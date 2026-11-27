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Serie B, 14ª giornata: Arezzo Pisa accende il derby, Catanzaro e Avellino si sfidano nel Monday Night

Il Palermo difende il primato contro il Benevento mentre il Modena insegue e Shpendi punta a entrare nella storia del campionato

Dopo le emozioni del turno infrasettimanale, la Serie B 2026 2027 torna subito in campo con una 14ª giornata ricca di incroci delicati. Il programma propone il derby Arezzo Pisa, la sfida d’alta classifica tra Palermo e Benevento e il Monday Night Catanzaro Avellino.

Grande attenzione anche su Cristian Shpendi, capocannoniere del campionato con 12 reti. L’attaccante del Cesena può avvicinare uno dei migliori risultati realizzativi registrati nelle prime 14 giornate della Serie B negli ultimi vent’anni.

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Empoli Verona, punti pesanti per uscire dalla crisi

La giornata si apre sabato alle 15 con Empoli Hellas Verona, confronto tra due squadre chiamate a reagire.

Gli azzurri occupano l’ultimo posto dopo il pesante 5-0 subito a Benevento, risultato che ha determinato l’esonero di Alessandro Andreoletti e l’affidamento della panchina a Lorenzo Tonelli. L’Empoli non vince da dieci partite, nelle quali ha raccolto tre pareggi e sette sconfitte, subendo complessivamente 22 reti.

L’ultimo successo risale al 5 settembre sul campo della Carrarese. La priorità del nuovo allenatore sarà restituire solidità a una formazione che, durante questa serie negativa, ha incassato in media 2,2 gol a partita.

Anche il Verona attraversa un momento meno brillante. Dopo cinque risultati utili consecutivi, gli scaligeri hanno perso contro Cesena e Virtus Entella. Un altro passo falso porterebbe a tre sconfitte di fila in Serie B, circostanza che non si verifica dall’aprile-maggio 2007.

Ascoli Entella, i marchigiani difendono l’imbattibilità interna

L’Ascoli deve rialzarsi dopo il netto 5-1 incassato contro il Cesena. La squadra allenata da Francesco Tomei può però contare su un eccellente rendimento casalingo: nelle prime sette partite interne ha ottenuto tre vittorie e quattro pareggi.

I bianconeri potrebbero restare imbattuti nelle prime otto gare casalinghe di un campionato cadetto per la prima volta dalla stagione 1993/94.

La Virtus Entella, rinfrancata dalla vittoria contro il Verona, cercherà invece continuità lontano da casa. Il rendimento esterno resta il principale limite dei liguri, che devono migliorare una tendenza negativa già emersa nella passata stagione.

Carrarese Juve Stabia, momento opposto per le due squadre

La Juve Stabia arriva da due sconfitte consecutive, maturate contro Modena e Catanzaro. La trasferta sul campo della Carrarese rappresenta quindi un banco di prova importante per la formazione campana.

I toscani sono reduci da due vittorie per 1-0, ottenute contro Virtus Entella e L.R. Vicenza. Un terzo successo consecutivo permetterebbe alla Carrarese di eguagliare la serie positiva costruita tra marzo e aprile, mentre tre vittorie di fila senza subire gol rappresenterebbero un risultato inedito nella sua storia in Serie B.

Tra i giocatori da seguire c’è Nicolás Schiavi, decisivo nell’ultima giornata e a segno nelle due più recenti partite disputate contro la Juve Stabia. La formazione campana è una delle sue vittime preferite nella competizione, insieme a Spezia e Südtirol.

L.R. Vicenza Cesena, Dionigi debutta contro Shpendi

La sconfitta contro la Carrarese è costata la panchina a Fabio Gallo. Il L.R. Vicenza riparte da Davide Dionigi, chiamato a risollevare una squadra penultima in classifica e capace di conquistare soltanto un punto nelle ultime cinque giornate.

