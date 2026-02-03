Cerca

Calcio Serie B

Calciomercato invernale 2026: ufficiale la chiusura, tutti i movimenti tra acquisti e cessioni

Nicola Cundò
Calciomercato invernale 2026: ufficiale la chiusura, tutti i movimenti tra acquisti e cessioni
Sessione di gennaio conclusa: riepilogo completo delle operazioni ufficiali

Con la chiusura della finestra di gennaio, il calciomercato invernale 2026 entra definitivamente negli archivi. Un mese intenso, caratterizzato da acquisti mirati, cessioni strategiche e numerose operazioni in prestito, che ha coinvolto attivamente i club di Serie B, ma anche società di Serie A e realtà estere.

Le squadre hanno lavorato per rafforzare i reparti chiave, correggere criticità emerse nella prima parte di stagione e pianificare con maggiore equilibrio il prosieguo del campionato.

Calciomercato di gennaio 2026: strategie e tendenze

La sessione invernale ha confermato alcune tendenze ormai consolidate:

  • largo utilizzo dei prestiti, spesso con diritto di riscatto;
  • attenzione alla sostenibilità economica;
  • inserimento di giovani provenienti dai vivai dei grandi club;
  • operazioni last minute decisive nelle ultime 48 ore.

Il mercato si è rivelato particolarmente dinamico negli ultimi giorni, con molte trattative concluse a ridosso della deadline.

Ultime ore decisive e colpi dell’ultimo giorno

Il 2 febbraio 2026 ha regalato numerosi movimenti ufficiali, soprattutto tra attaccanti e centrocampisti. Diverse società hanno completato le rose con operazioni funzionali agli obiettivi stagionali: promozione, playoff o salvezza.

Bilancio finale della sessione invernale

La chiusura del calciomercato invernale 2026 lascia ora spazio al campo. I nuovi innesti saranno chiamati a incidere subito, mentre le cessioni aprono scenari interessanti in altre piazze. Solo il rendimento dirà quali club hanno operato con maggiore efficacia.

TUTTI I MOVIMENTI UFFICIALI

02/02/2026

  • Raballo Alessio – Attaccante – da Torino FC a Empoli (Prestito)
  • Tirelli Mattia – Attaccante – da Monopoli a Virtus Entella (Definitivo)
  • Pierini Nicholas – Attaccante – da Sassuolo a Sampdoria (Prestito)
  • Russo Flavio – Attaccante – da Sassuolo a Pescara (Prestito)
  • Muati Modesto Rui Manuel – Difensore – da Udinese a Palermo (Prestito)
  • Fellipe Jack – Difensore – da Como a Catanzaro (Prestito fino al 30 giugno 2026)
  • Mantovani Valerio – Difensore – da Mantova a Bari (Definitivo)
  • Meroni Andrea – Difensore – da Bari a Mantova (Prestito)
  • Giunti Giovanni – Centrocampista – da Perugia a Padova (Definitivo)
  • Fanne Dabo Mouhamed Lamine – Centrocampista – da Luton Town a Venezia (Definitivo)
  • Piscopo Kevin – Attaccante – da Juve Stabia a Bari (Prestito)
  • Stabile Davide Pio – Attaccante – da Vis Pesaro a Virtus Entella (Definitivo)
  • Sgarbi Lorenzo – Attaccante – da Napoli a Avellino (Prestito)
  • Fumagalli Tommaso – Attaccante – da Como a Reggiana (Prestito)
  • Luca Pandolfi – Attaccante – da Catanzaro a Avellino (Definitivo)
  • Dembele Ali Bina – Difensore – da Torino a Mantova (Prestito)
  • Di Chiara Difensore – Difensore – Catanzaro a Arezzo (Definitivo)
  • Schirliu Maxim – Attaccante – da Vis Pesaro a Palermo (Prestito)
  • Altare Giorgio – Difensore – da Venezia a Pescara (Prestito)
  • Borra Daniele – Portiere – da Ravenna a Südtirol (Definitivo)
  • Diallo Mamadou Alpha – Centrocampista – da Fiorentina a Südtirol (Prestito)
  • Zanni Mario – Difensore – da Monza a Avellino (Definitivo)
  • Imputato Antonio – Centrocampista – da Monopoli a Modena (Definitivo)

