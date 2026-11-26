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Definite le designazioni arbitrali del prossimo turno in programma tra sabato 28 e lunedì 30 novembre 2026. Massa dirigerà Sampdoria Cremonese mentre Crezzini arbitrerà la capolista Palermo contro il Benevento

La Serie B 2026 2027 si prepara a disputare la 14ª giornata di campionato, articolata su tre giorni. Il programma inizierà sabato 28 novembre con cinque partite e proseguirà domenica 29 novembre con altri quattro incontri. A chiudere il turno sarà il posticipo di lunedì sera tra Catanzaro e Avellino.

Sono state rese note le designazioni arbitrali, complete degli assistenti, dei quarti ufficiali e degli addetti alla tecnologia VAR e AVAR. Per tre incontri il supporto video sarà gestito direttamente sul posto: Ascoli Virtus Entella, Vicenza Cesena e Arezzo Pisa.

Catanzaro Avellino affidata a Marchetti

Il posticipo tra Catanzaro e Avellino, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20.30 allo stadio Nicola Ceravolo, sarà diretto da Matteo Marchetti.

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Gli assistenti saranno Palermo e Monaco, mentre Totaro svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà Ghersini, affiancato da Maggioni come AVAR.

La partita mette in palio punti importanti per obiettivi molto diversi. L’Avellino, terzo con 22 punti, arriva al Ceravolo con l’intenzione di difendere la propria posizione nelle zone alte. Il Catanzaro, invece, occupa il diciassettesimo posto con 12 punti e cerca continuità dopo due vittorie consecutive.

Ascoli Virtus Entella con Maresca

La partita Ascoli Virtus Entella, in programma sabato 28 novembre alle ore 15.00, sarà arbitrata da Maresca.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Ricci e Grasso

Quarto ufficiale: Sacchi G.

VAR: Maggioni

AVAR: Del Giovane

Il VAR e l’AVAR saranno presenti on site allo stadio Del Duca di Ascoli.

Carrarese Juve Stabia diretta da Feliciani

Per Carrarese Juve Stabia, in programma sabato alle ore 15.00, è stato designato Feliciani.

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Regattieri e Boato

Quarto ufficiale: Di Mario

VAR: Santoro

AVAR: Rutella

La sfida mette di fronte due squadre separate da quattro punti: la Carrarese è tredicesima a quota 16, mentre la Juve Stabia condivide con Catanzaro e Arezzo la soglia dei 12 punti.

Empoli Verona affidata a Fourneau

Sarà Fourneau a dirigere Empoli Hellas Verona, in programma sabato alle ore 15.00.

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Cortese e Zezza

Quarto ufficiale: Turrini

VAR: Piccinini

AVAR: Paganessi

L’Empoli, ultimo con 9 punti, ha bisogno di una svolta per avvicinarsi alla zona salvezza. Il Verona si presenta invece all’appuntamento con 16 punti.

Pairetto per Vicenza Cesena

La gara LR Vicenza Cesena, con inizio sabato alle ore 17.15, sarà diretta da Pairetto.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Mokhtar e Luciani

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR: Gariglio

AVAR: Ghersini

Anche in questo caso VAR e AVAR opereranno on site allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Il Cesena parte dalla sesta posizione con 21 punti, mentre il Vicenza è penultimo a quota 10.

Crezzini arbitra Palermo Benevento

La capolista sarà impegnata sabato alle ore 19.30 nella sfida Palermo Benevento, affidata a Crezzini.

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Rossi M. e Gentile

Quarto ufficiale: Allegretta

VAR: Volpi

AVAR: Sozza

Il Palermo, primo con 30 punti, affronta un Benevento ottavo a quota 19. Una partita interessante anche per il rendimento offensivo dei rosanero, che con 30 reti possiedono il miglior attacco del campionato.

Modena Padova apre il programma domenicale

Modena Padova, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00, sarà arbitrata da Arena.

