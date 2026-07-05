Calciomercato Serie B: tutte le trattative al 5 luglio

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dalla Sampdoria al Palermo, passando per Catanzaro, Avellino e Cesena: ecco tutti gli aggiornamenti sulle trattative che stanno animando il calciomercato di Serie B.

Il calciomercato della Serie B entra nel vivo e le società accelerano per mettere a disposizione dei rispettivi allenatori organici sempre più competitivi in vista della stagione 2026/2027. Tra acquisti già ufficializzati, trattative avanzate e nuovi obiettivi di mercato, sono numerosi i club protagonisti di queste prime settimane di luglio.

Sampdoria scatenata: Martinelli resta un obiettivo, spuntano Lauritsen e João Carvalho

La Sampdoria continua a essere una delle società più attive del campionato cadetto. Per la porta resta aperta la pista che porta a Tommaso Martinelli, giovane portiere della Fiorentina che nella scorsa stagione ha già vestito la maglia blucerchiata in prestito. Il giocatore sta valutando il proprio futuro e i contatti tra le parti proseguono.

Più complessa, invece, la trattativa per Mattia Viti. Il difensore è molto apprezzato dalla dirigenza doriana, ma il Nizza preferirebbe una cessione a titolo definitivo per recuperare parte dell'importante investimento sostenuto al momento dell'acquisto dall'Empoli. La Samp spera in una soluzione che possa prevedere un rinnovo con il club francese seguito da un nuovo prestito. Sul centrale restano interessati anche Palermo e Cagliari.

Per il reparto offensivo prende quota il nome del norvegese Tobias Lauritsen, attualmente svincolato dopo l'esperienza con lo Sparta Rotterdam. Sulla trequarti piace il portoghese João Carvalho, mentre tra le suggestioni di mercato compare anche Lorenzo Insigne, rimasto libero dopo l'ultima stagione. La Samp monitora inoltre Pittarello dell'Arezzo.

Palermo, arriva Cassandro. Vicini anche Hernani e Trimboli

Il Palermo ha ufficializzato il primo acquisto dell'estate con l'arrivo di Tommaso Cassandro, prelevato a titolo definitivo dal Como con un contratto pluriennale.

Il club rosanero continua inoltre a lavorare per chiudere l'operazione che porterà Hernani in Sicilia e mantiene vivi i contatti con il Mantova per Simone Trimboli. Per rinforzare l'attacco resta seguito anche Mattia Compagnon, di proprietà del Venezia.

Avellino vicino a due colpi dalla Juventus

L'Avellino è ormai a un passo dalla definizione di due importanti operazioni con la Juventus. Sono infatti vicinissimi gli arrivi del terzino Brando Moruzzi e del centrocampista Giacomo Faticanti.

Parallelamente la società irpina lavora anche alle uscite, con diversi calciatori destinati a lasciare il club. Resta inoltre vivo l'interesse per Giulio Maggiore, centrocampista attualmente in forza al Bari.

Le altre trattative: Modena, Mantova, Cremonese e Cesena

Il Modena continua a lavorare sia sul fronte delle cessioni sia su quello degli acquisti. In uscita c'è Guyiong, mentre cresce l'interesse per il finlandese Niklas Pyyhtiä del Bologna.

Il Mantova ha definito l'arrivo di Chinetti dal Como e segue con attenzione Francesco Deli della Fiorentina. Sempre più vicino anche l'attaccante Matteo Spinaccè, proveniente dall'Inter.

La Cremonese, dopo aver blindato i giovani Agazzi e Lottici Tessadri fino al 2029, valuta il profilo del difensore brasiliano Fellipe Jack, classe 2006 di proprietà del Como.

Il Cesena, invece, è vicino alla chiusura per il difensore australiano Mark Natta, individuato come rinforzo per il reparto arretrato.

Catanzaro sulle tracce di Antonio Di Nardo

Tra le società che continuano a monitorare il mercato c'è anche il Catanzaro, che avrebbe messo nel mirino Antonio Di Nardo per rinforzare il reparto offensivo.

Nel frattempo la Juve Stabia segue Dominic Vavassori, attaccante dell'Atalanta, mentre la Carrarese continua il dialogo con l'Udinese per provare ad arrivare a Simone Pafundi e spera di trattenere Tommaso Rubino, di proprietà della Fiorentina.

Serie B, il mercato entra nella fase decisiva

Con l'apertura della finestra estiva, il calciomercato di Serie B entra nella sua fase più intensa. Le società stanno definendo le prime strategie, cercando di anticipare la concorrenza per assicurarsi i profili individuati. Tra colpi già ufficializzati, trattative avanzate e obiettivi ancora da raggiungere, le prossime settimane promettono nuovi movimenti destinati a cambiare il volto del campionato.