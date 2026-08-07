Coppa Italia Frecciarossa 2026 2027 al via: quattro neopromosse di Serie B subito in campo

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Il turno preliminare apre ufficialmente la nuova stagione. L.R. Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento si giocano l’accesso ai trentaduesimi, mentre il 15 agosto al Ceravolo è in programma Catanzaro Sudtirol

Con il secondo weekend di agosto prende ufficialmente il via la Coppa Italia Frecciarossa 2026 2027, uno dei primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione calcistica italiana. La competizione accompagnerà i club lungo un percorso a eliminazione diretta fino alla finale, prevista il 19 maggio.

Come da tradizione, il torneo coinvolge società di Serie A, Serie B e Serie C, offrendo fin dalle prime fasi sfide interessanti e la possibilità, per le formazioni delle categorie inferiori, di conquistare incontri di grande prestigio contro avversarie della massima serie.

Quattro neopromosse di Serie BKT nel turno preliminare

A rappresentare la Serie BKT in questa prima fase saranno L.R. Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento, tutte promosse al termine della scorsa stagione.

Sul fronte opposto ci saranno quattro formazioni di Serie C: Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna.

Il turno preliminare di Coppa Italia rappresenta per tutte un primo banco di prova ufficiale dopo settimane di preparazione, amichevoli e movimenti di calciomercato. Per gli allenatori sarà l’occasione per verificare la condizione atletica, i nuovi equilibri tattici e l’inserimento dei giocatori arrivati durante l’estate.

Per le neopromosse sarà anche un test particolarmente utile in vista dell’inizio del campionato di Serie BKT 2026 2027.

L.R. Vicenza Catania apre il programma

La prima sfida vedrà protagonista il L.R. Vicenza, che allo stadio Romeo Menti ospiterà il Catania alle ore 20.

La formazione biancorossa guidata da Fabio Gallo, reduce da una stagione culminata con la promozione dopo aver dominato il girone A di Serie C, inizierà così davanti al proprio pubblico il nuovo percorso ufficiale.

In palio non c’è soltanto il passaggio del turno. La vincente di L.R. Vicenza Catania accederà infatti ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, dove ad attenderla ci sarà il Parma allo stadio Ennio Tardini.

Ascoli Potenza per il passaggio del turno

Il programma proseguirà con Ascoli Potenza, con calcio d’inizio fissato alle 20.30.

Per l’Ascoli sarà il primo vero test ufficiale dopo la preparazione estiva, mentre il Potenza cercherà di sfruttare l’occasione per mettere in difficoltà una formazione di categoria superiore.

Nelle gare a eliminazione diretta di inizio stagione possono diventare determinanti la condizione fisica, la capacità di gestire gli episodi e l’efficacia sotto porta.

Arezzo Union Brescia, altro confronto tra Serie B e Serie C

Spazio poi all’Arezzo, che affronterà l’Union Brescia con calcio d’inizio alle 19.45.

Per la formazione toscana la Coppa Italia Frecciarossa rappresenta il primo appuntamento competitivo dopo la promozione in Serie BKT. L’Union Brescia proverà invece a sovvertire il pronostico e a conquistare un posto nel turno successivo.

L’obiettivo è chiaro per entrambe: ottenere il pass per i trentaduesimi di finale e proseguire il cammino nel tabellone nazionale.

Benevento Ravenna chiude il turno preliminare

A completare il programma sarà Benevento Ravenna, in programma allo stadio Ciro Vigorito con calcio d’inizio alle ore 21.

I giallorossi inizieranno davanti ai propri tifosi il percorso nella competizione e cercheranno subito indicazioni positive in vista della nuova avventura in Serie BKT.

Il Ravenna proverà invece a giocarsi le proprie possibilità in una sfida che, come tutte quelle del preliminare, assegnerà direttamente la qualificazione.

Catanzaro Sudtirol il 15 agosto al Ceravolo

Tra gli appuntamenti più attesi dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa ci sarà anche Catanzaro Sudtirol, in programma sabato 15 agosto alle ore 18.00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Per il Catanzaro sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione davanti al proprio pubblico, in una partita che avrà un peso importante sia per il passaggio del turno sia in vista dell’avvio del campionato di Serie BKT 2026 2027.

La sfida con il Sudtirol consentirà inoltre alla formazione giallorossa di verificare sul campo il lavoro svolto durante la preparazione estiva, valutando condizione atletica, meccanismi tattici e inserimento dei nuovi elementi della rosa.

Il Ceravolo sarà così teatro di uno dei primi appuntamenti ufficiali della nuova annata, con il Catanzaro chiamato a giocarsi l’accesso al turno successivo della Coppa Italia.

Coppa Italia, arrivano i primi verdetti della stagione

Il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2026 2027 offre dunque subito quattro confronti interessanti tra neopromosse di Serie BKT e formazioni di Serie C.

Per L.R. Vicenza, Ascoli, Arezzo e Benevento sarà una prima verifica concreta dopo il lavoro estivo, mentre Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna avranno la possibilità di misurarsi contro avversarie che nella nuova stagione giocheranno una categoria più in alto.

Subito dopo l’attenzione si sposterà sui trentaduesimi di finale, dove entreranno in scena altre protagoniste del calcio italiano. Tra queste anche il Catanzaro, atteso il 15 agosto alle 18.00 al Ceravolo contro il Sudtirol.

In palio ci sono i primi verdetti ufficiali della stagione e la possibilità di continuare il cammino nella Coppa Italia Frecciarossa.