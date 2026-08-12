Calciomercato Calabria, trattative bollenti: Catanzaro accelera, Crotone prepara tre colpi e Reggina sogna Patierno

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Calciomercato Calabria, Mosti è ufficiale al Catanzaro: Dorval vicino, nodo Pittarello. Crotone, Cosenza e Reggina accelerano

Nicola Mosti è un nuovo giocatore del Catanzaro e ha firmato un triennale. I giallorossi lavorano anche per Dorval e Wisdom, mentre resta da definire il futuro di Pittarello. Crotone vicino a tre innesti, Cosenza su Piovanello e Reggina concentrata sul possibile colpo Patierno

Il calciomercato calabrese entra nel vivo e una delle principali novità arriva dal Catanzaro, che ha ufficializzato l'acquisto di Nicola Mosti dalla Juve Stabia. Non si tratta più, dunque, di una trattativa: il centrocampista classe 1998 è a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso e ha sottoscritto un contratto triennale.

L'operazione Mosti rappresenta soltanto una parte delle manovre portate avanti dal direttore sportivo Ciro Polito. Il Catanzaro continua infatti a lavorare per Mehdi Dorval, segue il giovane Wisdom del Torino e, soprattutto, deve sciogliere il nodo relativo al futuro di Filippo Pittarello, sul quale rimane vivo l'interesse del Pisa.

Giornate intense anche per le altre principali realtà calcistiche calabresi: il Crotone prepara un tris di rinforzi, il Cosenza prova ad accelerare per Enrico Piovanello e la Reggina continua a puntare con decisione su Cosimo Patierno per l'attacco.

Nicola Mosti è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro

La prima certezza del mercato giallorosso porta il nome di Nicola Mosti. Il Catanzaro ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del centrocampista classe 1998, proveniente dalla SS Juve Stabia.

Mosti ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale, diventando così un nuovo elemento della rosa a disposizione di Giorgio Gorgone.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, il centrocampista ha costruito un percorso importante tra i professionisti vestendo, tra le altre, le maglie di Monza, Ascoli e Modena, prima dell'approdo alla Juve Stabia nel gennaio 2024.

Proprio con la formazione campana Mosti ha vissuto una fase particolarmente positiva della propria carriera, contribuendo alla promozione in Serie B e confermandosi successivamente come uno degli elementi più incisivi della squadra.

Mosti arriva a Catanzaro dopo una stagione da 8 gol

I numeri dell'ultima stagione spiegano perché il profilo di Nicola Mosti abbia attirato l'attenzione del Catanzaro.

Il nuovo acquisto giallorosso ha concluso l'ultimo campionato con 39 presenze, 8 reti e un assist, mostrando una notevole capacità di contribuire alla fase offensiva.

Qualità tecnica, dinamismo e capacità di inserirsi sono caratteristiche che possono offrire a Gorgone nuove possibilità nella costruzione del centrocampo e sulla trequarti.

Il Catanzaro inserisce così nell'organico un calciatore che conosce già molto bene la categoria e che arriva in Calabria dopo una delle stagioni più produttive della propria carriera.

Mosti, nelle sue prime dichiarazioni da giallorosso, ha espresso grande entusiasmo per la nuova esperienza, definendosi un giocatore umile, generoso e disposto a dare sempre il massimo per la squadra. Il centrocampista ha inoltre manifestato la propria voglia di conoscere da vicino il pubblico giallorosso.

Catanzaro, ora si lavora per chiudere Dorval

Archiviata ufficialmente l'operazione Mosti, il calciomercato del Catanzaro resta concentrato su Mehdi Dorval.

Il laterale classe 2001 del Bari è un profilo seguito da tempo dalla dirigenza giallorossa e l'operazione è entrata nella sua fase più calda.

Le indicazioni emerse nelle ultime ore parlano di un affare dal valore complessivo vicino a un milione di euro, bonus compresi, con la prospettiva di un contratto triennale per il calciatore.

Dorval rappresenterebbe un innesto importante soprattutto per la capacità di interpretare la fascia con caratteristiche offensive, aumentando le alternative a disposizione di Gorgone.

Con Mosti già ufficializzato e Dorval nel mirino, la strategia del Catanzaro appare orientata verso profili che possano essere immediatamente utili, ma che abbiano allo stesso tempo margini per aumentare ulteriormente il proprio valore.

Wisdom dal Torino, un altro giovane per il centrocampo

Tra le operazioni seguite dal Catanzaro figura anche quella relativa a Wisdom, giovane di proprietà del Torino.

La formula indicata sarebbe quella del prestito secco, soluzione che permetterebbe ai giallorossi di aggiungere un altro elemento di prospettiva al reparto centrale.

