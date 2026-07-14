Calciomercato Catanzaro, Polito svela il doppio colpo: in arrivo i gemelli Franck e Franky Tchaouna

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Il direttore sportivo giallorosso anticipa l'operazione: due giovani di prospettiva saranno valutati da Giorgio Gorgone durante il ritiro di Livigno

Il calciomercato del Catanzaro continua a muoversi seguendo una linea ben precisa: puntare su giovani talenti da valorizzare senza rinunciare all'esperienza necessaria per affrontare il campionato di Serie B. Tra le novità più interessanti emerse durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il direttore sportivo Ciro Polito ha annunciato l'imminente definizione dell'operazione che porterà in giallorosso i gemelli Franck e Franky Tchaouna.

Si tratta di due profili monitorati da tempo dall'area tecnica del club, inseriti in una strategia che guarda al futuro ma con l'obiettivo di costruire una rosa sempre più competitiva per il nuovo allenatore Giorgio Gorgone.

Polito: "Li seguivamo già da gennaio"

Nel corso dell'incontro con la stampa, il direttore sportivo ha raccontato come il lavoro sui due fratelli sia iniziato già durante la sessione invernale di mercato.

Secondo Polito, l'operazione ha richiesto diversi mesi a causa di alcune pratiche burocratiche e documentali legate al trasferimento dall'estero, rallentando inevitabilmente la chiusura dell'affare.

«Forse ci siamo quasi per i fratelli Tchaouna. Sono due ragazzi che avevo bloccato a gennaio e in questi mesi abbiamo lavorato per risolvere alcune questioni documentali importanti all'estero.»

Parole che confermano come il Catanzaro abbia pianificato con largo anticipo questo investimento, considerandolo parte integrante del progetto tecnico.

Chi sono Franck e Franky Tchaouna

I due fratelli arrivano a parametro zero dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Enna in Serie D e sono fratelli dell'ex attaccante della Lazio Loum Tchaouna.

Tra i due, ad attirare maggiormente l'attenzione è Franck Tchaouna, attaccante che nell'ultima stagione ha disputato un campionato di alto livello nel girone I di Serie D.

I suoi numeri parlano da soli:

26 presenze

14 gol

6 assist

Durante la conferenza, Polito ha evidenziato come uno dei due fratelli abbia chiuso la stagione con un importante bottino realizzativo, sottolineando le qualità offensive del ragazzo e il potenziale ancora tutto da sviluppare.

Franky Tchaouna, invece, è un centrocampista considerato tra i prospetti più interessanti della nuova generazione proveniente dalla quarta serie italiana. Dinamismo, corsa e margini di crescita rappresentano le caratteristiche che hanno convinto il club giallorosso a investire su di lui.

Il ritiro di Livigno sarà decisivo

L'arrivo dei due giovani non significa automaticamente un inserimento stabile nella rosa della prima squadra.

Polito ha spiegato che il lungo periodo di preparazione estiva consentirà allo staff tecnico di osservare attentamente entrambi i calciatori.

«Potremmo portarli dentro nei prossimi giorni. Avremo circa un mese e mezzo di ritiro per valutarli. Sono due ragazzi giovani e con le caratteristiche che piacciono a noi.»

Il ritiro di Livigno rappresenterà quindi un banco di prova fondamentale. Sarà Giorgio Gorgone, insieme al suo staff, a decidere se confermarli immediatamente in prima squadra oppure consentire loro un ulteriore percorso di crescita attraverso un prestito, probabilmente in Serie C, dove potrebbero accumulare minuti ed esperienza.

La strategia del Catanzaro tra giovani talenti ed esperienza

L'operazione Tchaouna si inserisce perfettamente nella filosofia di mercato illustrata da Ciro Polito.

Il direttore sportivo ha infatti ribadito che il Catanzaro continuerà a investire su giovani calciatori di prospettiva, affiancandoli però a elementi già affermati nel campionato di Serie B.

L'obiettivo è creare una rosa equilibrata, composta da giocatori in grado di garantire rendimento immediato e da talenti sui quali costruire il futuro della società.

Una strategia che negli ultimi anni ha permesso al club giallorosso di valorizzare numerosi profili, trasformandoli in punti di forza della squadra.

Mercato ancora aperto: non solo i fratelli Tchaouna

L'arrivo di Franck e Franky Tchaouna non rappresenta l'ultimo tassello del mercato estivo del Catanzaro.

La società continuerà infatti a lavorare per completare l'organico da mettere a disposizione di Giorgio Gorgone, individuando altri innesti capaci di aumentare qualità, profondità e competitività della rosa in vista dell'inizio della nuova stagione di Serie B.

L'operazione sui due gemelli rappresenta però un segnale chiaro: il Catanzaro continua a guardare al futuro, investendo su giovani dal grande potenziale senza rinunciare alla costruzione di una squadra pronta a competere fin da subito.