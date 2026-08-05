Catanzaro convince all'esordio: Gorgone applaude la squadra, Di Napoli promuove il suo Giugliano. Video

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Buone indicazioni dall'amichevole di Rovato: il tecnico giallorosso elogia intensità e mentalità, mentre l'allenatore del Giugliano guarda con fiducia alla nuova stagione

L'amichevole tra Catanzaro e Giugliano, terminata con il successo dei giallorossi, ha lasciato indicazioni positive a entrambi gli allenatori. Al termine della gara, ai microfoni di Betpassion TV, Giorgio Gorgone e Raffaele Di Napoli hanno analizzato la prestazione delle rispettive squadre, soffermandosi sul lavoro svolto durante il ritiro, sulle risposte ricevute dal gruppo e sugli obiettivi della stagione ormai alle porte.

Giorgio Gorgone soddisfatto della crescita del Catanzaro

Il tecnico del Catanzaro ha espresso soddisfazione soprattutto per l'atteggiamento mostrato dalla squadra, più che per il risultato finale.

Secondo Gorgone, l'obiettivo principale del test era aumentare il minutaggio dopo un lungo periodo di preparazione estiva e verificare la condizione atletica del gruppo.

"Sono soddisfatto. I ragazzi hanno lavorato bene durante tutto il ritiro e questa partita serviva soprattutto per mettere minuti nelle gambe."

L'allenatore ha evidenziato come le temperature elevate abbiano inevitabilmente influenzato il ritmo della ripresa, ma ha apprezzato la disponibilità e l'impegno dimostrati da tutti i calciatori.

Intensità e aggressività: il marchio del nuovo Catanzaro

Durante tutta la partita Gorgone ha chiesto continuamente maggiore intensità, pressione sul portatore di palla e aggressività.

Una scelta non casuale.

L'allenatore ha spiegato di aver alternato gli interpreti nei due tempi proprio per valutare la risposta atletica e mentale di tutti gli elementi della rosa.

Per il tecnico, anche andare momentaneamente "fuori giri" durante la preparazione rappresenta un passaggio fondamentale per costruire una squadra pronta ai ritmi del campionato di Serie B.

Spazio ai giovani: segnali incoraggianti dalla nuova generazione

Tra gli aspetti che hanno maggiormente soddisfatto Gorgone c'è stata anche la prova dei giovani.

Nella ripresa hanno trovato spazio diversi ragazzi provenienti dal settore giovanile e dalle categorie inferiori, offrendo risposte interessanti.

L'allenatore ha citato in particolare:

Carnica, classe 2008; Arditi, prodotto del vivaio giallorosso; Tassoni, impiegato nel finale.

Il tecnico ha spiegato che il loro futuro sarà valutato anche in base all'evoluzione del calciomercato del Catanzaro, ma il percorso di crescita è già iniziato.

La Coppa Italia è già dietro l'angolo

Archiviata l'amichevole, il pensiero va subito all'esordio ufficiale.

Il 15 agosto, infatti, il Catanzaro affronterà il Südtirol in Coppa Italia, primo impegno che conterà davvero.

Gorgone si è detto fiducioso sulla condizione fisica della squadra, pur ricordando che soltanto la partita ufficiale potrà fornire un giudizio definitivo sul lavoro svolto durante il ritiro.

Ha inoltre sottolineato come il gruppo continui ad allenarsi con professionalità nonostante le inevitabili voci di mercato che coinvolgono diversi giocatori.

Il messaggio ai tifosi del Catanzaro

Nel finale dell'intervista non è mancato un pensiero per il pubblico giallorosso.

Gorgone ha ricordato di aver sempre ammirato il tifo del Catanzaro quando sedeva sulle panchine avversarie, definendolo uno dei più calorosi e presenti d'Italia.

Il tecnico ha chiesto ai sostenitori di continuare a stare vicino alla squadra anche in una fase iniziale del campionato resa complicata da un calendario che prevede numerose trasferte.

Di Napoli applaude il Giugliano: "Primo tempo di alto livello"

Soddisfatto anche Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano, che ha elogiato la prestazione dei suoi, soprattutto nella prima frazione.

Per il tecnico campano affrontare una formazione di categoria superiore come il Catanzaro ha rappresentato un test estremamente utile al termine di quasi un mese di preparazione.

Di Napoli ha spiegato che la squadra è riuscita a mettere in pratica quanto preparato durante il ritiro, creando anche alcune occasioni importanti prima che emergesse il maggiore tasso tecnico dei giallorossi.

L'obiettivo resta la salvezza, ma senza rinunciare alle ambizioni

Pur confermando che la permanenza in Serie C rappresenta il primo traguardo stagionale del Giugliano, Di Napoli non ha nascosto la volontà di guardare oltre.

Secondo l'allenatore, una squadra deve sempre coltivare ambizioni importanti, purché siano sostenute da lavoro quotidiano, sacrificio e organizzazione.

Ha ribadito di voler costruire una formazione con la propria identità caratteriale, fatta di poche parole e tanto lavoro sul campo.

Improta simbolo di esperienza e continuità

Di Napoli ha commentato con soddisfazione anche il rinnovo di Riccardo Improta, ufficializzato proprio nelle ore precedenti all'amichevole.

Il tecnico ha spiegato come il giocatore rappresenti uno degli uomini di maggiore esperienza dello spogliatoio e come il suo contributo, insieme a quello degli altri veterani, sarà fondamentale nella crescita del gruppo.

Ha inoltre ricordato il recupero di diversi calciatori che nella passata stagione erano stati penalizzati dagli infortuni e che ora potranno offrire un contributo importante.

Due allenatori, un messaggio comune: il lavoro viene prima di tutto

Le dichiarazioni di Giorgio Gorgone e Raffaele Di Napoli raccontano due realtà differenti ma unite dalla stessa filosofia.

Da una parte un Catanzaro che si prepara ad affrontare una nuova stagione di Serie B con entusiasmo, qualità e idee già ben definite; dall'altra un Giugliano determinato a costruire un campionato competitivo partendo dalla solidità del lavoro quotidiano.

L'amichevole di Rovato ha confermato che entrambe le squadre stanno seguendo un percorso preciso: per i giallorossi le indicazioni sono state incoraggianti in vista della sfida di Coppa Italia contro il Südtirol, mentre il Giugliano torna a casa con la consapevolezza di poter affrontare con fiducia il prossimo campionato di Serie C.















