vittorie per rendere più solida la classifica.

Mantova Palermo è la sfida al vertice della settima giornata

Sabato 17 ottobre alle 17.15

Arbitro: Zufferli

Zufferli Assistenti: Peretti e Boato

Peretti e Boato Quarto ufficiale: Zanotti

Zanotti VAR: Pezzuto

Pezzuto AVAR: Del Giovane

Mantova: secondo a 14 punti, arriva al confronto con quattro vittorie e due pareggi. È ancora imbattuto e ha una differenza reti di più 7. Un successo consentirebbe di superare il Palermo e conquistare il primo posto.

Palermo: guida con 16 punti, cinque vittorie e un pareggio. Anche i rosanero non hanno ancora perso e presentano una differenza reti di più 7. Vincere significherebbe portare a cinque punti il vantaggio sul Mantova; un pareggio manterrebbe invariata la distanza tra le due squadre.

Pisa Cremonese può modificare gli equilibri della zona playoff

Sabato 17 ottobre alle 19.30

Arbitro: Di Loreto

Di Loreto Assistenti: Di Gioia e Grasso

Di Gioia e Grasso Quarto ufficiale: Tremolada

Tremolada VAR: Volpi

Volpi AVAR: Camplone

Pisa: settimo con 10 punti, ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. La partita interna è un’occasione per consolidare il piazzamento nelle prime otto e restare vicino alle squadre che precedono.

Cremonese: quattordicesima a 6 punti, conta una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Il numero dei pareggi mostra quanto un successo possa incidere sul percorso: vincere a Pisa permetterebbe di ridurre direttamente la distanza da una concorrente oggi più avanti.

Juve Stabia Südtirol apre il programma della domenica

Domenica 18 ottobre alle 15.00

Arbitro: Rapuano

Rapuano Assistenti: Luciani e Cortese

Luciani e Cortese Quarto ufficiale: Acquafredda

Acquafredda VAR: Piccinini

Piccinini AVAR: Dionisi

Juve Stabia: compare in fondo alla classifica con 2 punti e un asterisco. Il bilancio di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte corrisponderebbe a sei punti ottenuti sul campo: il prospetto presenta dunque uno scarto di quattro punti, senza specificarne la causa. Nell’analisi del rendimento va tenuta distinta questa differenza dal bilancio delle partite.

Südtirol: quarto con 12 punti, è imbattuto grazie a tre vittorie e tre pareggi. La differenza reti di più 6 completa un avvio positivo. La trasferta può confermare la continuità mostrata finora e mantenere la squadra vicina alle posizioni di vertice.

Cesena Avellino mette alla prova due percorsi differenti

Domenica 18 ottobre alle 17.15

Arbitro: Perenzoni

Perenzoni Assistenti: Gentile e Djurdjevic

Gentile e Djurdjevic Quarto ufficiale: Cerea

Cerea VAR: Massimi

Massimi AVAR: Paganessi

Cesena: decimo con 7 punti, ha perso una sola volta, ma ha anche ottenuto soltanto una vittoria. I quattro pareggi spiegano una classifica interlocutoria: trasformare più incontri in successi è la strada per avvicinarsi alla zona playoff.

Avellino: sesto a 10 punti, presenta tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, con una differenza reti di più 4. Fare risultato a Cesena aiuterebbe a consolidare la posizione e a contenere il recupero di una squadra che segue a tre lunghezze.

Sampdoria Arezzo chiude il turno con punti importanti in palio

Domenica 18 ottobre alle 19.30

Arbitro: Colombo

Colombo Assistenti: Mastrodonato e Russo

Mastrodonato e Russo Quarto ufficiale: Turrini

Turrini VAR: Fabbri

Fabbri AVAR: Del Giovane

Sampdoria: diciottesima con 4 punti, ha raccolto una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. La differenza reti di meno 7 accompagna un avvio difficile. Il confronto interno è un’occasione importante per accorciare sulle squadre immediatamente davanti.

Arezzo: dodicesimo a 7 punti, ha ottenuto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Condivide con la Sampdoria una differenza reti di meno 7, pur avendo tre punti in più. Una vittoria consentirebbe di aumentare il margine sui blucerchiati; una sconfitta porterebbe invece le due squadre a pari punti.

La classifica di Serie B prima della settima giornata

Tutte le squadre hanno disputato sei partite. Le collocazioni nelle diverse zone rappresentano la situazione attuale del campionato.

Posizione Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Zona 1 Palermo 16 5 1 0 +7 Promozione diretta 2 Mantova 14 4 2 0 +7 Promozione diretta 3 Modena 13 4 1 1 +5 Playoff 4 Südtirol 12 3 3 0 +6 Playoff 5 Ascoli 11 3 2 1 +3 Playoff 6 Avellino 10 3 1 2 +4 Playoff 7 Pisa 10 3 1 2 +3 Playoff 8 Benevento 10 3 1 2 +3 Playoff 9 Hellas Verona 7 2 1 3 +2 10 Cesena 7 1 4 1 −1 11 Padova 7 2 1 3 −3 12 Arezzo 7 2 1 3 −7 13 Virtus Entella 6 1 3 2 +1 14 Cremonese 6 1 3 2 −2 15 Empoli 6 2 0 4 −4 16 L.R. Vicenza 5 1 2 3 −6 Playout 17 Carrarese 4 1 1 4 −2 Playout 18 Sampdoria 4 1 1 4 −7 Retrocessione 19 Catanzaro 3 1 0 5 −6 Retrocessione 20 Juve Stabia* 2 1 3 2 −3 Retrocessione

L’asterisco della Juve Stabia è presente nel prospetto fornito, che non ne riporta la spiegazione.