Il debutto del nuovo tecnico sarà particolarmente impegnativo. Il Cesena ha vinto le ultime tre partite con un punteggio complessivo di 8-1 e arriva dal 5-1 rifilato all’Ascoli.

Il protagonista più atteso è Cristian Shpendi, autore di una tripletta nell’ultimo turno e già arrivato a 12 gol in 13 presenze. L’attaccante ha così eguagliato il proprio primato personale in una stagione di Serie B.

Nelle ultime venti stagioni, soltanto quattro calciatori hanno segnato più di 12 reti nelle prime 14 giornate:

Alfredo Donnarumma , 14 gol nel 2018;

, 14 gol nel 2018; Cristian Galano , 13 gol nel 2017;

, 13 gol nel 2017; Giampaolo Pazzini , 14 gol nel 2016;

, 14 gol nel 2016; Davide Succi, 14 gol nel 2010.

Shpendi ha quindi la possibilità di entrare in una cerchia molto ristretta di bomber del campionato cadetto.

Palermo Benevento, il Barbera spinge la capolista

Il sabato si chiuderà con Palermo Benevento, una delle partite più interessanti del turno. Le due squadre arrivano da vittorie convincenti: i rosanero hanno superato il Südtirol per 4-1, mentre i sanniti hanno travolto l’Empoli per 5-0.

Il Palermo capolista è imbattuto da 19 partite casalinghe, con 18 vittorie e un pareggio. Al Barbera ha conquistato nove successi consecutivi e potrebbe arrivare a dieci per la prima volta in Serie B dal periodo compreso tra ottobre 1947 e aprile 1948.

Tra i protagonisti della formazione siciliana spicca Dennis Johnsen, reduce da una doppietta. Il giocatore ha partecipato a 15 reti nelle prime 13 giornate, grazie a nove gol e sei assist. Un rendimento che lo colloca tra gli attaccanti più incisivi dei principali campionati europei e delle rispettive seconde divisioni.

Il Benevento risponde con Antonis Siatounis, autore di cinque gol in 12 presenze. Nessun centrocampista ha realizzato più reti in questa Serie B, con Francesco Ruocco fermo allo stesso bottino.

Modena Padova, i Canarini inseguono il Palermo

Domenica alle 15 il Modena, secondo in classifica, riceverà il Padova. I Canarini sono rimasti imbattuti in 11 degli ultimi 12 confronti casalinghi contro i veneti in Serie B, ottenendo sei vittorie e cinque pareggi.

L’unica sconfitta di questa serie è però arrivata proprio nella sfida più recente, terminata 2-1 per il Padova il 28 febbraio.

Il Modena si affida anche a Giuseppe Ambrosino, che nelle ultime due partite interne ha fornito un assist contro il Mantova e segnato contro la Juve Stabia. L’attaccante può partecipare a una rete in tre gare casalinghe consecutive per la prima volta nella competizione.

Nel Padova resta invece aperta la ricerca del primo gol di Luca Moro. Con 826 minuti disputati, è il secondo attaccante con il maggiore impiego tra quelli ancora senza reti, alle spalle di Gabriele Alesi.

Südtirol Mantova, solidità interna contro rendimento esterno

Sempre domenica alle 15 si giocherà Südtirol Mantova. Gli altoatesini hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto giornate, dopo aver iniziato il campionato con tre successi nelle prime cinque partite.

La squadra di casa conserva comunque un dato importante: con appena tre reti incassate in sette incontri, possiede la migliore difesa casalinga della Serie B.

Il Mantova ha perso soltanto una delle sei trasferte disputate, ottenendo tre vittorie e due pareggi. Un nuovo successo permetterebbe ai lombardi di stabilire il proprio primato di vittorie nelle prime sette gare esterne di una stagione cadetta.

Sampdoria Cremonese, D’Angelo cerca la quinta vittoria di fila

La cura Luca D’Angelo sta producendo risultati evidenti. La Sampdoria ha conquistato quattro vittorie consecutive e punta a raggiungere quota cinque, traguardo centrato soltanto una volta nella propria storia in Serie B. In quell’occasione i blucerchiati arrivarono a sette successi di fila tra maggio e settembre 2000.