Il centrocampo è uno dei settori sui quali Polito sta concentrando maggiormente il proprio lavoro dopo i cambiamenti registrati durante la sessione estiva.

L'idea sembra essere quella di creare il giusto equilibrio tra calciatori già pronti per la Serie B e giovani che possano crescere durante la stagione.

Le prossime operazioni assumono ulteriore importanza considerando la vicinanza del primo impegno ufficiale: Catanzaro-Südtirol di Coppa Italia, in programma il 15 agosto 2026 alle ore 18:00 al Ceravolo.

Pittarello-Pisa, il Catanzaro non vuole fare sconti

Resta aperto uno dei dossier più delicati del mercato giallorosso, quello relativo a Filippo Pittarello.

L'interesse del Pisa per l'attaccante rimane concreto, ma al momento la distanza tra le parti non sarebbe stata completamente colmata.

Il nodo riguarda soprattutto la valutazione complessiva del calciatore e la struttura dei bonus inseriti nell'eventuale operazione.

Il Catanzaro punta a una valutazione complessiva di almeno 2,5 milioni di euro, attraverso una quota garantita accompagnata da bonus considerati concretamente raggiungibili.

Il Pisa avrebbe avvicinato la propria proposta alle richieste giallorosse, senza però arrivare ancora alle condizioni necessarie per la fumata bianca.

La linea del Catanzaro resta quindi precisa: Pittarello partirà soltanto davanti a un'offerta ritenuta adeguata.

Pecorino e due piste straniere se parte Pittarello

La situazione di Pittarello condiziona inevitabilmente anche le prossime mosse del Catanzaro in entrata.

Qualora l'attaccante dovesse trasferirsi al Pisa, il club sarebbe chiamato a intervenire nuovamente nel reparto offensivo.

Tra i nomi che restano sullo sfondo c'è quello di Emanuele Pecorino, pista che non sarebbe stata definitivamente abbandonata.

Al Catanzaro sarebbero stati inoltre proposti due attaccanti stranieri, profili che la società sta valutando senza però avere la necessità di accelerare prima della definizione della situazione Pittarello.

Complessivamente potrebbero esserci ancora almeno tre operazioni in entrata: un attaccante qualora si concretizzasse una partenza nel reparto offensivo, un altro centrocampista e un possibile rinforzo per la difesa.

Antonini piace a Modena e Juve Stabia

Da monitorare anche il futuro di Matias Antonini.

Il difensore giallorosso avrebbe attirato l'attenzione di Modena e Juve Stabia, due società interessate a capire eventuali margini per un'operazione.

Al momento, tuttavia, non ci sarebbero elementi tali da far pensare a una cessione imminente.

Molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalle valutazioni che il Catanzaro farà sulla composizione definitiva del reparto difensivo.

Favasuli-Napoli, operazione dal valore potenziale vicino agli 8 milioni

Un'altra vicenda particolarmente significativa riguarda Costantino Favasuli e il Napoli.

Il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche tra lunedì e martedì, passaggio necessario prima della definizione dell'operazione.

La formula indicata prevede un prestito oneroso da un milione di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto da 6,5 milioni di euro che scatterebbe alla prima presenza a partire da gennaio 2027.

A queste cifre potrebbero aggiungersi ulteriori bonus, facendo salire il valore potenziale dell'affare fino a circa 8 milioni di euro.

Un'operazione economicamente rilevante, che dovrà comunque essere considerata tenendo conto anche degli accordi esistenti con la Fiorentina.

Crotone, Torres, Feola e Spadoni per rinforzare la rosa

Il mercato si muove rapidamente anche a Crotone, dove la società rossoblù sta lavorando per mettere a disposizione dello staff tecnico nuovi rinforzi.

Sono tre i nomi indicati come particolarmente vicini: Iker Torres, Feola e Arthur Spadoni.

Torres è un centrocampista proveniente dal Mallorca B, mentre Spadoni è legato al settore giovanile dell'Avellino. Feola rappresenta invece un altro giovane profilo proveniente dal calcio Primavera.

La strategia del Crotone sembra quindi indirizzata verso giocatori giovani e con margini di crescita, senza però escludere ulteriori interventi.

Il mercato pitagorico potrebbe infatti portare complessivamente altri quattro o cinque innesti prima della chiusura della sessione.

Da seguire anche la situazione di Zunno, finito nel mirino del Perugia. L'interesse sarebbe concreto, ma al momento non risulterebbe ancora formalizzata un'offerta definitiva.

Cosenza, Piovanello resta uno degli obiettivi principali

Anche il calciomercato del Cosenza è destinato a vivere giornate intense.

Dopo l'operazione relativa a Quieto, la dirigenza rossoblù continua a lavorare su diversi profili per completare l'organico.

Tra questi figurano Tonin, proveniente dal Vicenza, e il giovane Pascalau, indicato come svincolato dal Lecce.

