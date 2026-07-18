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Calciomercato Serie B 2026, tutti gli acquisti ufficiali: la Sampdoria accoglie Lauritsen, movimenti in tutte le squadre

Il mercato della Serie B entra nel vivo tra colpi a parametro zero, giovani talenti, ritorni e operazioni strategiche: ecco le principali ufficialità dell'estate 2026

Il calciomercato di Serie B 2026 continua a regalare novità giorno dopo giorno, con le società impegnate a costruire organici competitivi in vista della nuova stagione. Tra acquisti a titolo definitivo, prestiti, svincolati e giovani di prospettiva, il campionato cadetto si conferma uno dei più dinamici del panorama italiano.

Nelle ultime ore è stata la Sampdoria a prendersi la scena con un importante rinforzo offensivo, mentre diverse altre società hanno definito operazioni destinate ad aumentare il livello tecnico del torneo. Dal Sudtirol alla Juve Stabia, passando per Pisa, Vicenza e molte altre, il mercato continua a muoversi senza sosta.

Sampdoria, Lauritsen guida il nuovo attacco blucerchiato

Tra le operazioni più significative delle ultime ore spicca quella della Sampdoria, che ha trovato l'accordo con Tobias Lauritsen, attaccante norvegese arrivato da svincolato dopo la conclusione dell'esperienza con lo Sparta Rotterdam.

Il club blucerchiato punta così su un centravanti di struttura fisica, esperienza internazionale e capacità realizzative per rilanciare le proprie ambizioni. Parallelamente la società resta vicina anche all'ingaggio del difensore Luca Ravanelli, reduce dall'esperienza con il Monza, per rafforzare il reparto arretrato.

Sudtirol, torna Pyyhtia e prosegue la linea verde

Il Sudtirol riabbraccia Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003 che torna in Alto Adige in prestito dal Bologna dopo la positiva esperienza del 2025.

Nella precedente avventura con i biancorossi aveva collezionato 18 presenze e 4 reti, mentre nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Modena. La società altoatesina continua così a investire su giovani di qualità già conosciuti dall'ambiente.

Juve Stabia, ufficiale Luigi Caccavo

Nuovo rinforzo offensivo anche per la Juve Stabia, che ha ufficializzato l'arrivo di Luigi Caccavo.

L'attaccante arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, un'operazione che conferma la volontà delle Vespe di puntare su giovani calciatori con importanti margini di crescita.

Pisa, arriva Giuseppe Leone

Il Pisa ha definito l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Giuseppe Leone, protagonista nelle ultime stagioni con la Juve Stabia.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Leone porta in Toscana qualità, dinamismo ed esperienza maturata tra Serie C e Serie B.

Tsadjout lascia la Cremonese e firma con il Vicenza

Importante movimento anche per il Vicenza, che ha ufficializzato l'acquisto di Frank Tsadjout dalla Cremonese.

L'attaccante si trasferisce a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028, rappresentando uno dei principali rinforzi offensivi della formazione biancorossa.

Un mercato sempre più competitivo

Le operazioni concluse nelle ultime ore confermano come il calciomercato della Serie B 2026 stia assumendo un livello sempre più elevato. Le società stanno alternando acquisti di calciatori esperti a giovani prospetti provenienti dai vivai di Serie A o dall'estero, con l'obiettivo di costruire rose complete e sostenibili.

La stagione si preannuncia particolarmente equilibrata, con numerosi club pronti a contendersi la promozione nella massima serie. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori ufficialità che potrebbero modificare sensibilmente gli equilibri del campionato.

Gli ultimi acquisti ufficiali in Serie B

Tra le operazioni già concluse figurano anche:

Niklas Pyyhtia al Sudtirol (dal Bologna, prestito);

al (dal Bologna, prestito); Luigi Caccavo alla Juve Stabia (dal Bologna);

alla (dal Bologna); Giuseppe Leone al Pisa (dalla Juve Stabia);

al (dalla Juve Stabia); Riccardo Stivanello al Sudtirol ;

al ; Frank Tsadjout al Vicenza ;

al ; Niklas Lauritsen alla Sampdoria ;

alla ; numerose altre operazioni già ufficializzate che stanno ridisegnando gli organici delle protagoniste della Serie B 2026-2027.