Contro il Padova si è messo in evidenza Lorenzo Mezzottero, autore di una doppietta a 18 anni e 101 giorni. È il più giovane calciatore ad aver realizzato almeno due gol in una partita nella stagione in corso, considerando i cinque principali campionati europei e le rispettive seconde divisioni.

La Cremonese rappresenta però un avversario insidioso. I grigiorossi non hanno perso nessuna delle ultime quattro sfide cadette contro la Sampdoria, nelle quali hanno ottenuto una vittoria e tre pareggi.

Arezzo Pisa, il derby tra il tabù casalingo e Pittarello

Il derby Arezzo Pisa mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti differenti. Dopo la sconfitta di Mantova, l’Arezzo ha esonerato Cristian Bucchi e deve trovare una svolta per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Gli amaranto non hanno ancora vinto in casa, dove hanno raccolto tre pareggi e tre sconfitte. Soltanto nella stagione 2006/07 l’Arezzo era rimasto senza successi nelle prime sette partite interne di un campionato di Serie B.

Il Pisa punta invece sulla pericolosità esterna di Filippo Pittarello. Da inizio maggio nessun calciatore ha segnato più di lui in trasferta nel torneo cadetto: cinque gol, gli stessi di Antonio Di Nardo.

Tre di queste reti sono arrivate nelle quattro gare esterne giocate da titolare con la maglia nerazzurra. Il confronto tra il difficile rendimento casalingo dell’Arezzo e l’efficacia lontano da casa di Pittarello rappresenta una delle principali chiavi del derby.

Catanzaro Avellino, Pecorino e Russo protagonisti del Monday Night

La 14ª giornata si concluderà con Catanzaro Avellino. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie consecutive: i calabresi hanno ritrovato fiducia e punti, mentre gli irpini sono saliti al terzo posto.

Il Catanzaro si affida al momento positivo di Emanuele Pecorino, a segno nelle ultime tre presenze contro Verona, Palermo e Juve Stabia. Il centravanti potrebbe realizzare almeno un gol in quattro partite consecutive di Serie B per la prima volta in carriera.

Nell’Avellino il riferimento offensivo è Raffaele Russo, autore di dieci reti nel campionato cadetto con la maglia biancoverde. Dall’esordio degli irpini nella competizione, soltanto Tommaso Biasci ha segnato di più, arrivando a quota 12.

La partita mette in palio punti importanti: il Catanzaro vuole allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre l’Avellino cerca conferme nelle posizioni di vertice.

Classifica Serie B 2026 2027 dopo 13 giornate

Posizione Squadra PG V N P GF GS DR Punti 1 Palermo 13 9 3 1 30 17 +13 30 2 Modena 13 8 3 2 23 11 +12 27 3 Avellino 13 6 4 3 21 12 +9 22 4 Mantova 13 6 4 3 19 15 +4 22 5 Ascoli 13 5 6 2 20 14 +6 21 6 Cesena 13 5 6 2 19 15 +4 21 7 Pisa 13 5 5 3 22 18 +4 20 8 Benevento 13 5 4 4 21 14 +7 19 9 Südtirol 13 4 6 3 15 16 -1 18 10 Sampdoria 13 5 2 6 16 20 -4 17 11 Hellas Verona 13 4 4 5 20 17 +3 16 12 Padova 13 4 4 5 14 16 -2 16 13 Carrarese 13 5 1 7 11 14 -3 16 14 Cremonese 13 4 3 6 14 14 0 15 15 Virtus Entella 13 3 4 6 13 16 -3 13 16 Juve Stabia 13 4 4 5 13 16 -3 12 17 Catanzaro 13 3 3 7 17 25 -8 12 18 Arezzo 13 3 3 7 10 24 -14 12 19 L.R. Vicenza 13 2 4 7 16 27 -11 10 20 Empoli 13 2 3 8 12 25 -13 9

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