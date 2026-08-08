Calciomercato calabrese, Catanzaro scatenato tra Pecorino e nuovi rinforzi. Cosenza, Crotone e Reggina accelerano

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Il calciomercato delle squadre calabresi entra nella fase più intensa dell'estate. Il Catanzaro lavora su più fronti per completare l'organico di Giorgio Gorgone, mentre il Cosenza deve fare i conti con diverse operazioni in uscita. Si muovono anche Crotone e Reggina, impegnate nella costruzione delle rispettive rose in vista della nuova stagione.

Catanzaro, Polito lavora tra entrate e uscite

Sono giorni particolarmente intensi per il Catanzaro. Il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare sulle operazioni necessarie per consegnare a Giorgio Gorgone una squadra completa e competitiva.

Una delle trattative più avanzate riguarda Mehdi Dorval, profilo che si starebbe avvicinando progressivamente alla società giallorossa. La distanza economica con il Bari si sarebbe ridotta rispetto alla richiesta iniziale di circa 1,5 milioni di euro.

La valutazione sulla quale potrebbe essere costruita l'operazione sarebbe vicina al milione di euro, bonus compresi, mentre per il calciatore sarebbe pronto un contratto triennale.

L'arrivo di Dorval rappresenterebbe un innesto importante per un Catanzaro che vuole intervenire con decisione negli ultimi passaggi della sessione estiva.

Centrocampo Catanzaro, servono almeno due rinforzi

Una delle priorità riguarda inevitabilmente il centrocampo del Catanzaro, reparto che ha perso elementi importanti.

La partenza di Marco Pompetti, passato al Padova, e quella di Simone Pontisso verso la Cremonese rendono necessario intervenire con almeno due nuovi innesti.

Tra i profili giovani seguiti figura Wisdom Amey, classe 2005 di proprietà del Bologna, per il quale i contatti sarebbero già avviati. L'idea del club sarebbe quella di affiancare a un elemento giovane un centrocampista con maggiore esperienza e conoscenza della categoria.

L'identikit ricercato è quello di un giocatore capace di garantire dinamismo, inserimenti offensivi e pericolosità dalla distanza.

Tra i nomi valutati resta quello di Luca Valzania, mentre sarebbero stati presi in considerazione anche altri profili. Il Catanzaro avrebbe sondato Filippo Melegoni e sarebbe tornato a valutare Edoardo Iannoni.

La dirigenza giallorossa potrebbe comunque sorprendere, considerando che nelle settimane decisive del mercato le opportunità possono modificare rapidamente gerarchie e strategie.

Emanuele Pecorino sempre più vicino al Catanzaro

Novità importanti arrivano anche per il reparto offensivo. Nelle ultime ore il Catanzaro avrebbe concentrato gran parte delle proprie attenzioni su Emanuele Pecorino.

L'attaccante sarebbe ormai uno degli obiettivi principali di Ciro Polito e la trattativa viene indicata in una fase molto avanzata.

Pecorino, seguito durante questa sessione anche da Sampdoria e Avellino, avrebbe manifestato il proprio gradimento nei confronti della destinazione calabrese. Resterebbero da definire gli ultimi aspetti economici dell'operazione con la Juventus.

Prima di puntare con decisione sul centravanti, il Catanzaro avrebbe sondato anche altre possibilità per l'attacco. Tra queste il profilo di Abiuso, mentre sarebbe stato proposto anche Matteo Brunori, candidatura sulla quale però non sarebbero stati effettuati approfondimenti decisivi.

L'eventuale arrivo di Pecorino permetterebbe a Gorgone di aggiungere fisicità e nuove alternative al proprio reparto avanzato.

Pittarello verso il Pisa, operazione da oltre 2 milioni con i bonus

Parallelamente agli acquisti prosegue il lavoro sulle uscite. Filippo Pittarello sarebbe sempre più vicino al Pisa.

Le società starebbero definendo gli ultimi dettagli economici di un'operazione che avrebbe subito un ridimensionamento rispetto alla valutazione iniziale del Catanzaro, fissata intorno ai 3 milioni di euro.

L'intesa potrebbe essere costruita su una parte fissa di circa 1,7 milioni di euro, alla quale aggiungere bonus capaci di portare il valore complessivo dell'affare oltre la soglia dei 2 milioni e potenzialmente avvicinarlo ai 2,5 milioni di euro.

Una cessione importante che garantirebbe al Catanzaro ulteriori risorse da reinvestire nella parte conclusiva del mercato.

Favasuli e il Napoli, operazione di grande valore

Un'altra situazione particolarmente significativa riguarda Costantino Favasuli e il Napoli.

