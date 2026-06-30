Catanzaro, Giorgio Gorgone verso la panchina: possibile accordo biennale dopo il caso Turati

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Il club giallorosso avrebbe individuato in Giorgio Gorgone il profilo giusto per ripartire. Intanto il Como sarebbe a un passo da Mattia Liberali

Il Catanzaro avrebbe già individuato il nuovo profilo per la propria panchina. Dopo il clamoroso dietrofront di Marco Turati, che avrebbe rinunciato all'incarico nonostante l'accordo già raggiunto con il club giallorosso, la società avrebbe deciso di accelerare per voltare immediatamente pagina.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il prescelto sarebbe Giorgio Gorgone, pronto a legarsi al Catanzaro con un possibile contratto biennale. Una scelta che confermerebbe la volontà del club di non perdere tempo e di proseguire senza rallentamenti la programmazione della stagione 2026-2027.

Giorgio Gorgone sarebbe il favorito per la panchina del Catanzaro

La scelta della dirigenza sarebbe ricaduta su Giorgio Gorgone, tecnico reduce dall'esperienza sulla panchina del Pescara. Dopo la rinuncia di Turati, il Catanzaro avrebbe immediatamente intensificato i contatti, arrivando in breve tempo a un'intesa di massima.

L'accordo dovrebbe prevedere un contratto biennale, a testimonianza della volontà della società di costruire un progetto tecnico stabile e duraturo. Resterebbero da completare gli ultimi passaggi formali prima dell'eventuale ufficializzazione.

Decisiva la rapidità del direttore sportivo Ciro Polito

La vicenda avrebbe potuto rallentare la preparazione della nuova stagione, ma il direttore sportivo Ciro Polito avrebbe reagito con grande tempestività. Nonostante la comprensibile delusione per il dietrofront di Turati, il dirigente avrebbe individuato rapidamente un'alternativa, evitando di lasciare scoperta la panchina giallorossa.

Una gestione che consentirebbe al Catanzaro di proseguire senza particolari ritardi nella costruzione della rosa e nella pianificazione del prossimo campionato di Serie B.

Il caso Turati avrebbe cambiato i piani del Catanzaro

Nelle scorse ore Marco Turati sembrava destinato a diventare il nuovo allenatore del Catanzaro. Tuttavia, nonostante il contratto già sottoscritto, il tecnico avrebbe deciso di fare marcia indietro, orientandosi verso un'altra destinazione.

Secondo le indiscrezioni, Turati sarebbe infatti vicino allo Spezia. Inoltre, gli attuali agenti dell'allenatore non dovrebbero assisterlo nella definizione dell'accordo con il club ligure, una scelta che sarebbe maturata anche come forma di rispetto nei confronti del Catanzaro e del direttore sportivo Ciro Polito.

Il Catanzaro guarderebbe già al futuro

L'eventuale arrivo di Giorgio Gorgone consentirebbe al Catanzaro di chiudere rapidamente una vicenda che rischiava di rallentare il lavoro della società. Con la questione panchina ormai vicina alla definizione, il club potrebbe concentrarsi sulle prossime operazioni di calciomercato, in vista della stagione 2026-2027.

L'obiettivo sarebbe quello di mettere il nuovo allenatore nelle migliori condizioni possibili già a partire dal ritiro estivo, completando una rosa competitiva e in linea con le ambizioni della società.

Calciomercato, il Como sarebbe vicino a Mattia Liberali

Non si muoverebbe soltanto il Catanzaro. Anche il Como sarebbe protagonista sul mercato e avrebbe ormai messo nel mirino Mattia Liberali.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il giovane talento sarebbe a un passo dal Como. Nelle prossime ore sarebbero infatti previsti gli ultimi contatti tra le parti per arrivare alla chiusura definitiva dell'operazione.

Qualora l'affare dovesse andare in porto, il Como metterebbe a segno un investimento importante in prospettiva, confermando la propria strategia orientata alla valorizzazione dei giovani più promettenti del panorama italiano.