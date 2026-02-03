Calciomercato invernale 2026: ufficiale la chiusura, tutti i movimenti tra acquisti e cessioni
Sessione di gennaio conclusa: riepilogo completo delle operazioni ufficiali
Con la chiusura della finestra di gennaio, il calciomercato invernale 2026 entra definitivamente negli archivi. Un mese intenso, caratterizzato da acquisti mirati, cessioni strategiche e numerose operazioni in prestito, che ha coinvolto attivamente i club di Serie B, ma anche società di Serie A e realtà estere.
Le squadre hanno lavorato per rafforzare i reparti chiave, correggere criticità emerse nella prima parte di stagione e pianificare con maggiore equilibrio il prosieguo del campionato.
Calciomercato di gennaio 2026: strategie e tendenze
La sessione invernale ha confermato alcune tendenze ormai consolidate:
- largo utilizzo dei prestiti, spesso con diritto di riscatto;
- attenzione alla sostenibilità economica;
- inserimento di giovani provenienti dai vivai dei grandi club;
- operazioni last minute decisive nelle ultime 48 ore.
Il mercato si è rivelato particolarmente dinamico negli ultimi giorni, con molte trattative concluse a ridosso della deadline.
Ultime ore decisive e colpi dell’ultimo giorno
Il 2 febbraio 2026 ha regalato numerosi movimenti ufficiali, soprattutto tra attaccanti e centrocampisti. Diverse società hanno completato le rose con operazioni funzionali agli obiettivi stagionali: promozione, playoff o salvezza.
Bilancio finale della sessione invernale
La chiusura del calciomercato invernale 2026 lascia ora spazio al campo. I nuovi innesti saranno chiamati a incidere subito, mentre le cessioni aprono scenari interessanti in altre piazze. Solo il rendimento dirà quali club hanno operato con maggiore efficacia.
TUTTI I MOVIMENTI UFFICIALI
02/02/2026
- Raballo Alessio – Attaccante – da Torino FC a Empoli (Prestito)
- Tirelli Mattia – Attaccante – da Monopoli a Virtus Entella (Definitivo)
- Pierini Nicholas – Attaccante – da Sassuolo a Sampdoria (Prestito)
- Russo Flavio – Attaccante – da Sassuolo a Pescara (Prestito)
- Muati Modesto Rui Manuel – Difensore – da Udinese a Palermo (Prestito)
- Fellipe Jack – Difensore – da Como a Catanzaro (Prestito fino al 30 giugno 2026)
- Mantovani Valerio – Difensore – da Mantova a Bari (Definitivo)
- Meroni Andrea – Difensore – da Bari a Mantova (Prestito)
- Giunti Giovanni – Centrocampista – da Perugia a Padova (Definitivo)
- Fanne Dabo Mouhamed Lamine – Centrocampista – da Luton Town a Venezia (Definitivo)
- Piscopo Kevin – Attaccante – da Juve Stabia a Bari (Prestito)
- Stabile Davide Pio – Attaccante – da Vis Pesaro a Virtus Entella (Definitivo)
- Sgarbi Lorenzo – Attaccante – da Napoli a Avellino (Prestito)
- Fumagalli Tommaso – Attaccante – da Como a Reggiana (Prestito)
- Luca Pandolfi – Attaccante – da Catanzaro a Avellino (Definitivo)
- Dembele Ali Bina – Difensore – da Torino a Mantova (Prestito)
- Di Chiara Difensore – Difensore – Catanzaro a Arezzo (Definitivo)
- Schirliu Maxim – Attaccante – da Vis Pesaro a Palermo (Prestito)
- Altare Giorgio – Difensore – da Venezia a Pescara (Prestito)
- Borra Daniele – Portiere – da Ravenna a Südtirol (Definitivo)
