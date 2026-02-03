Calciomercato invernale 2026: ufficiale la chiusura, tutti i movimenti tra acquisti e cessioni

Tempo di lettura: ~4 min

Sessione di gennaio conclusa: riepilogo completo delle operazioni ufficiali

Con la chiusura della finestra di gennaio, il calciomercato invernale 2026 entra definitivamente negli archivi. Un mese intenso, caratterizzato da acquisti mirati, cessioni strategiche e numerose operazioni in prestito, che ha coinvolto attivamente i club di Serie B, ma anche società di Serie A e realtà estere.

Le squadre hanno lavorato per rafforzare i reparti chiave, correggere criticità emerse nella prima parte di stagione e pianificare con maggiore equilibrio il prosieguo del campionato.

Calciomercato di gennaio 2026: strategie e tendenze

La sessione invernale ha confermato alcune tendenze ormai consolidate:

largo utilizzo dei prestiti , spesso con diritto di riscatto;

, spesso con diritto di riscatto; attenzione alla sostenibilità economica ;

; inserimento di giovani provenienti dai vivai dei grandi club;

dei grandi club; operazioni last minute decisive nelle ultime 48 ore.

Il mercato si è rivelato particolarmente dinamico negli ultimi giorni, con molte trattative concluse a ridosso della deadline.

Ultime ore decisive e colpi dell’ultimo giorno

Il 2 febbraio 2026 ha regalato numerosi movimenti ufficiali, soprattutto tra attaccanti e centrocampisti. Diverse società hanno completato le rose con operazioni funzionali agli obiettivi stagionali: promozione, playoff o salvezza.

Bilancio finale della sessione invernale

La chiusura del calciomercato invernale 2026 lascia ora spazio al campo. I nuovi innesti saranno chiamati a incidere subito, mentre le cessioni aprono scenari interessanti in altre piazze. Solo il rendimento dirà quali club hanno operato con maggiore efficacia.

TUTTI I MOVIMENTI UFFICIALI

02/02/2026

Raballo Alessio – Attaccante – da Torino FC a Empoli (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Tirelli Mattia – Attaccante – da Monopoli a Virtus Entella (Definitivo)

– Attaccante – da a (Definitivo) Pierini Nicholas – Attaccante – da Sassuolo a Sampdoria (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Russo Flavio – Attaccante – da Sassuolo a Pescara (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Muati Modesto Rui Manuel – Difensore – da Udinese a Palermo (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Fellipe Jack – Difensore – da Como a Catanzaro (Prestito fino al 30 giugno 2026)

– Difensore – da a (Prestito fino al 30 giugno 2026) Mantovani Valerio – Difensore – da Mantova a Bari (Definitivo)

– Difensore – da a (Definitivo) Meroni Andrea – Difensore – da Bari a Mantova (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Giunti Giovanni – Centrocampista – da Perugia a Padova (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Fanne Dabo Mouhamed Lamine – Centrocampista – da Luton Town a Venezia (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Piscopo Kevin – Attaccante – da Juve Stabia a Bari (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Stabile Davide Pio – Attaccante – da Vis Pesaro a Virtus Entella (Definitivo)

– Attaccante – da a (Definitivo) Sgarbi Lorenzo – Attaccante – da Napoli a Avellino (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Fumagalli Tommaso – Attaccante – da Como a Reggiana (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Luca Pandolfi – Attaccante – da Catanzaro a Avellino (Definitivo)

– Attaccante – da a (Definitivo) Dembele Ali Bina – Difensore – da Torino a Mantova (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Di Chiara Difensore – Difensore – Catanzaro a Arezzo ( Definitivo)

Difensore – Difensore – a Definitivo) Schirliu Maxim – Attaccante – da Vis Pesaro a Palermo (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Altare Giorgio – Difensore – da Venezia a Pescara (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Borra Daniele – Portiere – da Ravenna a Südtirol (Definitivo)

– Portiere – da a (Definitivo) Diallo Mamadou Alpha – Centrocampista – da Fiorentina a Südtirol (Prestito)

– Centrocampista – da a (Prestito) Zanni Mario – Difensore – da Monza a Avellino (Definitivo)

– Difensore – da a (Definitivo) Imputato Antonio – Centrocampista – da Monopoli a Modena (Definitivo)

