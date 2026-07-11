Brighenti saluta Catanzaro con un video commovente. Video

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Nicolò Brighenti lascia il Catanzaro e passa al Vicenza: il commovente saluto ai tifosi giallorossi

Trasferimento a titolo definitivo per il difensore, che torna più vicino alla famiglia dopo quattro stagioni indimenticabili con le Aquile

Si chiude ufficialmente dopo quattro stagioni il rapporto tra Nicolò Brighenti e il Catanzaro. La società giallorossa ha comunicato di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo di Brighenti al L.R. Vicenza, accogliendo la richiesta del calciatore di proseguire la propria carriera in una sede più vicina ai familiari.

Una decisione legata soprattutto a esigenze personali, come spiegato dallo stesso difensore in un emozionante videomessaggio rivolto ai tifosi. Brighenti ha salutato Catanzaro con parole sincere, ringraziando la società, i compagni e l’intero ambiente per gli anni vissuti insieme.

Brighenti al Vicenza a titolo definitivo

L’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato il passaggio del calciatore al L.R. Vicenza, chiarendo che la scelta è maturata per consentire al difensore di avvicinarsi ai propri cari.

Il club ha deciso di assecondare la volontà del giocatore, dimostrando comprensione nei confronti delle sue esigenze familiari. Brighenti lascia quindi la Calabria per iniziare una nuova fase della propria carriera professionale, ma il suo addio non cancella il profondo legame costruito con la città e con il popolo giallorosso.

Il videomessaggio di Brighenti ai tifosi del Catanzaro

Per salutare i sostenitori, Nicolò Brighenti ha scelto di non affidarsi a un semplice post scritto. Il difensore ha voluto registrare un video, ritenendo giusto metterci la faccia dopo quattro anni vissuti intensamente con la maglia delle Aquile.

Nel suo messaggio ha spiegato che lasciare Catanzaro rappresenta una scelta dolorosa, ma allo stesso tempo corretta per la propria famiglia.

Brighenti ha ringraziato in modo particolare il presidente Floriano Noto, la sua famiglia e l’intera società per aver compreso la situazione e aver consentito il trasferimento.

Una scelta difficile per riavvicinarsi alla famiglia

Il difensore ha chiarito che la decisione non nasce da motivazioni tecniche o da una rottura con il club. Alla base del trasferimento ci sono esclusivamente ragioni familiari e il desiderio di proseguire il proprio percorso professionale più vicino a casa.

Una scelta sofferta, maturata dopo anni nei quali Brighenti è diventato uno dei simboli del gruppo giallorosso.

Gli attestati di stima ricevuti dai tifosi nelle ultime ore hanno reso il saluto ancora più complicato. Il giocatore ha sottolineato quanto l’affetto della città abbia avuto un peso importante durante tutta la sua esperienza a Catanzaro.

Quattro stagioni da protagonista in maglia giallorossa

Nel corso delle sue quattro stagioni con il Catanzaro, Brighenti si è distinto per professionalità, serietà e spirito di sacrificio.

Le sue qualità non sono state soltanto tecniche. Il difensore è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio, un esempio per i compagni e una figura particolarmente apprezzata dalla società e dalla tifoseria.

Il suo contributo è stato determinante in un periodo storico ricco di risultati e soddisfazioni per il club. Brighenti ha condiviso con il Catanzaro un percorso di crescita culminato nella promozione in Serie B e nelle successive stagioni vissute da protagonista nel campionato cadetto.

L’attaccamento ai colori del Catanzaro

La società ha voluto sottolineare il profondo attaccamento dimostrato dal calciatore nei confronti della maglia giallorossa.

Brighenti ha sempre interpretato il proprio ruolo con impegno, affidabilità e senso di responsabilità. Il suo comportamento dentro e fuori dal campo gli ha permesso di conquistare la stima dei compagni e l’affetto dell’intero ambiente.

Per molti tifosi non è stato soltanto un difensore, ma uno dei volti più rappresentativi della rinascita sportiva del Catanzaro.

Catanzaro resterà una seconda casa

Nel videomessaggio, Brighenti ha assicurato che quello con la città non sarà un addio definitivo.

Il calciatore ha raccontato che lui e la sua famiglia torneranno spesso a Catanzaro, perché il legame costruito con il territorio è ormai troppo forte per interrompersi con un trasferimento.

La città e la tifoseria resteranno una parte importante della sua vita personale e professionale. Per questo il suo saluto assume il significato di un arrivederci, più che di una separazione definitiva.

Il ringraziamento dell’US Catanzaro 1929

Attraverso la nota ufficiale, l’US Catanzaro 1929 ha espresso il proprio ringraziamento a Nicolò Brighenti per il contributo offerto durante le quattro stagioni trascorse in Calabria.

Il club ha ricordato le qualità umane e professionali del difensore, evidenziando la sua importanza all’interno dello spogliatoio e il ruolo avuto nel raggiungimento di traguardi indimenticabili.

La società ha inoltre rivolto al calciatore i migliori auguri per il futuro professionale e personale, estendendo il pensiero anche alla sua famiglia.

L’augurio di Brighenti per la nuova stagione

Prima di concludere il suo messaggio, Brighenti ha rivolto un augurio speciale al Catanzaro.

Il difensore spera che la squadra possa vivere un’altra stagione da ricordare, proseguendo il percorso di crescita avviato negli ultimi anni. Ha quindi ringraziato tutti i compagni, gli allenatori, i dirigenti e le persone che hanno condiviso con lui questa importante esperienza.

Il passaggio di Nicolò Brighenti al Vicenza chiude un capitolo significativo della recente storia giallorossa, ma non spezza il rapporto umano costruito con Catanzaro. Quattro anni di battaglie, successi e forti emozioni che resteranno impressi nella memoria del calciatore e dei tifosi delle Aquile.

Clicca QUI per il video integrale di Brighenti