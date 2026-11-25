Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Prevendita al via mercoledì 25 novembre alle 15 per la partita di lunedì al Ceravolo. Ecco le tariffe, le riduzioni e le modalità di acquisto.

I tifosi potranno acquistare i biglietti per Catanzaro Avellino, gara valida per il campionato e in programma allo stadio Nicola Ceravolo lunedì 30 novembre 2026 alle 20:30. La prevendita inizia oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 15.

Dove acquistare i biglietti

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I tagliandi saranno disponibili:

online sul portale TicketOne dell’US Catanzaro ⁠;

nelle rivendite TicketOne abilitate, in città e sul territorio nazionale;

abilitate, in città e sul territorio nazionale; al botteghino dello stadio Ceravolo nei seguenti orari: venerdì 27 novembre , dalle 13 alle 17; sabato 28 novembre , dalle 9 alle 17; domenica 29 novembre , dalle 9 alle 13; lunedì 30 novembre , dalle 12 fino all’inizio della partita.



Per ridurre le attese, la società invita i tifosi a utilizzare i punti vendita TicketOne autorizzati.

Prezzi dei biglietti per Catanzaro Avellino

Distinti “Tosatti” : intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto junior 5 euro.

: intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto junior 5 euro. Tribuna Est : intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto junior 5 euro.

: intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto junior 5 euro. Tribuna centrale : intero 15 euro, ridotto 24 euro, ridotto junior 12 euro.

: intero 15 euro, ridotto 24 euro, ridotto junior 12 euro. Tribuna “Vip” : prezzo unico 60 euro, senza riduzioni.

: prezzo unico 60 euro, senza riduzioni. Curva Est “Mammì”, settore ospiti: intero 15 euro.

Ai prezzi indicati va aggiunto il diritto di prevendita applicato dal circuito di vendita.

La riduzione generica è prevista per over 65, donne, militari, appartenenti alle Forze dell’Ordine, studenti dell’Università Magna Graecia e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009. Il biglietto ridotto junior è riservato ai nati dopo il 1° gennaio 2015.

Informazioni per tifosi e settore ospiti

A causa della capienza ridotta, la società limiterà le diverse tipologie di accrediti e biglietti omaggio. Per questa partita, inoltre, non sarà possibile richiedere l’accredito per le persone con disabilità, in considerazione dei lavori di ristrutturazione in corso allo stadio.

Per la tifoseria ospite si attendono le disposizioni del GOS. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione del Codice comportamentale e del Regolamento d’uso dello stadio Nicola Ceravolo, consultabili sul sito ufficiale dell’US Catanzaro.

È necessario esibire un documento d’identità valido sia al momento dell’acquisto sia all’ingresso allo stadio. L’obbligo riguarda anche i minori.

Nota da verificare prima della pubblicazione: il prezzo della Tribuna centrale riporta 15 euro per l’intero, 24 euro per il ridotto e 12 euro per il ridotto junior. Il prezzo ridotto risulta superiore a quello intero: conviene controllare questo dato prima di pubblicare.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra