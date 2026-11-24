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Catanzaro, Mignani dopo il 3-1 alla Juve Stabia: Vittoria meritata ma dobbiamo ancora lavorare

Il tecnico giallorosso analizza il secondo successo consecutivo e sottolinea la crescita mentale e tattica della squadra senza nascondere le difficoltà emerse nel finale

Il Catanzaro conquista la seconda vittoria consecutiva superando per 3-1 la Juve Stabia allo stadio Romeo Menti. Un risultato importante per la classifica e per il morale della formazione giallorossa, reduce dal prestigioso successo ottenuto contro il Palermo.

Al termine della partita, Michele Mignani ha riconosciuto i progressi compiuti dalla squadra, evidenziando però la necessità di continuare a lavorare. Il Catanzaro, secondo il tecnico, ha interpretato bene la gara per circa settanta minuti, mostrando attenzione, concretezza e capacità di colpire nei momenti decisivi.

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Mignani soddisfatto del risultato ma critico sul finale

L’allenatore considera meritata la vittoria conquistata contro una Juve Stabia in buona condizione, soprattutto per quanto prodotto dalla squadra nella prima parte dell’incontro.

Il Catanzaro ha saputo contenere il possesso palla dei padroni di casa e ripartire con efficacia, realizzando due reti nel primo tempo. Nella ripresa i giallorossi hanno inizialmente amministrato il vantaggio, ma hanno incontrato maggiori difficoltà negli ultimi venticinque minuti.

“Abbiamo fatto bene per settanta minuti e meno bene nella parte conclusiva. Paradossalmente poteva essere il momento più semplice della partita, perché la Juve Stabia si era sbilanciata nella nostra metà campo”, ha spiegato Mignani.

Il gol dei campani ha aumentato la pressione e costretto il Catanzaro a difendersi con maggiore attenzione. Un passaggio della gara sul quale il tecnico intende intervenire, perché una squadra in vantaggio deve riuscire a gestire con più lucidità il ritmo e gli spazi concessi agli avversari.

Due vittorie consecutive rilanciano il morale del Catanzaro

Dopo il successo sul Palermo, la trasferta di Castellammare di Stabia rappresentava un test particolarmente delicato. La squadra aveva speso molte energie fisiche e mentali nella partita precedente e avrebbe potuto accusare un calo di concentrazione.

Il Catanzaro di Mignani, invece, ha risposto con personalità, confermando i segnali di crescita già emersi prima della sosta. Per l’allenatore, ottenere risultati positivi è fondamentale anche per restituire fiducia a un gruppo che aveva attraversato un periodo complicato.

“Le vittorie alzano il morale e aiutano a vincere”, ha sottolineato il tecnico. Il secondo successo consecutivo può quindi diventare una spinta importante, ma Mignani invita a mantenere equilibrio: i progressi sono evidenti, tuttavia il percorso verso una completa assimilazione dei suoi principi di gioco è ancora lungo.

Un Catanzaro attento e cinico negli episodi decisivi

Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato. La Juve Stabia ha cercato di costruire l’azione attraverso i quattro difensori, il regista e l’inserimento delle mezzali, mentre il Catanzaro ha alternato momenti di pressione alta a una fase difensiva più prudente.

La formazione giallorossa ha anche accettato alcuni rischi, affrontando in determinate situazioni i tre attaccanti avversari in parità numerica. La linea difensiva, però, è rimasta concentrata e ha limitato le occasioni pulite dei padroni di casa.

Il Catanzaro ha poi mostrato grande concretezza, sfruttando gli errori della Juve Stabia e colpendo nelle situazioni favorevoli. Il cinismo offensivo è stato uno degli aspetti più apprezzati da Mignani: in una gara combattuta, trasformare gli episodi in gol ha permesso ai giallorossi di indirizzare il risultato.

La preparazione tattica e l’importanza dei calci piazzati

Mignani ha confermato che la partita era stata preparata studiando attentamente le caratteristiche della Juve Stabia. Lo staff tecnico aveva individuato le possibili soluzioni per limitare il palleggio dei campani e creare pericoli attraverso le ripartenze e le situazioni da fermo.

Il Catanzaro ha eseguito il piano con ordine, impedendo agli avversari di raggiungere facilmente l’area di rigore per gran parte dell’incontro. Secondo il tecnico, proprio questa difficoltà della Juve Stabia nel costruire occasioni nitide rappresenta uno dei principali meriti della squadra giallorossa.

Gli episodi hanno avuto un peso rilevante, come spesso accade in Serie B, ma sono stati favoriti dalla presenza e dall’attenzione dei calciatori del Catanzaro. La capacità di leggere rapidamente le situazioni e di sfruttare anche i calci piazzati ha fatto la differenza.

Il lavoro di Mignani sulla testa della squadra

Quando Mignani è arrivato a Catanzaro ha trovato una squadra in difficoltà, non soltanto per i risultati ma anche dal punto di vista psicologico. Il tecnico ha spiegato di aver lavorato contemporaneamente su due aspetti: recuperare punti in classifica e restituire serenità ai giocatori.

Il confronto con la stagione precedente, secondo l’allenatore, deve essere affrontato con cautela. La squadra è cambiata e anche il campionato presenta caratteristiche differenti. Per questo non è possibile replicare automaticamente il percorso dello scorso anno.

La priorità resta conquistare punti, perché i risultati rappresentano il modo più immediato per superare le insicurezze e rafforzare la fiducia del gruppo. Allo stesso tempo, Mignani sta introducendo gradualmente le proprie idee tattiche, trovando una risposta positiva da parte dei calciatori.

Mignani vede disponibilità ma chiede continuità

Il successo contro la Juve Stabia conferma la crescita del Catanzaro in Serie B, ma non deve trasformarsi in un punto di arrivo. Mignani apprezza la disponibilità mostrata dalla squadra e la capacità di applicare le indicazioni ricevute, pur sapendo che alcuni aspetti devono essere migliorati.

La gestione del vantaggio, la lucidità nei minuti finali e la capacità di sfruttare gli spazi quando l’avversario si sbilancia sono i principali elementi sui quali intervenire. La doppia vittoria contro Palermo e Juve Stabia restituisce entusiasmo all’ambiente e offre una base solida dalla quale ripartire.

Il Catanzaro ha ritrovato risultati, concretezza e fiducia. Ora la sfida sarà dare continuità a questa crescita, trasformando i progressi delle ultime giornate in una nuova identità stabile..









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