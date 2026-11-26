Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Brighenti Fusi Henderson e Trimboli salteranno il prossimo turno. Tre giornate di stop e ammenda per Petrazzuolo della Juve Stabia mentre il Catanzaro registra tre nuove ammonizioni

Il Giudice sportivo della Serie B ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della 13ª giornata di campionato, disputate il 24 e 25 novembre 2026. Sono quattro i calciatori squalificati per un turno: Nicolò Brighenti, Pietro Fusi, Liam Henderson e Simone Trimboli.

Le decisioni riguardano anche società, allenatori e dirigenti. Il provvedimento più severo interessa Amedeo Petrazzuolo della Juve Stabia, squalificato per tre giornate e multato. Ammenda anche per il Benevento.

I quattro giocatori squalificati per una giornata

Tutti i calciatori fermati erano già diffidati e hanno ricevuto la quinta ammonizione stagionale. Dovranno quindi saltare la prossima gara di Serie BKT.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Nicolò Brighenti del L.R. Vicenza è stato squalificato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

è stato squalificato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Pietro Fusi del Padova è stato sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

è stato sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Liam Henderson della Sampdoria salterà un turno per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

salterà un turno per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Simone Trimboli del Mantova è stato fermato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Le quattro squalifiche diventano un elemento importante in vista della preparazione del prossimo turno, obbligando gli allenatori delle rispettive squadre a modificare le proprie scelte di formazione.

Benevento multato per il ritardo nell’inizio della partita

Il Benevento ha ricevuto un’ammenda di 5.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva. La società è stata sanzionata per avere provocato, senza una valida giustificazione, un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo.

Nel provvedimento viene inoltre segnalata la recidiva del club campano.

Materiale pirotecnico negli stadi e decisioni sulle società

Durante le partite della 13ª giornata, i sostenitori di Ascoli, Benevento, Carrarese, Cesena, Empoli, Hellas Verona, Juve Stabia, L.R. Vicenza e Palermo hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Per questi comportamenti non sono state adottate ulteriori sanzioni nei confronti delle società interessate, fatta salva l’ammenda inflitta al Benevento per il ritardo nell’avvio della gara.

Tre giornate di squalifica per Petrazzuolo della Juve Stabia

La sanzione più pesante della giornata riguarda Amedeo Petrazzuolo della Juve Stabia, espulso durante la partita persa per 3-1 contro il Catanzaro.

Petrazzuolo è stato squalificato per tre giornate effettive di gara e ha ricevuto un’ammenda di 2.000 euro. All’11° minuto del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, avrebbe rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara.

Dopo la notifica dell’espulsione avrebbe reiterato il comportamento, lasciando il recinto di gioco soltanto grazie all’intervento di un dirigente della Juve Stabia.

Un turno di stop per Suagher del Südtirol

È stato squalificato per una giornata anche Emanuele Suagher del Südtirol. Al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario, causando un breve momento di tensione tra i tesserati delle due squadre.

Tra gli allenatori risulta inoltre la terza ammonizione stagionale per Cristian Bucchi dell’Arezzo.

Squalificato il dirigente Stante della Sampdoria

Un turno di squalifica è stato inflitto anche al dirigente della Sampdoria Mattia Stante. Al 30° minuto del primo tempo avrebbe lasciato l’area tecnica per contestare platealmente una decisione arbitrale. L’episodio è stato rilevato dal quarto ufficiale.

Ruggeri e Franzoni entrano in diffida

Due calciatori hanno raggiunto la quarta ammonizione e sono entrati in diffida:

Fabio Andrea Ruggeri della Carrarese , ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; Andrea Franzoni della Virtus Entella, sanzionato per comportamento non regolamentare in campo.

Alla prossima ammonizione entrambi incorreranno automaticamente nella squalifica per una giornata.

Le altre ammonizioni della 13ª giornata

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara è stato ammonito Artur Ionita dell’Arezzo, arrivato alla terza sanzione stagionale.

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario hanno ricevuto la terza ammonizione:

Giuseppe Ambrosino Di Bruttapilo del Modena

Marco Bellich della Juve Stabia

Alessio Castellini del Mantova

Vasco Rafael Fortes Lopes del Südtirol

Mehdi Léris del Pisa

Felipe Loyola Olea del Pisa

Giacomo Marconi della Carrarese

Kevin Mbabu della Sampdoria

Alla seconda ammonizione stagionale sono arrivati:

Thomas Battistella della Juve Stabia

Antonio Caracciolo del Pisa

Jacopo Gelli del Cesena

Matteo Gilli dell’Arezzo

Massimiliano Mangraviti del Cesena

Filippo Pittarello del Pisa

Niccolò Squizzato della Virtus Entella

Jari Vandeputte della Cremonese

Prima sanzione, invece, per:

Tommaso Annoni della Virtus Entella

Tommaso Cancellotti dell’Avellino

Ruggero Frosinini del Catanzaro

Edoardo Iannoni dell’Hellas Verona

Emanuele Pecorino del Catanzaro

Mattia Pellini del Südtirol

Sergiu Perciun dell’Ascoli

Camillo Tavernelli dell’Arezzo

Catanzaro, ammoniti Frosinini, Pecorino, Alesi e Candela

Sul fronte del Catanzaro, la vittoria per 3-1 sul campo della Juve Stabia ha lasciato in eredità quattro provvedimenti disciplinari.

Ruggero Frosinini ed Emanuele Pecorino hanno ricevuto la loro prima ammonizione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Per comportamento non regolamentare in campo sono stati ammoniti anche Gabriele Alesi e Antonio Candela, entrambi giunti alla terza sanzione del campionato.

Le ammonizioni per comportamento non regolamentare

Oltre a Franzoni, Alesi e Candela, sono stati sanzionati per comportamento non regolamentare:

Edoardo Biondini dell’Empoli , seconda ammonizione;

, seconda ammonizione; Claudio Morra del L.R. Vicenza , seconda ammonizione;

, seconda ammonizione; Domagoj Bradarić dell’Hellas Verona , prima ammonizione;

, prima ammonizione; Edoardo Saporiti dell’Empoli, prima ammonizione.

Le nuove squalifiche e le diffide incideranno sulle convocazioni del prossimo turno, in una fase della stagione nella quale la gestione dei cartellini può diventare determinante per gli equilibri delle squadre e per la corsa agli obiettivi di classifica.

Documento utilizzato per verificare tutti i provvedimenti: Cu68.pdf

Leggi il Comunicato ufficiale

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra