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ISerie B, Catanzaro corsaro e Palermo da poker nella notte dei gol

Il Catanzaro vince ancora e conquista il primo successo esterno, il Palermo risponde travolgendo il Südtirol. Benevento e Cesena dilagano, mentre Pisa e Modena si preparano alla sfida di vertice

La 13ª giornata di Serie BKT 2026-27 si apre con una serata ricca di gol e risultati importanti per la classifica. Il Catanzaro conferma il proprio momento positivo imponendosi per 3-1 sul campo della Juve Stabia, mentre il Palermo reagisce alla sconfitta del Ceravolo superando 4-1 il Südtirol.

Vittorie larghe anche per Benevento e Cesena, rispettivamente contro Empoli e Ascoli. Completano il programma del martedì il successo esterno della Carrarese a Vicenza e quello della Virtus Entella contro l’Hellas Verona.

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La giornata si concluderà mercoledì con altre quattro partite. L’attenzione sarà concentrata soprattutto sul confronto d’alta classifica tra Pisa e Modena, con Pittarello e Ambrosino tra i giocatori più attesi.

Il Catanzaro espugna il Menti e trova la prima vittoria esterna

Il Catanzaro vince 3-1 contro la Juve Stabia e conquista il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto contro il Palermo.

Al Romeo Menti le Aquile sbloccano la partita al 28’ con Lui, prima del raddoppio firmato da Pecorino nel recupero del primo tempo. In apertura di ripresa arriva anche la terza rete giallorossa realizzata da Ruggero. Il gol di Maistro al 73’ riduce soltanto le distanze per la formazione campana.

Per il Catanzaro si tratta della prima vittoria in trasferta del campionato, arrivata dopo due pareggi e cinque sconfitte lontano dal Ceravolo. Un risultato che consente alla squadra calabrese di salire a 12 punti e di rilanciarsi nella corsa alla salvezza.

Il cambio di passo appare evidente: dopo un avvio complicato, il Catanzaro ha battuto consecutivamente la capolista Palermo e la Juve Stabia, segnando complessivamente sei reti.

Il Palermo reagisce con quattro gol al Südtirol

Dopo la prima sconfitta stagionale subita a Catanzaro, il Palermo capolista risponde nel modo più convincente. Al Barbera i rosanero superano il Südtirol per 4-1, indirizzando l’incontro già nel primo tempo.

Johnsen apre le marcature dopo otto minuti, Pohjanpalo raddoppia al 14’ e Vavassori realizza il 3-0 nel recupero della prima frazione. Nella ripresa Rispoli prova a riaprire la partita, ma ancora Johnsen chiude definitivamente i conti completando la propria doppietta.

Il successo permette al Palermo di consolidare il primo posto con 30 punti, portando momentaneamente a quattro lunghezze il vantaggio sul Modena, che deve ancora giocare contro il Pisa.

Benevento travolgente, Empoli battuto 5-0

Il risultato più largo della serata arriva dal Vigorito, dove il Benevento supera l’Empoli per 5-0.

I campani sbloccano subito il risultato con Okereke e raddoppiano alla mezz’ora con Prisco. Nella ripresa completano il pokerissimo Tumminello, Siatounis e Cherubini.

Il Benevento sale così a 19 punti e si avvicina alla zona playoff. Continua invece il momento difficile dell’Empoli, ultimo in classifica con nove punti e con 25 reti subite nelle prime 13 giornate.

Shpendi firma una tripletta nel 5-1 del Cesena

Prestazione autoritaria anche del Cesena, che batte l’Ascoli 5-1 in una delle sfide più attese del turno.

Caprini apre le marcature nel primo tempo, mentre Gelli trova il raddoppio in avvio di ripresa. Il grande protagonista diventa poi Cristian Shpendi, autore di una tripletta nella parte finale della gara. Corradini realizza il gol della bandiera dell’Ascoli.

La vittoria consente al Cesena di raggiungere proprio i marchigiani a quota 21 punti, riaprendo la corsa alle prime posizioni.

La Carrarese passa a Vicenza

Colpo esterno della Carrarese, che si impone per 1-0 sul campo del L.R. Vicenza. A decidere l’incontro è la rete realizzata da Schiavi dopo appena sette minuti.

La formazione toscana conferma i progressi delle ultime settimane e sale a 16 punti. Per il Vicenza arriva invece la quarta sconfitta casalinga consecutiva, un risultato che lascia i biancorossi al penultimo posto con 10 punti.

L’Entella torna alla vittoria contro il Verona

Ritrova il successo anche la Virtus Entella, che supera l’Hellas Verona per 2-1 e interrompe una serie di tre sconfitte consecutive.

Sarr e Corona portano i liguri sul doppio vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa il Verona accorcia le distanze, ma non riesce a completare la rimonta.

L’Entella sale a 13 punti e si avvicina alla zona salvezza, mentre l’Hellas Verona resta fermo a quota 16 dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Pisa Modena è il big match del mercoledì

Il programma della 13ª giornata prosegue mercoledì con quattro incontri. Alle ore 19 si disputerà Cremonese-Avellino, mentre alle 20 saranno in programma Mantova-Arezzo, Padova-Sampdoria e Pisa-Modena.

La sfida dell’Arena Garibaldi mette in palio punti pesanti per l’alta classifica. Il Modena arriva all’appuntamento con 26 punti e con la migliore partenza della propria storia nell’era dei tre punti a vittoria. I canarini, reduci da due successi esterni consecutivi, cercano una vittoria che permetterebbe loro di restare vicini al Palermo.

