Calciomercato Modena, accordo raggiunto per Wisdom Acquah: si attende solo l’ufficialità

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Il centrocampista del Torino approderà in gialloblù in prestito secco dopo il sorpasso sul Catanzaro

Il Modena ha raggiunto l’accordo per Wisdom Acquah, centrocampista di proprietà del Torino. L’operazione è stata definita e si attende soltanto il comunicato ufficiale delle società coinvolte.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club emiliano ha superato la concorrenza del Catanzaro, che seguiva il giocatore da tempo. Acquah si trasferirà sotto la Ghirlandina con la formula del prestito secco.

Modena e Torino hanno raggiunto l’intesa

L’accordo tra Modena e Torino è stato trovato. Restano da completare esclusivamente i consueti passaggi formali prima dell’annuncio del trasferimento.

La dirigenza gialloblù ha accelerato nelle ultime ore, individuando in Acquah il profilo adatto per rinforzare il centrocampo e ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico.

Acquah scelto dopo l’infortunio di Sersanti

Il Modena ha deciso di intervenire sul mercato in seguito all’infortunio di Alessandro Sersanti. La sua assenza ha reso necessario l’inserimento di un nuovo centrocampista capace di garantire intensità, dinamismo e presenza nella zona centrale del campo.

Wisdom Acquah viene considerato un elemento funzionale alle esigenze della formazione emiliana, oltre che un calciatore con interessanti margini di crescita.

Trasferimento con la formula del prestito secco

L’operazione dovrebbe concludersi attraverso un prestito secco dal Torino al Modena. Il club granata manterrà quindi la proprietà del cartellino, mentre Acquah potrà trovare maggiore spazio e continuità nel campionato di Serie B.

Per il Modena si tratta di una soluzione mirata, pensata per colmare il vuoto lasciato temporaneamente da Sersanti senza modificare gli equilibri della programmazione societaria.

Catanzaro superato nella corsa al centrocampista

Anche il Catanzaro aveva seguito Wisdom Acquah, valutandolo come possibile rinforzo per il proprio centrocampo. L’accelerazione del Modena ha però cambiato lo scenario, permettendo alla società emiliana di raggiungere per prima l’intesa.

Il club calabrese dovrà ora decidere se concentrare l’attenzione su un altro profilo per completare il reparto.

Si attende il comunicato ufficiale del Modena

La trattativa è ormai definita e manca soltanto l’ufficialità di Wisdom Acquah al Modena. Una volta completati gli ultimi adempimenti, il centrocampista potrà iniziare la sua nuova esperienza in maglia gialloblù.

Il Modena si prepara così ad aggiungere alla rosa un rinforzo giovane e funzionale, assicurandosi il giocatore dopo aver superato la concorrenza del Catanzaro.

Fonte: Gianluca Di Marzio