Calciomercato. Ufficiale Mehdi Dorval è un nuovo calciatore del Catanzaro

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Il laterale algerino arriva dal Bari a titolo definitivo e firma un contratto fino al 2029

Il Catanzaro ufficializza l’acquisto di Mehdi Dorval, laterale proveniente dal Bari. Il calciatore si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo e firma un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Con questa operazione, il direttore sportivo Ciro Polito consegna all’allenatore Giorgio Gorgone un elemento rapido, dinamico e capace di interpretare più ruoli sulla corsia esterna. Dorval rappresenta un rinforzo importante per completare l’organico in vista della Serie B 2026 2027.

Mehdi Dorval al Catanzaro è ufficiale

L’arrivo di Mehdi Dorval al Catanzaro è stato formalizzato il 13 agosto 2026. Il laterale lascia il Bari e comincia una nuova esperienza in Calabria, entrando a far parte di un progetto tecnico che punta a consolidare la propria competitività nel campionato cadetto.

La formula del trasferimento è a titolo definitivo. Secondo i dati riportati nella scheda del giocatore, Dorval si lega al Catanzaro fino al 30 giugno 2029. La durata dell’accordo conferma la volontà della società di investire su un calciatore già abituato al calcio professionistico italiano, ma ancora nel pieno della maturità sportiva.

Il valore di mercato del giocatore è indicato in circa 1,8 milioni di euro, mentre non è stato specificato il costo sostenuto dal Catanzaro per acquisirne il cartellino.

Chi è Mehdi Dorval

Mehdi Emile Dorval è nato a Parigi il 9 febbraio 2001. Ha 25 anni, è alto 1,76 metri e possiede la nazionalità algerina.

Il suo ruolo principale è quello di terzino sinistro, anche se le sue caratteristiche gli permettono di essere utilizzato come esterno a tutta fascia. Nonostante giochi prevalentemente sul lato mancino, il suo piede preferito è il destro.

Questa particolarità gli consente di proporre soluzioni differenti durante la costruzione offensiva. Dorval può avanzare lungo la linea laterale, accentrarsi per partecipare alla manovra oppure accompagnare l’azione negli ultimi metri.

Le caratteristiche tecniche del nuovo acquisto

Dorval è un laterale moderno, dotato di velocità e di una naturale propensione alla spinta. Ama partecipare alla fase offensiva, attaccare gli spazi e creare superiorità numerica sulla fascia.

La sua duttilità permetterà a Giorgio Gorgone di utilizzarlo all’interno di diversi sistemi di gioco. Può ricoprire il ruolo di terzino in una difesa a quattro oppure quello di esterno di centrocampo in uno schieramento con tre difensori centrali.

Tra le qualità principali del nuovo acquisto del Catanzaro figurano:

la capacità di percorrere con continuità la fascia

la rapidità nelle transizioni

la buona conduzione del pallone

la partecipazione alla fase offensiva

la possibilità di adattarsi a moduli differenti

l’esperienza maturata nei campionati professionistici italiani

Il laterale dovrà inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra, ma la conoscenza della Serie B può agevolarne l’adattamento.

L’esperienza con il Bari

Dorval lascia il Bari dopo un percorso iniziato nell’estate del 2022. Durante la sua permanenza in Puglia ha avuto modo di confrontarsi con le difficoltà e con il livello tecnico del campionato cadetto, aumentando progressivamente la propria esperienza.

Le prestazioni offerte con la maglia biancorossa gli hanno permesso di affermarsi come un laterale capace di garantire energia, intensità e presenza nella metà campo avversaria. Il trasferimento al Catanzaro rappresenta ora un passaggio importante della sua carriera e un’occasione per trovare continuità all’interno di un nuovo progetto.

Come può giocare Dorval nel Catanzaro

L’acquisto di Mehdi Dorval amplia le possibilità tattiche a disposizione di Gorgone. In un sistema con la difesa a quattro, il giocatore può partire da terzino sinistro e sovrapporsi per accompagnare le azioni offensive.

In una formazione schierata con tre centrali, invece, può occupare l’intera corsia e sfruttare maggiormente le proprie qualità atletiche. La capacità di giocare con il piede destro sulla fascia sinistra può inoltre consentirgli di accentrarsi, dialogare con i centrocampisti e cercare soluzioni interne.

Il suo rendimento dipenderà anche dall’intesa con gli altri interpreti della catena mancina. Le caratteristiche del nuovo acquisto, però, offrono al Catanzaro una soluzione utile per aumentare ampiezza, velocità e imprevedibilità.

Il Catanzaro investe fino al 2029

Il contratto fino al 30 giugno 2029 rende l’operazione significativa anche in prospettiva. Il Catanzaro ha scelto di acquisire il cartellino del calciatore e di legarlo al club per tre stagioni, mostrando fiducia nelle sue qualità e nei suoi margini di crescita.

Non si tratta quindi soltanto di un rinforzo destinato a rispondere alle esigenze immediate della squadra. Dorval può diventare un patrimonio tecnico della società e un punto di riferimento sulla fascia sinistra.

L’arrivo del laterale algerino conferma il lavoro del Catanzaro per costruire una rosa equilibrata, duttile e competitiva. Adesso toccherà al campo stabilire quanto rapidamente il nuovo acquisto riuscirà a incidere nella stagione 2026 2027.