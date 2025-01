Calciomercato Serie B 2025: Ufficialità, Analisi e Probabili Formazioni

Il calciomercato della Serie B 2025 entra nel vivo con colpi di scena e importanti acquisti ufficiali. Dalla rincorsa alla promozione alla lotta per la salvezza, le squadre stanno lavorando per rafforzare le rose. Ecco tutti i dettagli sulle ultime trattative e le probabili formazioni delle squadre.

Pisa: Henrik Meister è il colpo dell’anno

Il Pisa, sotto la guida di Filippo Inzaghi, infiamma il mercato con un rinforzo di alto livello. Henrik Meister, giovane attaccante danese classe 2003, arriva dal Rennes, club di Ligue 1. Meister ha giocato quattro partite nella stagione corrente, segnando un gol contro il Lione, e in passato è stato protagonista con l’Under-20 danese. Il Rennes aveva acquistato il talento per 9 milioni di euro nell'estate 2024, un investimento importante per un giocatore destinato a fare la differenza. Meister è atteso in città per le visite mediche e rappresenta un tassello fondamentale per l'obiettivo promozione del Pisa.

Sudtirol: rinforzi strategici per Castori

Il Sudtirol conferma la sua ambizione con una campagna acquisti ben mirata. Dal Catania arriva il portiere Adamonis, già conosciuto dal tecnico Fabrizio Castori, mentre completano i nuovi arrivi Pyythia (Bologna), Belardinelli (Empoli) e Veseli (Egnatia). Con questi innesti, il club altoatesino punta a consolidare la propria posizione e, perché no, sognare in grande.

Juve Stabia: Sgarbi in prestito dal Napoli

La neopromossa Juve Stabia mira ai playoff e si assicura in prestito l'attaccante Sgarbi dal Napoli. Il giovane attaccante, che ha collezionato otto presenze e due assist nella prima parte di stagione con il Bari, aggiunge qualità al reparto offensivo guidato da Guido Pagliuca.

Altri Movimenti di Mercato

Mantova: rinforzo sulla fascia sinistra con l’acquisto di Giordano dalla Sampdoria.

Salernitana e Sampdoria: entrambe le squadre devono invertire la rotta per evitare la retrocessione. La Salernitana si affida a Cerri e Raimondo in attacco, mentre la Sampdoria valuta nuovi innesti sotto la guida di Leonardo Semplici.

Il Cosenza Calcio ha annunciato ufficialmente l'acquisizione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive di Gabriele Artistico, giovane attaccante classe 2002, proveniente dalla S.S. Lazio. Il giocatore, nato a Roma e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

Le Probabili Formazioni di Serie B 2025

Bari (All. Longo)

3-5-2: Radunovic; Mantovani, Vicari, Obaretin; Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval; Falletti, Lasagna.

Brescia (All. Bisoli)

4-2-3-1: Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Verreth, Bisoli; Nuamah, Bjarnason, Olzer; Juric.

Catanzaro (All. Caserta)

3-5-2: Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Cassandro; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Compagnon; Pittarello, Iemmello.

Juve Stabia (All. Pagliuca)

3-4-2-1: Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Piscopo, Fortini; Candellone, Sgarbi; Adorante.

Salernitana (All. Breda)

3-5-2: Sepe; Bronn, Velthuis, Ferrari; Stojanovic, Amatucci, Soriano, Adelaide, Corazza; Cerri, Raimondo.

Tutte le News sul Calciomercato Serie B 2025

Seguici per restare aggiornato su tutte le trattative ufficiali, gli acquisti, le cessioni e le formazioni delle squadre. La stagione è appena iniziata, e il mercato promette ancora sorprese. Chi saranno i protagonisti del campionato cadetto?