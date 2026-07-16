Calendario Serie B 2026/27 ufficiale: tutte le date del campionato, turni infrasettimanali, soste e ultima giornata

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La Lega Serie B pubblica il calendario della stagione 2026/2027: ecco quando si giocheranno la prima giornata, i turni infrasettimanali, le soste previste e la conclusione del campionato.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il calendario della Serie BKT 2026/2027, fissando le principali date che accompagneranno il prossimo campionato cadetto. Con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 15 luglio 2026, vengono confermati l’inizio della stagione, i quattro turni infrasettimanali, le soste per gli impegni delle nazionali e la data dell’ultima giornata.

Si tratta di un calendario fondamentale per società, tifosi e addetti ai lavori, che possono così iniziare a programmare la nuova stagione in vista del sorteggio del calendario completo delle partite.

Quando inizia la Serie B 2026/2027

Il campionato di Serie B 2026/2027 prenderà ufficialmente il via sabato 22 agosto 2026.

La Lega ha inoltre precisato che una o più gare della prima giornata potranno essere anticipate a venerdì 21 agosto 2026, per esigenze organizzative e televisive.

L’avvio della stagione segnerà l’inizio della 95ª edizione della Serie B, un torneo che si preannuncia particolarmente competitivo e ricco di piazze storiche.

Le date dei turni infrasettimanali

Nel corso della stagione sono previsti quattro turni infrasettimanali, tutti programmati di martedì:

27 ottobre 2026

24 novembre 2026

8 dicembre 2026

2 marzo 2027

Queste giornate rappresenteranno uno snodo importante del campionato, con squadre chiamate a gestire energie, rotazioni e recupero degli infortunati in una fase particolarmente intensa della stagione.

Le soste del campionato

Anche nella stagione 2026/2027 la Serie B osserverà alcune pause in concomitanza con gli impegni delle nazionali.

Le soste sono previste nei seguenti fine settimana:

26-27 settembre 2026

3-4 ottobre 2026

14-15 novembre 2026

27-28 marzo 2027

A queste si aggiunge la tradizionale sosta invernale, che durerà da lunedì 28 dicembre 2026 a venerdì 8 gennaio 2027, consentendo alle squadre di ricaricare le energie prima della seconda parte del campionato.

Quando termina la Serie B 2026/2027

La 38ª e ultima giornata del campionato è in programma nel weekend compreso tra venerdì 14 e domenica 16 maggio 2027.

Successivamente prenderà il via la fase decisiva della stagione con playoff e playout, le cui date saranno comunicate dalla Lega Serie B attraverso i prossimi comunicati ufficiali.

Un calendario già molto atteso dai tifosi

Con la pubblicazione delle date principali, entra nel vivo il conto alla rovescia verso la nuova stagione. Nelle prossime settimane crescerà l’attesa per il sorteggio del calendario della Serie B 2026/2027, che definirà il cammino completo delle venti squadre partecipanti, indicando gli esordi stagionali, le sfide più attese e i big match del torneo.

Per club come il Catanzaro, che punta a essere protagonista anche nella prossima stagione, conoscere fin da ora la distribuzione dei turni, delle soste e degli impegni infrasettimanali rappresenta un elemento importante nella pianificazione tecnica e atletica.

Serie B 2026/2027: il riepilogo delle date ufficiali

Inizio campionato: sabato 22 agosto 2026 (con eventuali anticipi il 21 agosto )

sabato (con eventuali anticipi il ) Turni infrasettimanali: 27 ottobre , 24 novembre , 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027

, , e Soste per le nazionali: 26-27 settembre , 3-4 ottobre , 14-15 novembre 2026 e 27-28 marzo 2027

, , e Sosta invernale: dal 28 dicembre 2026 all’ 8 gennaio 2027

dal all’ Ultima giornata: tra 14 e 16 maggio 2027

La pubblicazione del programma ufficiale rappresenta il primo tassello della nuova stagione. Ora l’attenzione si sposta sul calendario completo della Serie B 2026/2027, che svelerà il percorso delle protagoniste del campionato e darà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il fischio d’inizio.