- Diallo Mamadou Alpha – Centrocampista – da Fiorentina a Südtirol (Prestito)
- Zanni Mario – Difensore – da Monza a Avellino (Definitivo)
- Imputato Antonio – Centrocampista – da Monopoli a Modena (Definitivo)
31/01/2026
- Kassama Sheriff – Difensore – da Trento a Juve Stabia (Prestito)
- Bilac Max Alexander – Difensore – da Atalanta a Sampdoria (Prestito)
- Di Mariano Francesco – Attaccante – da Modena a Padova (Definitivo)
- Corazza Tommaso – Difensore – da Bologna a Cesena (Prestito)
30/01/2026
- Do Lago Esteves Gonçalo – Centrocampista – da Udinese a Catanzaro (Definitivo)
- Ligue Calixte Paul – Difensore – da Venezia a Mantova (Prestito)
- Ruggero Marco – Difensore – da Juve Stabia a Spezia (Definitivo)
- Insigne Lorenzo – Attaccante – svincolato al Pescara (Definitivo)
- Cutrone Patrick – Attaccante – da Como a Monza (Prestito)
- Cicconi Manuel – Centrocampista – da Carrarese a Sampdoria (Prestito)
29/01/2026
- Benedetti Leonardo – Centrocampista – da Sampdoria a Virtus Entella (Definitivo)
28/01/2026
- Dagasso Matteo – Centrocampista – da Pescara a Venezia (Definitivo)
- Bonfanti Giovanni – Difensore – da Atalanta a Spezia (Prestito)
- Loubao Solomon Tekeacebe – Attaccante – da Sochaux a Monza (Definitivo)
27/01/2026
- Torrasi Emanuele – Centrocampista – da Perugia a Juve Stabia (Definitivo)
- Carbone Giovanni – Attaccante – da Lazio a Avellino (Prestito)
- Brugman Gaston – Centrocampista – da Nashville SC a Pescara (Definitivo)
- Micai Alessandro – Portiere – da Cluj a Reggiana (Definitivo)
- Sosna Adam – Attaccante – da Juventus a Reggiana (Prestito)
26/01/2026
- Fini Seydou – Attaccante – da Genoa a Frosinone (Prestito)
- Vicari Francesco – Difensore – da Bari a Reggiana (Prestito)
- Benaissa Yahia Fahem – Difensore – da Casa Pia a Mantova (Prestito)
25/01/2026
- Do Lago Pontes Est Tomas – Centrocampista – da Pisa a Bari (Prestito)
- Fiori Antonio – Attaccante – da Mantova a Frosinone (Prestito)
24/01/2026
- Cuni Marvin – Attaccante – da Rubin Kazan a Bari (Prestito)
23/01/2026
- Panada Simone – Centrocampista – da Atalanta a Venezia (Definitivo)
- Izzo Armando – Difensore – da Monza a Avellino (Definitivo)
- Bettella Davide – Difensore – da Catanzaro a Pescara (Definitivo)
- Kouda Rachid – Centrocampista – da Parma a Mantova (Prestito)
22/01/2026
- Lordkipanidze Dachi – Centrocampista – da Cremonese a Carrarese (Prestito)
- Sassi Jacopo – Portiere – da Atalanta a Avellino (Prestito)
- Vella Tancredi – Attaccante – da Roma a Catanzaro (Definitivo)
- Caso Giuseppe – Attaccante – da Modena a Monza (Prestito)
21/01/2026
- Chrysopoulos Ioannis Konstantinos – Difensore – da AEK Atene a Mantova (Prestito)
19/01/2026
- Lisboa Da Silva Go Tiago – Difensore – da Újpest FC a Mantova (Prestito)
16/01/2026
- Romano Alessandro Gian – Centrocampista – da Roma a Spezia (Prestito)
- Viti Mattia – Difensore – da Nice a Sampdoria (Prestito)
- Pisani Diego – Centrocampista – da Bologna a Sampdoria (Prestito)
- Pavanati Alessandro – Centrocampista – da Hellas Verona a Reggiana (Prestito)
15/01/2026
- Valoti Mattia – Centrocampista – da Cremonese a Spezia (Definitivo)
- Bozhanaj Kleis – Centrocampista – da Modena a Reggiana (Prestito)
