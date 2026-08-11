Calcio. Catanzaro - Südtirol in Coppa Italia, parte la vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e dove acquistarli

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Il Catanzaro debutta in Coppa Italia Frecciarossa davanti al proprio pubblico. Sabato 15 agosto 2026 alle ore 18:00 i giallorossi affronteranno il Südtirol allo stadio Nicola Ceravolo nei trentaduesimi di finale della competizione. La società ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei tagliandi, con prezzi a partire da 7,50 euro per la tariffa Junior.

Catanzaro Südtirol il 15 agosto al Ceravolo

Si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione per l'US Catanzaro 1929, atteso dalla sfida contro il FC Südtirol valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

La partita Catanzaro Südtirol è in programma sabato 15 agosto 2026, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:00 allo stadio Nicola Ceravolo.

Un appuntamento particolarmente atteso dai tifosi giallorossi, che potranno così tornare sugli spalti del Ceravolo per assistere a una gara ufficiale e sostenere la squadra nella corsa alla qualificazione al turno successivo.

Quando inizia la vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti per Catanzaro Südtirol inizierà alle ore 10:00 di mercoledì 12 agosto 2026.

I tifosi potranno acquistare i tagliandi attraverso due modalità principali: online tramite il portale ufficiale di ticketing del Catanzaro gestito da TicketOne oppure recandosi presso le rivendite TicketOne abilitate, sia sul territorio locale sia nel resto d'Italia.

Per chi preferisce acquistare direttamente allo stadio sarà disponibile anche il botteghino del Ceravolo, ma esclusivamente nella giornata della partita.

La biglietteria dello stadio sarà infatti aperta sabato 15 agosto dalle ore 9:00 fino all'inizio dell'incontro.

Considerando il periodo estivo e le temperature elevate previste nelle ore precedenti alla partita, la società consiglia ai sostenitori di privilegiare l'acquisto online o presso i punti vendita autorizzati, evitando così possibili code al botteghino nel giorno della gara.

Prezzi dei biglietti per Catanzaro Südtirol

Per la partita di Coppa Italia Catanzaro Südtirol saranno disponibili i settori Curva Est Mammì, Distinti Tosatti e settore ospiti.

Curva Est Mammì

Il biglietto intero avrà un costo di 18 euro, mentre il prezzo del ridotto sarà di 14,50 euro. Per i tifosi che rientrano nella categoria Junior è prevista una tariffa di 7,50 euro.

Distinti Tosatti

Per assistere alla partita dai Distinti Tosatti il prezzo del biglietto intero è fissato a 30 euro. Il ridotto costerà 24 euro, mentre il Ridotto Junior sarà disponibile a 12 euro.

Settore ospiti

Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 18 euro per la tariffa intera.

Agli importi comunicati dovrà essere aggiunto il diritto di prevendita previsto dal circuito utilizzato per la vendita.

Chi può acquistare i biglietti ridotti

La tariffa Ridotto generico è riservata a diverse categorie di spettatori. Potranno usufruirne gli Over 65, le donne, i militari, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, gli studenti dell'Università Magna Graecia e i ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009.

Il Ridotto Junior, invece, è destinato ai giovani tifosi nati dopo il 1° gennaio 2015.

È quindi importante verificare di possedere i requisiti previsti per la tariffa scelta, considerando che la documentazione potrà essere necessaria per attestare il diritto alla riduzione.

Tribuna chiusa per i lavori di ristrutturazione

Per Catanzaro Südtirol bisognerà tenere conto anche della situazione legata ai lavori in corso allo stadio Nicola Ceravolo.

Il settore Tribuna resterà chiuso a causa degli interventi di ristrutturazione. La riduzione della capienza disponibile avrà conseguenze anche sulla gestione degli accrediti e dei biglietti omaggio, che saranno limitati al minimo.

La società ha inoltre precisato che, proprio in considerazione della chiusura della Tribuna, per questa partita non è previsto l'accreditamento delle persone con disabilità.

Un aspetto importante da conoscere prima di organizzare la propria presenza allo stadio.

Documento di identità obbligatorio anche per i minori

Tra le indicazioni fornite dal club c'è anche quella relativa ai controlli.

Sia durante l'acquisto del biglietto sia al momento dell'ingresso allo stadio Nicola Ceravolo sarà necessario presentare un documento di identità valido. La disposizione riguarda anche i minori.

È quindi consigliabile arrivare allo stadio con sufficiente anticipo e verificare di avere con sé tutta la documentazione necessaria, soprattutto quando il biglietto è stato acquistato usufruendo di una tariffa ridotta.

Le regole per l'accesso allo stadio Ceravolo

Con l'acquisto del tagliando lo spettatore accetta il Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dall'US Catanzaro 1929 e il Regolamento d'uso dello stadio Nicola Ceravolo.

Entrambi i documenti possono essere consultati attraverso il sito ufficiale della società giallorossa.

Con l'apertura della vendita fissata per il 12 agosto entra dunque nel vivo l'attesa per Catanzaro Südtirol di Coppa Italia. La sfida del 15 agosto rappresenterà il primo importante appuntamento ufficiale della nuova stagione e metterà in palio il passaggio al turno successivo della competizione.