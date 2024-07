Calcio. Venezia raggiunge la Serie A: Vanoli esulta, Stroppa orgoglioso nonostante la sconfitta (Video)

Venezia Raggiunge la Serie A: Le Parole dei Protagonisti

Nella notte in cui il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A con una vittoria per 1-0 sulla Cremonese, gli allenatori delle due squadre hanno condiviso le loro emozioni contrastanti.

Paolo Vanoli, guida del Venezia, ha descritto la serata come un "capolavoro", esprimendo gratitudine per il supporto della società e lodando il duro lavoro dei suoi giocatori.

Dall'altra parte, Mister Stroppa della Cremonese, visibilmente deluso per l'esito della partita, ha riconosciuto l'impegno e la dedizione della sua squadra, evidenziando l'abbraccio finale con i tifosi come un momento di profonda connessione e rispetto.





Venezia Trionfa con Vanoli: promozione in Serie A Battendo la Cremonese

VENEZIA – In una serata di grande emozione e successo, il Venezia trionfa sulla Cremonese con un risultato di 1-0, conquistando così la promozione in Serie A. Il risultato aggregato, dopo lo 0-0 dell’andata, ha premiato gli sforzi della squadra allenata da Paolo Vanoli.

La realizzazione di un sogno

Intervistato dopo la partita, Paolo Vanoli ha esordito dicendo: "Quello che finora chiamavi sogno adesso puoi dirlo finalmente, si è realizzato." Ha descritto la serata come un "capolavoro", riconoscendo il duro lavoro e i sacrifici dei suoi giocatori negli ultimi diciotto mesi. Vanoli ha espresso profonda gratitudine alla società del Venezia per avergli dato la prima opportunità come allenatore professionista e ha lodato il direttore e il presidente per il loro supporto.

Il Lavoro di squadra e il supporto della società

"Il lavoro e i sacrifici alla fine pagano," ha sottolineato Vanoli, evidenziando come la dedizione della squadra sia stata la chiave del successo. Non ha mancato di ringraziare anche i tifosi e tutto il personale del club, riconoscendo che questi traguardi sono il risultato di uno sforzo collettivo.

Un viaggio di crescita

Vanoli ha riflettuto sul percorso della squadra, menzionando momenti chiave come la partita contro lo Spezia e il Como, che hanno consolidato la fiducia nei giocatori. "Abbiamo affrontato i play-off in una maniera stratosferica," ha dichiarato, lodando le prestazioni della squadra contro avversari forti come Cremonese e Palermo.

Preparazione e resilienza

L'allenatore ha sottolineato l'importanza di prepararsi per ogni evenienza, come dimostrato dalla squadra durante i play-off. Ha riconosciuto il ruolo fondamentale dei difensori nella vittoria del mini torneo, affermando che "chi vince un mini torneo deve prendere meno gol possibile, deve essere solido."

Il Futuro di Vanoli e del Venezia

Parlando del suo futuro, Vanoli ha manifestato la sua dedizione e professionalità, promettendo di continuare a lavorare per il successo del Venezia. Ha ricordato il periodo difficile attraversato durante la stagione, ma ha anche espresso la sua gratitudine al presidente del club per il suo impegno e il supporto continuo.

Lezioni dai grandi maestri

Vanoli ha parlato dell'influenza di grandi allenatori come Arrigo Sacchi e Antonio Conte sulla sua carriera. "Ho avuto la fortuna di imparare da Sacchi la maniacalità delle situazioni e da Conte la gestione di un club e la creazione di una mentalità vincente," ha detto.

Un Momento di riflessione

Concludendo l'intervista, Vanoli ha riflettuto sui destini incrociati della sua carriera, ricordando come la città di Venezia sia stata fondamentale sia come calciatore che come allenatore. "A volte i destini si incrociano ed è bello pensarci," ha detto, visibilmente emozionato.

Con la promozione in Serie A, il Venezia non solo ha raggiunto un traguardo sportivo importante, ma ha anche acceso un nuovo entusiasmo nella città e tra i suoi tifosi. La strada verso il successo è stata lunga e ardua, ma come ha detto Vanoli, "questo è un capolavoro".Di seguito il Il video integrale con il mister Vanoli dopo la vittoria contro la Cremonese e la promozione in Serie A

Mister Stroppa: "Dispiace, questa squadra ha dato tutto"

CREMONESE - Dopo la sconfitta nei playoff contro il Venezia per 1-0, sfumando così la promozione in Serie A, Mister Stroppa ha espresso la sua delusione e l'orgoglio per il suo team in un'intervista post-partita.

Mister Stroppa, ovviamente dispiaciuto per l'esito, ha dichiarato: "Credo che la squadra abbia dato tutto quello che aveva. Non riuscire a fare gol, nonostante i tanti tiri in porta, è l'emblema di una stagione in cui abbiamo sempre lottato fino alla fine."

Ha continuato: "Mi dispiace per tutto, per i tifosi, per la squadra. Hanno dato tutto e l'abbraccio finale con i tifosi è stata la fotografia di dove siamo arrivati. L'abbraccio finale è stato il momento più bello della serata, i tifosi hanno riconosciuto che la squadra ha dato tutto."

La Cremonese ha creato molte occasioni, specialmente nel primo tempo, ma non è riuscita a capitalizzare. "Abbiamo avuto cinque situazioni importantissime nel primo tempo. Nel secondo tempo, la partita è stata a senso unico, cercando di non concedere nulla. Mi dispiace molto perché tutti credevamo in un epilogo diverso. Complimenti al Venezia, una grandissima squadra."

Nonostante la delusione, Stroppa si è detto orgoglioso della squadra: "Sono orgoglioso di allenare questa squadra. Hanno giocato alla grandissima e portato prestazioni straordinarie. Un ringraziamento totale alla società per avermi dato la possibilità di allenare questa squadra. Dispiace, ma abbiamo fatto un grande lavoro insieme."

Sul secondo tempo, Stroppa ha risposto a una domanda riguardante la strategia e i cambi: "Non posso dire nulla a livello tattico. La partita è andata in un certo modo e abbiamo creato occasioni. Non posso fare critiche alla strategia, considerando la squadra avversaria e il rischio di esporsi. I cambi sono stati fatti benissimo, la strategia è stata perfetta dal mio punto di vista."

In conclusione, ha espresso la voglia di ripartire: "Vorrei cominciare a giocare domani. È vero che c'è delusione, ma anche un lavoro importantissimo da continuare. Per quanto riguarda i risultati delle due partite, credo che la nostra squadra meritava sicuramente di più."

Nonostante la sconfitta e la delusione, la stagione della Cremonese sotto la guida di Stroppa è stata caratterizzata da grande impegno e determinazione. L'abbraccio finale con i tifosi resterà un ricordo indelebile di questa stagione, simbolo di un team che ha dato tutto fino all'ultimo minuto.

Il video integrale con il mister Stroppa dopo Venezia Vs Cremonese.





Venezia-Cremonese 1-0: gol e highlights