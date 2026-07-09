Catanzaro Calcio, Matteo Cocchi a un passo dalla firma: dall'Inter è pronto a vestire il giallorosso

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Catanzaro, Matteo Cocchi a un passo dalla firma: accordo definito con l’Inter, manca solo l’ufficialità

Il Catanzaro sarebbe pronto ad accogliere Matteo Cocchi, uno dei giovani più promettenti del vivaio dell'Inter. L'operazione sarebbe ormai definita e mancherebbe soltanto il comunicato ufficiale per sancire l'inizio della nuova avventura del classe 2007 in giallorosso.

Matteo Cocchi verso il Catanzaro: affare ormai ai dettagli

Il Catanzaro sarebbe vicinissimo a chiudere uno dei colpi più interessanti del proprio mercato estivo. Matteo Cocchi, esterno sinistro di proprietà dell'Inter, salvo sorprese dell'ultima ora, dovrebbe trasferirsi in Calabria a titolo definitivo, in un'operazione che conferma la volontà del club di investire su giovani di grande prospettiva.

Secondo le indiscrezioni, l'accordo sarebbe stato raggiunto per una cifra complessiva vicina al milione di euro, con l'inserimento di una clausola di recompra a favore dell'Inter, esercitabile nei prossimi due anni.

Una formula sempre più utilizzata dai grandi club per consentire ai propri talenti di maturare in contesti competitivi senza perdere il controllo sul loro futuro.

Al momento manca soltanto il comunicato ufficiale della società giallorossa, che potrebbe arrivare nelle prossime ore qualora vengano completati gli ultimi adempimenti burocratici.

Chi è Matteo Cocchi: il profilo del giovane talento dell'Inter

Nato a Imola nel 2007, Matteo Cocchi è un terzino sinistro moderno, capace di giocare anche come esterno a tutta fascia.

Mancino naturale, abbina qualità tecniche, velocità e grande resistenza, distinguendosi soprattutto per la capacità di accompagnare costantemente l'azione offensiva senza trascurare la fase difensiva.

Il suo percorso con la maglia azzurra è iniziato molto presto: Cocchi è infatti nel giro delle Nazionali giovanili italiane dall'Under 15 fino all'Under 20, confermando stagione dopo stagione una crescita costante.

Dalla Primavera all'Inter U23: una crescita continua

Negli ultimi anni il suo nome è diventato familiare per chi segue il settore giovanile nerazzurro.

Nella stagione 2023/24, pur essendo sotto età, Cristian Chivu gli ha affidato un ruolo da protagonista nella Primavera dell'Inter, dove ha collezionato 34 presenze, dimostrando grande personalità e affidabilità.

Nell'ultima stagione il suo percorso è proseguito con l'Inter U23, iscritta al campionato di Serie C, dove è diventato uno dei punti fermi della formazione allenata da Stefano Vecchi.

Il bilancio parla di:

15 presenze

1 gol

1 assist

Numeri che raccontano solo in parte il suo impatto, grazie soprattutto alla capacità di incidere su entrambe le fasi di gioco.

Il debutto in Champions League con Simone Inzaghi

Uno dei momenti più significativi della carriera di Matteo Cocchi è arrivato l'11 marzo 2025.

In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord, vinto dai nerazzurri per 2-1, Simone Inzaghi gli ha regalato l'esordio nella massima competizione europea.

All'84° minuto Cocchi è entrato in campo insieme a Thomas Berenbruch, vivendo una serata destinata a rimanere nella storia personale del giovane difensore.

Qualche mese prima aveva già assaggiato il calcio della prima squadra disputando circa trenta minuti negli ottavi di Coppa Italia contro il Venezia, prima di essere schierato anche da titolare nella successiva sfida dei quarti contro il Torino.

Un campione Primavera con un contratto fino al 2030

Matteo Cocchi arriva da una stagione ricca di soddisfazioni.

Con la Primavera dell'Inter, guidata da Andrea Zanchetta, ha conquistato il titolo di Campione d'Italia, mettendosi in mostra anche in Youth League, competizione nella quale ha realizzato:

2 gol

2 assist

Le sue prestazioni hanno convinto il club nerazzurro a blindarlo con un contratto fino al 2030, confermando la fiducia nelle sue qualità tecniche e nei suoi ampi margini di crescita.

Dal Bologna all'Inter: sulle orme di Federico Dimarco

Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Cocchi si è trasferito all'Inter nel 2021 per una cifra vicina ai 50 mila euro.

Originario di Molinella, alle porte di Bologna, ha spesso indicato Federico Dimarco come il principale punto di riferimento nel suo ruolo, pur non nascondendo l'ammirazione per le qualità offensive dell'ex milanista Theo Hernandez.

Negli ultimi anni è stato inoltre aggregato più volte alla prima squadra dell'Inter durante i ritiri estivi, accelerando così il proprio percorso di crescita.

Le caratteristiche tecniche di Matteo Cocchi

Il profilo di Matteo Cocchi risponde perfettamente alle esigenze del Catanzaro, che era alla ricerca di un esterno mancino capace di garantire qualità e continuità lungo tutta la corsia.

Tra i suoi punti di forza spiccano:

spinta costante sulla fascia sinistra ;

; ottima tecnica di base ;

; precisione nei cross ;

; velocità e resistenza ;

; buona fase difensiva ;

; capacità di giocare sia da terzino che da quinto di centrocampo.

Una duttilità che potrebbe renderlo un elemento prezioso nello scacchiere tattico giallorosso.

Catanzaro, un investimento sul presente e sul futuro

L'eventuale arrivo di Matteo Cocchi confermerebbe la strategia del Catanzaro, sempre più orientata verso l'acquisizione di giovani di prospettiva provenienti dai migliori vivai italiani.

Per il club calabrese si tratterebbe di un investimento importante non solo per l'immediato, ma anche in ottica futura, considerando il potenziale di crescita del giocatore.

Ad oggi, l'affare sembrerebbe ormai definito in ogni dettaglio. Resta soltanto da attendere l'annuncio ufficiale della società: se non dovessero emergere imprevisti nelle ultime ore, Matteo Cocchi dovrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Catanzaro.