Arbitro: Arena

Assistenti: Colarossi ed El Filali

Quarto ufficiale: Poli

VAR: Sozza

AVAR: Di Paolo

Il Modena occupa il secondo posto con 27 punti e insegue il Palermo. Il Padova è dodicesimo con 16 punti e arriva da una serie di risultati senza vittorie.

Madonia per Südtirol Mantova

La direzione di Südtirol Mantova, prevista domenica alle ore 15.00, è stata affidata a Madonia.

Arbitro: Madonia

Assistenti: Imperiale e Chiavaroli

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR: Rutella

AVAR: Gariglio

Il Mantova è quarto con 22 punti, mentre il Südtirol occupa la nona posizione a quota 18.

Massa dirige Sampdoria Cremonese

Per Sampdoria Cremonese, in programma domenica alle ore 17.15, è stato scelto Massa.

Arbitro: Massa

Assistenti: Vecchi e Lauri

Quarto ufficiale: Galipò

VAR: Dionisi

AVAR: Piccinini

La Sampdoria è decima con 17 punti e arriva da quattro vittorie consecutive. La Cremonese, quattordicesima a quota 15, cercherà invece di interrompere una serie di due sconfitte.

Arezzo Pisa affidata a Zufferli

Il derby toscano tra Arezzo e Pisa, in programma domenica alle ore 19.30, sarà diretto da Zufferli.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Bahri e Politi

Quarto ufficiale: Di Loreto

VAR: Massimi

AVAR: Del Giovane

VAR e AVAR saranno presenti on site allo stadio Città di Arezzo. Il Pisa è settimo con 20 punti, mentre l’Arezzo occupa la diciottesima posizione con 12 punti.

Programma completo della 14ª giornata di Serie B

Sabato 28 novembre 2026

Ascoli Virtus Entella ore 15.00

Carrarese Juve Stabia ore 15.00

Empoli Hellas Verona ore 15.00

LR Vicenza Cesena ore 17.15

Palermo Benevento ore 19.30

Domenica 29 novembre 2026

Modena Padova ore 15.00

Südtirol Mantova ore 15.00

Sampdoria Cremonese ore 17.15

Arezzo Pisa ore 19.30

Lunedì 30 novembre 2026

Catanzaro Avellino ore 20.30

Classifica Serie B 2026 2027 dopo 13 giornate

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Pt Ultime cinque 1 Palermo 13 9 3 1 30 17 +13 30 N V N P V 2 Modena 13 8 3 2 23 11 +12 27 V N V V N 3 Avellino 13 6 4 3 21 12 +9 22 N V N V V 4 Mantova 13 6 4 3 19 15 +4 22 P N N P V 5 Ascoli 13 5 6 2 20 14 +6 21 V N N N P 6 Cesena 13 5 6 2 19 15 +4 21 V N V V V 7 Pisa 13 5 5 3 22 18 +4 20 N P N V N 8 Benevento 13 5 4 4 21 14 +7 19 N P N P V 9 Südtirol 13 4 6 3 15 16 -1 18 P N N V P 10 Sampdoria 13 5 2 6 16 20 -4 17 P V V V V 11 Hellas Verona 13 4 4 5 20 17 +3 16 V V N P P 12 Padova 13 4 4 5 14 16 -2 16 V N N N P 13 Carrarese 13 5 1 7 11 14 -3 16 V P P V V 14 Cremonese 13 4 3 6 14 14 0 15 V V V P P 15 Virtus Entella 13 3 4 6 13 16 -3 13 N P P P V 16 Juve Stabia 13 4 4 5 13 16 -3 12 P N V P P 17 Catanzaro 13 3 3 7 17 25 -8 12 N N P V V 18 Arezzo 13 3 3 7 10 24 -14 12 P N P N P 19 LR Vicenza 13 2 4 7 16 27 -11 10 P P P N P 20 Empoli 13 2 3 8 12 25 -13 9 P N N P P

Nella colonna relativa alle ultime cinque partite, V indica vittoria, N pareggio e P sconfitta.

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