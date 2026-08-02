Giorgio Gorgone soddisfatto del ritiro del Catanzaro: il tecnico traccia il primo bilancio della preparazione

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'allenatore giallorosso promuove il lavoro svolto tra Catanzaro e Livigno e guarda con fiducia alla crescita del gruppo in vista dell'inizio della stagione

Il ritiro estivo dell'US Catanzaro 1929 entra nella fase conclusiva e arrivano le prime indicazioni da parte di Giorgio Gorgone, che al termine del test in famiglia disputato a Livigno ha fatto il punto sul percorso svolto dalla squadra fino a questo momento. Il tecnico giallorosso ha analizzato il lavoro effettuato nelle ultime settimane, soffermandosi sull'atteggiamento del gruppo, sull'inserimento dei nuovi acquisti e sugli aspetti che dovranno ancora essere migliorati prima dell'inizio della Serie B 2026-2027.

Un ritiro positivo tra Catanzaro e Livigno

Per Giorgio Gorgone, il bilancio delle prime settimane di preparazione è decisamente incoraggiante. La squadra ha affrontato un intenso programma di lavoro, iniziato in città e proseguito nel ritiro di Livigno, adattandosi anche alle differenti condizioni climatiche e ambientali.

L'allenatore ha evidenziato come tutti i calciatori abbiano risposto con professionalità ai carichi di lavoro previsti dallo staff tecnico, mostrando disponibilità e spirito di sacrificio fin dai primi giorni della preparazione.

Secondo il tecnico, il gruppo ha saputo affrontare con serietà ogni seduta di allenamento, mantenendo sempre alta l'intensità e la concentrazione.

Il mercato non distrae il gruppo giallorosso

Uno degli aspetti che ha maggiormente soddisfatto l'allenatore riguarda la mentalità dimostrata dalla squadra durante un periodo particolarmente intenso anche sul fronte del calciomercato del Catanzaro.

Le continue indiscrezioni sulle possibili entrate e uscite non hanno infatti inciso sull'impegno quotidiano dei calciatori, che hanno continuato a lavorare con grande applicazione.

Per Gorgone questo rappresenta un segnale importante, perché dimostra la volontà del gruppo di concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla crescita collettiva.

I nuovi acquisti si integrano rapidamente nel progetto Catanzaro

L'allenatore ha espresso apprezzamento anche per l'inserimento dei nuovi arrivati, sottolineando come abbiano mostrato entusiasmo e disponibilità fin dal primo giorno.

Secondo Gorgone, chi è arrivato durante questa sessione di calciomercato ha compreso immediatamente cosa significhi indossare la maglia del Catanzaro, adattandosi con naturalezza ai principi di lavoro richiesti dallo staff tecnico e allo spirito che caratterizza l'ambiente giallorosso.

Un'integrazione rapida che rappresenta un elemento fondamentale per costruire una squadra competitiva in vista dell'inizio del campionato.

La priorità resta costruire l'intesa di squadra

Il tecnico ha invitato a non soffermarsi esclusivamente sulle prestazioni offerte nelle amichevoli estive. In questa fase della preparazione, infatti, i pesanti carichi atletici incidono inevitabilmente sulla brillantezza fisica dei giocatori.

Per questo motivo, l'obiettivo principale non è ancora il risultato, ma la crescita del collettivo. L'allenatore ritiene fondamentale sfruttare ogni allenamento e ogni partita per migliorare la conoscenza reciproca tra i calciatori, costruendo automatismi destinati a fare la differenza durante la stagione.

C'è ancora margine di crescita per il Catanzaro

Nonostante le indicazioni positive raccolte finora, Gorgone è consapevole che il percorso sia soltanto all'inizio.

L'organico ha subito diversi cambiamenti rispetto alla passata stagione, con alcune partenze e numerosi nuovi innesti provenienti da realtà differenti. Proprio per questo servirà ancora tempo affinché la squadra trovi la migliore intesa sia dal punto di vista tattico sia sotto l'aspetto tecnico.

Il tecnico è però fiducioso, convinto che l'impegno mostrato quotidianamente dai suoi giocatori rappresenti la base ideale per costruire un Catanzaro competitivo e pronto ad affrontare le sfide della prossima Serie B con ambizione e continuità.