31/01/2026

  • Kassama Sheriff – Difensore – da Trento a Juve Stabia (Prestito)
  • Bilac Max Alexander – Difensore – da Atalanta a Sampdoria (Prestito)
  • Di Mariano Francesco – Attaccante – da Modena a Padova (Definitivo)
  • Corazza Tommaso – Difensore – da Bologna a Cesena (Prestito)

30/01/2026

  • Do Lago Esteves Gonçalo – Centrocampista – da Udinese a Catanzaro (Definitivo)
  • Ligue Calixte Paul – Difensore – da Venezia a Mantova (Prestito)
  • Ruggero Marco – Difensore – da Juve Stabia a Spezia (Definitivo)
  • Insigne Lorenzo – Attaccante – svincolato al Pescara (Definitivo)
  • Cutrone Patrick – Attaccante – da Como a Monza (Prestito)
  • Cicconi Manuel – Centrocampista – da Carrarese a Sampdoria (Prestito)

29/01/2026

  • Benedetti Leonardo – Centrocampista – da Sampdoria a Virtus Entella (Definitivo)

28/01/2026

  • Dagasso Matteo – Centrocampista – da Pescara a Venezia (Definitivo)
  • Bonfanti Giovanni – Difensore – da Atalanta a Spezia (Prestito)
  • Loubao Solomon Tekeacebe – Attaccante – da Sochaux a Monza (Definitivo)

27/01/2026

  • Torrasi Emanuele – Centrocampista – da Perugia a Juve Stabia (Definitivo)
  • Carbone Giovanni – Attaccante – da Lazio a Avellino (Prestito)
  • Brugman Gaston – Centrocampista – da Nashville SC a Pescara (Definitivo)
  • Micai Alessandro – Portiere – da Cluj a Reggiana (Definitivo)
  • Sosna Adam – Attaccante – da Juventus a Reggiana (Prestito)

26/01/2026

  • Fini Seydou – Attaccante – da Genoa a Frosinone (Prestito)
  • Vicari Francesco – Difensore – da Bari a Reggiana (Prestito)
  • Benaissa Yahia Fahem – Difensore – da Casa Pia a Mantova (Prestito)

25/01/2026

  • Do Lago Pontes Est Tomas – Centrocampista – da Pisa a Bari (Prestito)
  • Fiori Antonio – Attaccante – da Mantova a Frosinone (Prestito)

24/01/2026

  • Cuni Marvin – Attaccante – da Rubin Kazan a Bari (Prestito)

23/01/2026

  • Panada Simone – Centrocampista – da Atalanta a Venezia (Definitivo)
  • Izzo Armando – Difensore – da Monza a Avellino (Definitivo)
  • Bettella Davide – Difensore – da Catanzaro a Pescara (Definitivo)
  • Kouda Rachid – Centrocampista – da Parma a Mantova (Prestito)

22/01/2026

  • Lordkipanidze Dachi – Centrocampista – da Cremonese a Carrarese (Prestito)
  • Sassi Jacopo – Portiere – da Atalanta a Avellino (Prestito)
  • Vella Tancredi – Attaccante – da Roma a Catanzaro (Definitivo)
  • Caso Giuseppe – Attaccante – da Modena a Monza (Prestito)

21/01/2026

  • Chrysopoulos Ioannis Konstantinos – Difensore – da AEK Atene a Mantova (Prestito)

19/01/2026

  • Lisboa Da Silva Go Tiago – Difensore – da Újpest FC a Mantova (Prestito)

16/01/2026

  • Romano Alessandro Gian – Centrocampista – da Roma a Spezia (Prestito)
  • Viti Mattia – Difensore – da Nice a Sampdoria (Prestito)
  • Pisani Diego – Centrocampista – da Bologna a Sampdoria (Prestito)
  • Pavanati Alessandro – Centrocampista – da Hellas Verona a Reggiana (Prestito)

15/01/2026

  • Valoti Mattia – Centrocampista – da Cremonese a Spezia (Definitivo)
  • Bozhanaj Kleis – Centrocampista – da Modena a Reggiana (Prestito)

calciomercato-invernale-2026 mercato-gennaio-2026 operazioni-calciomercato-serieb movimenti-ufficiali-calciomercato sessione-invernale-calciomercato

Scritto da Nicola Cundò

