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CASTELLAMMARE DI STABIA 24 NOV. – Arriva la prima vittoria stagionale in trasferta per il Catanzaro che bissa nel risultato il precedente risultato contro la capolista Palermo, aggancia in classifica la Juve Stabia e lascia l’ultima piazza agli altri. Gara inizialmente con prolungata fase di studio e poche emozioni. Catanzaro attento e pronto a pungere, anche se la prima conclusione (9’) è un tiro senza pretese di Di Nardo servito da Battistella, al 14’ colpo di testa di Giovane con Vukovic attento, sull’altro fronte Di Nardo replica con un altro colpo di testa neutralizzato da Pigliacelli. Al 28’, a seguito di una mischia in area di casa, il pallone passa tra i gemelli Tchaouna e arriva ad Antonini che scaglia un destro vincente, convalidato dal Var dopo un paio di minuti di approfondito controllo sulla posizione del centrale giallorosso. Al 42’ Juve Stabia che esulta con Buglio per la rete sugli sviluppi di una punizione, ma sempre il Var certifica la posizione irregolare di Di Nardo, ci si avvia al termine del tempo con un corposo recupero nel quale, all’ultimo assalto, la punizione di Pecorino con un bel sinistro, regala il doppio vantaggio al Catanzaro.

Ripresa con l’inserimento dell’ex Ruggero al posto dell’ammonito Frosinini. Questa mossa dà subito ragione a mister Mignani visto che, sulla punizione di Petriccione, lo stesso Ruggero salta più in alto di Vukovic con la palla che termina comodamente in rete tra le proteste dei campani che anche il Var non accoglie. La Juve Stabia accorcia le distanze con Maistro (27’) con uno splendido destro a giro da fuori area che non dà scampo a Pigliacelli. I padroni di casa provano a rimanere in avanti con Di Nardo (35’), mentre il Catanzaro si fa vivo in avanti con Koffi. Artioli (40’) va vicino alla seconda rete per la Juve Stabia (palo) ma il Catanzaro non molla, riuscendo a concludere la gara in tranquillità (Mosti spreca da buona posizione poco prima del 90’) e senza sofferenze per un risultato che permette ai giallorossi di respirare in classifica, abbandonando l’ultimo posto.

Carlo Talarico

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Il tabellino:

JUVE STABIA-CATANZARO 1-3

MARCATORI: 28’ pt Antonini (C), 50’ pt Pecorino (C), 5’ st Ruggero (C), 27’ st Maistro (J).

JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bellich, Bettella, Perin (Ricciardi); Battistella (9’ st Artioli), Buglio (9’ st Candellone), Pierobon (38’ st Caccavo); Maistro, Di Nardo, Sibilli (9’ st Fernandes). A disp.: Vismara, Baldi, Piscopo, Karic, Kumi, Scuderi, Gallea. All.: De Giorgio

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini (1’ st Ruggero), Antonini, Imperiale; Candela Tchaouna Franky (33’ st Mosti), Petriccione, Giovane (26’ st Alesi), Dorval; Tchaouna Franck (26’ st Iemmello), Pecorino (18’ st Koffi). A disp.: Marietta, Garnica, Verrengia, Di Francesco, D’Alessandro, Buso, Arditi. All.: Mignani.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

Assistenti arbitrali: Fontani e Trinchieri.

Quarto uomo: Arena.

Var: Meraviglia. Avar: Paganessi.

ESPULSO: 11’ st dalla panchina, Petrazzuolo, allenatore dei portieri della Juve Stabia.

AMMONITI: Pecorino (C), Battistella (J), Frosinini (C), Bellich (J), Alesi (C), Candela ©.

NOTE: spettatori 5.000 circa. Angoli: 3-1 per il Catanzaro. Recupero: pt 5’, st 5’.