31/01/2026

Kassama Sheriff – Difensore – da Trento a Juve Stabia (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Bilac Max Alexander – Difensore – da Atalanta a Sampdoria (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Di Mariano Francesco – Attaccante – da Modena a Padova (Definitivo)

– Attaccante – da a (Definitivo) Corazza Tommaso – Difensore – da Bologna a Cesena (Prestito)

30/01/2026

Do Lago Esteves Gonçalo – Centrocampista – da Udinese a Catanzaro (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Ligue Calixte Paul – Difensore – da Venezia a Mantova (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Ruggero Marco – Difensore – da Juve Stabia a Spezia (Definitivo)

– Difensore – da a (Definitivo) Insigne Lorenzo – Attaccante – svincolato al Pescara (Definitivo)

– Attaccante – al (Definitivo) Cutrone Patrick – Attaccante – da Como a Monza (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Cicconi Manuel – Centrocampista – da Carrarese a Sampdoria (Prestito)

29/01/2026

Benedetti Leonardo – Centrocampista – da Sampdoria a Virtus Entella (Definitivo)

28/01/2026

Dagasso Matteo – Centrocampista – da Pescara a Venezia (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Bonfanti Giovanni – Difensore – da Atalanta a Spezia (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Loubao Solomon Tekeacebe – Attaccante – da Sochaux a Monza (Definitivo)

27/01/2026

Torrasi Emanuele – Centrocampista – da Perugia a Juve Stabia (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Carbone Giovanni – Attaccante – da Lazio a Avellino (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Brugman Gaston – Centrocampista – da Nashville SC a Pescara (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Micai Alessandro – Portiere – da Cluj a Reggiana (Definitivo)

– Portiere – da a (Definitivo) Sosna Adam – Attaccante – da Juventus a Reggiana (Prestito)

26/01/2026

Fini Seydou – Attaccante – da Genoa a Frosinone (Prestito)

– Attaccante – da a (Prestito) Vicari Francesco – Difensore – da Bari a Reggiana (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Benaissa Yahia Fahem – Difensore – da Casa Pia a Mantova (Prestito)

25/01/2026

Do Lago Pontes Est Tomas – Centrocampista – da Pisa a Bari (Prestito)

– Centrocampista – da a (Prestito) Fiori Antonio – Attaccante – da Mantova a Frosinone (Prestito)

24/01/2026

Cuni Marvin – Attaccante – da Rubin Kazan a Bari (Prestito)

23/01/2026

Panada Simone – Centrocampista – da Atalanta a Venezia (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Izzo Armando – Difensore – da Monza a Avellino (Definitivo)

– Difensore – da a (Definitivo) Bettella Davide – Difensore – da Catanzaro a Pescara (Definitivo)

– Difensore – da a (Definitivo) Kouda Rachid – Centrocampista – da Parma a Mantova (Prestito)

22/01/2026

Lordkipanidze Dachi – Centrocampista – da Cremonese a Carrarese (Prestito)

– Centrocampista – da a (Prestito) Sassi Jacopo – Portiere – da Atalanta a Avellino (Prestito)

– Portiere – da a (Prestito) Vella Tancredi – Attaccante – da Roma a Catanzaro (Definitivo)

– Attaccante – da a (Definitivo) Caso Giuseppe – Attaccante – da Modena a Monza (Prestito)

21/01/2026

Chrysopoulos Ioannis Konstantinos – Difensore – da AEK Atene a Mantova (Prestito)

19/01/2026

Lisboa Da Silva Go Tiago – Difensore – da Újpest FC a Mantova (Prestito)

16/01/2026

Romano Alessandro Gian – Centrocampista – da Roma a Spezia (Prestito)

– Centrocampista – da a (Prestito) Viti Mattia – Difensore – da Nice a Sampdoria (Prestito)

– Difensore – da a (Prestito) Pisani Diego – Centrocampista – da Bologna a Sampdoria (Prestito)

– Centrocampista – da a (Prestito) Pavanati Alessandro – Centrocampista – da Hellas Verona a Reggiana (Prestito)

15/01/2026

Valoti Mattia – Centrocampista – da Cremonese a Spezia (Definitivo)

– Centrocampista – da a (Definitivo) Bozhanaj Kleis – Centrocampista – da Modena a Reggiana (Prestito)