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Il L.R. Vicenza ha ufficializzato Davide Dionigi come nuovo allenatore della prima squadra. La decisione arriva in una giornata intensa per il club biancorosso, che aveva annunciato in mattinata l'esonero di Fabio Gallo. L'ex tecnico della Reggiana ha firmato un contratto fino al termine della stagione e guiderà la squadra nel campionato di Serie B.

Un ritorno a Vicenza dopo trent'anni

Per Dionigi, 52 anni, non si tratta di un debutto assoluto in casa vicentina. La sua storia con il club risale alla stagione 1993-1994, quando, diciannovenne, vestì la maglia biancorossa in Serie B in prestito dal Milan. Un legame che rende la scelta ancora più significativa, nonostante il lungo intervallo di tempo trascorso.

Un tecnico con esperienza nelle serie minori

Dionigi arriva a Vicenza dopo un percorso che lo ha visto protagonista su numerose panchine del calcio professionistico italiano. Tra le sue esperienze più recenti figurano Taranto, Reggina, Cremonese, Catanzaro, Ascoli, Brescia, Cosenza e, da ultimo, Reggiana. Un curriculum che testimonia la sua conoscenza delle dinamiche della categoria e la capacità di gestire gruppi in contesti differenti.

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Lo staff tecnico al completo

Accanto al nuovo allenatore, il club ha definito anche la composizione dello staff tecnico. Lorenzo Sibilano ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, David Morelli sarà il preparatore atletico, Giuseppe Liperoti agirà come collaboratore tecnico e Hiroshi Komatsuzaki completerà il gruppo come collaboratore. Una struttura che affiancherà Dionigi nel lavoro quotidiano con la squadra.

Le sfide immediate per il nuovo tecnico

L'arrivo di Dionigi segna un punto di svolta per il Vicenza, chiamato a dare una sterzata a una stagione finora al di sotto delle aspettative. La scelta di un tecnico esperto e legato alla piazza rappresenta una mossa per ritrovare equilibrio e risultati in un campionato competitivo come la Serie B. Il debutto sulla panchina biancorossa è atteso nei prossimi giorni, con l'obiettivo di invertire la rotta e inseguire una salvezza tranquilla o, se possibile, traguardi più ambiziosi.

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