Il Pisa occupa invece il settimo posto con 19 punti e vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle prime posizioni. I nerazzurri non battono il Modena da cinque confronti consecutivi e proveranno a interrompere questa serie negativa.

Pittarello e Ambrosino protagonisti della sfida

Filippo Pittarello è il miglior realizzatore del Pisa con cinque reti. L’attaccante ha già segnato negli ultimi due precedenti contro il Modena, entrambi disputati nella scorsa stagione con la maglia del Catanzaro.

Sul fronte opposto ci sarà Giuseppe Ambrosino, autore di quattro gol in campionato. Il giovane attaccante ha nel Pisa una delle proprie vittime preferite in Serie B, avendo già realizzato due reti contro i nerazzurri.

Il confronto tra i due centravanti potrebbe diventare una delle chiavi della partita.

Sampdoria a Padova per continuare la risalita

L’Euganeo ospiterà la sfida tra Padova e Sampdoria. I biancoscudati, undicesimi con 16 punti, arrivano da tre pareggi consecutivi e cercano una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff.

La Sampdoria attraversa invece il momento migliore della propria stagione. Dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle prime nove giornate, i blucerchiati hanno conquistato tre successi consecutivi, con sei reti segnate e una sola subita.

Tra i giocatori più attesi figura Gabriele Artistico, già a segno contro Empoli e Arezzo e alla ricerca del terzo gol consecutivo.

Cremonese Avellino per un posto nei playoff

La Cremonese vuole riscattare la sconfitta contro il Südtirol, che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive. I grigiorossi proveranno a sfruttare il fattore campo per risalire dalla tredicesima posizione.

Dall’altra parte ci sarà un Avellino quinto con 19 punti. Una nuova vittoria consentirebbe agli irpini di raggiungere almeno sei successi nelle prime 13 giornate per la quarta volta nella loro storia in Serie B.

Da seguire Tommaso Berti, centrocampista della Cremonese che dal proprio esordio nel torneo ha partecipato a 18 reti, con otto gol e dieci assist.

Mantova Arezzo, punti pesanti per la classifica

Il Mantova cerca una vittoria casalinga che manca da quattro incontri. I biancorossi non segnano al Martelli da tre partite consecutive e hanno bisogno di ritrovare efficacia offensiva.

L’Arezzo arriva invece da due sconfitte esterne consecutive e vuole evitare di aggravare il proprio rendimento lontano da casa. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: il Mantova per rimanere vicino alla zona playoff, l’Arezzo per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Classifica Serie B 2026-27

Il Palermo guida la graduatoria con 30 punti, seguito dal Modena a quota 26. Ascoli e Cesena condividono il terzo posto con 21 punti.

Il Catanzaro occupa la 17ª posizione con 12 punti, ma le due vittorie consecutive hanno permesso ai giallorossi di agganciare Juve Stabia e Arezzo e di riaprire completamente la corsa alla salvezza.

Posizione Squadra PG V N P GF GS DR Punti Ultime 5 1 Palermo 13 9 3 1 30 17 +13 30 N V N P V 2 Modena 12 8 2 2 22 10 +12 26 V V N V V 3 Ascoli 13 5 6 2 20 14 +6 21 V N N N P 4 Cesena 13 5 6 2 19 15 +4 21 V N V V V 5 Avellino 12 5 4 3 20 12 +8 19 P N V N V 6 Benevento 13 5 4 4 21 14 +7 19 N P N P V 7 Pisa 12 5 4 3 21 17 +4 19 N N P N V 8 Mantova 12 5 4 3 16 15 +1 19 V P N N P 9 Südtirol 13 4 6 3 15 16 -1 18 P N N V P 10 Hellas Verona 13 4 4 5 20 17 +3 16 V V N P P 11 Padova 12 4 4 4 13 14 -1 16 V V N N N 12 Carrarese 13 5 1 7 11 14 -3 16 V P P V V 13 Cremonese 12 4 3 5 14 13 +1 15 P V V V P 14 Sampdoria 12 4 2 6 14 19 -5 14 N P V V V 15 Virtus Entella 13 3 4 6 13 16 -3 13 N P P P V 16 Juve Stabia 13 4 4 5 13 16 -3 12 P N V P P 17 Catanzaro 13 3 3 7 17 25 -8 12 N N P V V 18 Arezzo 12 3 3 6 10 21 -11 12 P P N P N 19 L.R. Vicenza 13 2 4 7 16 27 -11 10 P P P N P 20 Empoli 13 2 3 8 12 25 -13 9 P N N P P

Legenda: PG partite giocate, V vittorie, N pareggi, P sconfitte, GF gol fatti, GS gol subiti, DR differenza reti.

La classifica è ancora provvisoria perché Modena, Pisa, Avellino, Mantova, Cremonese, Padova, Sampdoria e Arezzo devono completare la 13ª giornata.

Un turno che può cambiare gli equilibri

I risultati del martedì hanno rafforzato il primato del Palermo e rilanciato Cesena, Benevento, Carrarese, Entella e soprattutto Catanzaro.

Le gare del mercoledì potranno però modificare nuovamente la classifica. Il Modena proverà a ridurre il distacco dalla vetta, mentre Pisa, Avellino e Mantova cercheranno punti per consolidare la propria posizione nella zona playoff.

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