Uno dei nomi più importanti resta però quello di Enrico Piovanello.

Il Cosenza avrebbe impostato con la Juve Stabia un'operazione a titolo definitivo e il passaggio successivo sarebbe quello di ottenere il completo via libera del calciatore.

La trattativa resta quindi da seguire con attenzione, perché Piovanello potrebbe diventare uno degli innesti più significativi della nuova rosa rossoblù.

Cosenza, nella lista anche Petković

Tra i giocatori valutati dal Cosenza figura anche Petković, di proprietà della Juve Stabia e reduce da un'esperienza in prestito alla Pergolettese.

Più complicate, invece, sembrano altre due piste.

Per Caporale viene segnalata una posizione di vantaggio della Casertana, mentre su Zilli sarebbe forte l'interesse del Mantova.

Il Cosenza dovrà quindi valutare su quali operazioni concentrare gli sforzi, cercando di completare l'organico con profili funzionali alle esigenze tecniche.

Reggina, Patierno è il grande obiettivo per l'attacco

Il nome che sta accendendo maggiormente il mercato della Reggina è quello di Cosimo Patierno.

Il centravanti dell'Avellino rappresenta il grande obiettivo individuato dalla società amaranto per rinforzare il reparto offensivo.

La Reggina avrebbe concentrato una parte importante dei propri sforzi sul giocatore, rallentando altre valutazioni proprio per provare a costruire le condizioni necessarie alla buona riuscita dell'operazione.

La trattativa presenta inevitabilmente alcune difficoltà, anche considerando la categoria nella quale Patierno sarebbe chiamato a giocare, ma le indicazioni raccontano di un crescente ottimismo sulla possibilità di convincere l'attaccante.

Patierno-Reggina, possibile contratto biennale

Per Cosimo Patierno si parla della possibilità di un contratto biennale importante, soluzione attraverso la quale la Reggina proverebbe a convincere il centravanti ad accettare il progetto amaranto.

Anche l'Avellino potrebbe avere interesse a trovare una soluzione, tenendo conto della situazione del calciatore all'interno del progetto tecnico e del peso del suo ingaggio.

Un eventuale arrivo di Patierno rappresenterebbe un innesto di grande rilievo per la Reggina, che aggiungerebbe esperienza, fisicità e soprattutto capacità realizzativa al proprio reparto avanzato.

Reggina, il mercato non si fermerà all'attaccante

L'arrivo di una nuova punta rappresenta la priorità, ma il mercato della Reggina potrebbe non concludersi con l'eventuale operazione Patierno.

La società valuta infatti la possibilità di intervenire ulteriormente anche in difesa, mentre il centrocampo appare al momento maggiormente definito.

Restano inoltre da monitorare le posizioni di alcuni giocatori già presenti nell'organico e finiti nel mirino di altre società.

La priorità resta comunque la maglia numero nove: risolvere la questione dell'attaccante permetterebbe alla dirigenza di concentrare successivamente le proprie energie sugli ultimi ritocchi.

Calciomercato Calabria, giorni decisivi per Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggina

Il calciomercato in Calabria entra dunque in una fase decisiva.

La principale novità riguarda il Catanzaro, che ha trasformato le indiscrezioni delle ultime ore in un'operazione concreta con l'acquisto ufficiale di Nicola Mosti dalla Juve Stabia. Il centrocampista classe 1998 ha firmato un triennale e arriva dopo una stagione chiusa con 39 presenze e 8 reti.

Adesso il club giallorosso può concentrarsi sulle altre operazioni. Dorval resta uno dei principali obiettivi, Wisdom può aggiungere un'altra soluzione a centrocampo e il futuro di Pittarello rappresenta il nodo destinato a condizionare soprattutto le scelte per l'attacco.

Il Crotone prepara invece un tris di giovani rinforzi con Torres, Feola e Spadoni e potrebbe effettuare ulteriori operazioni. Il Cosenza insiste soprattutto per Piovanello, senza trascurare le altre opportunità disponibili.

La Reggina, infine, punta forte su Cosimo Patierno. La possibile intesa con l'attaccante dell'Avellino potrebbe trasformarsi in uno dei colpi più importanti di questa fase del calciomercato calabrese.

Con l'avvicinarsi dei primi appuntamenti ufficiali della stagione e della parte conclusiva della sessione estiva, le prossime giornate potrebbero portare nuove ufficialità e cambiare ulteriormente gli equilibri delle quattro principali realtà calcistiche calabresi.

Il quadro resta naturalmente in evoluzione: molte delle operazioni indicate sono ancora trattative e indiscrezioni di mercato e dovranno quindi essere confermate da accordi definitivi e comunicati ufficiali dei rispettivi club.