Il club partenopeo avrebbe raggiunto un'intesa con il calciatore per un contratto fino al 2031, con possibilità di estensione fino al 2032.

Per il Catanzaro si prospetterebbe un'operazione economicamente molto importante: secondo le indiscrezioni riportate, la società giallorossa potrebbe incassare 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus, questi ultimi considerati facilmente raggiungibili.

Se l'affare dovesse essere completato a queste condizioni, rappresenterebbe una delle operazioni più rilevanti dell'estate giallorossa e garantirebbe al club una notevole capacità di investimento.

Cosenza, Langella saluta e va al Perugia

Situazione differente in casa Cosenza, dove il mercato in entrata attende di essere sbloccato mentre proseguono le operazioni in uscita.

Christian Langella ha lasciato i rossoblù dopo una sola stagione. Inizialmente sembrava essere la Virtus Entella la destinazione più probabile, ma il Perugia ha accelerato riuscendo a superare la concorrenza e ad assicurarsi il calciatore.

Non dovrebbe essere l'unica partenza.

Zilli e Caporale verso l'addio al Cosenza

Anche Massimo Zilli potrebbe lasciare il Cosenza. Sul giocatore ci sarebbero gli interessamenti di Mantova e Cesena, con una separazione dai rossoblù che appare sempre più possibile.

Situazione movimentata anche per Alessandro Caporale, attorno al quale si sarebbe sviluppato un vero e proprio intreccio di mercato.

Sul difensore sono stati registrati diversi interessamenti, con Spezia, Lecco e Salernitana tra le società accostate al giocatore. Nelle ultime ore sarebbe arrivato inoltre un sondaggio della Casertana.

Sul fronte delle entrate il Cosenza attende invece le condizioni necessarie per poter accelerare. Quieto e Tonin sarebbero due delle operazioni preparate dalla dirigenza, ma al momento ancora in attesa di sviluppi definitivi.

Il tecnico Federico Coppitelli attende rinforzi per completare una rosa che necessita ancora di diversi interventi.

Crotone, possibile asse di mercato con l'Avellino

Si muove anche il Crotone, con particolare attenzione alle opportunità provenienti dall'Avellino.

I rossoblù avrebbero chiesto informazioni non soltanto per Spadoni, ma anche per Della Rocca, giocatore approdato recentemente al club irpino.

Sul fronte delle uscite resta invece da definire il futuro di Gallo. L'accordo con il Foggia sarebbe in una fase avanzata, ma nelle ultime ore anche il Monopoli avrebbe effettuato un sondaggio piuttosto approfondito.

Bisognerà quindi capire se il club pugliese riuscirà a inserirsi concretamente nella trattativa oppure se il Foggia conserverà il vantaggio accumulato.

Crotone sulle tracce di Juan Manuel Cruz

Tra i profili valutati dal Crotone compare anche Juan Manuel Cruz, attaccante argentino figlio dell'ex centravanti Julio Ricardo Cruz.

Il mercato rossoblù resta dunque particolarmente attivo, con la società impegnata a individuare elementi in grado di aumentare qualità e alternative all'interno dell'organico.

Nel frattempo il club ha già ufficializzato Tanco, altro elemento destinato a rafforzare il reparto difensivo.

Reggina, Sosa e Comi tra gli obiettivi

Grande fermento anche sul fronte Reggina, con la società amaranto intenzionata a costruire una squadra di primo livello per affrontare il prossimo campionato di Serie D.

La dirigenza starebbe spingendo con decisione per Franco Sosa, mentre avrebbe sostanzialmente messo le mani anche su Gianmario Comi.

Tra le piste seguite figura inoltre Volpicelli, altro profilo che potrebbe aumentare ulteriormente il peso offensivo della formazione affidata a Marco Marchionni.

Il mercato condotto finora conferma le ambizioni della società amaranto, intenzionata a presentarsi ai nastri di partenza con un organico capace di recitare un ruolo da protagonista.

Calciomercato calabrese verso settimane decisive

Il quadro del calciomercato in Calabria resta quindi in continua evoluzione. Il Catanzaro è una delle società più attive, con Polito impegnato contemporaneamente nella ricerca di rinforzi e nella gestione di cessioni economicamente importanti.

Il Cosenza deve invece completare diverse uscite prima di poter accelerare sulle entrate, mentre Crotone e Reggina continuano a lavorare su più tavoli per rafforzare i rispettivi organici.

Con l'avvicinarsi dell'inizio dei campionati, i prossimi giorni potrebbero diventare decisivi: molte delle trattative avviate sono entrate nella fase più delicata e non sono escluse nuove piste o improvvise accelerazioni.