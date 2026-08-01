Calciomercato Serie B: tutte le trattative squadra per squadra, acquisti, cessioni e analisi delle favorite

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Il mercato della Serie B entra nel vivo: rivoluzione per molte squadre, Catanzaro protagonista

Il calciomercato della Serie B 2026-2027 continua a regalare operazioni di grande interesse. Tra club che puntano alla promozione in Serie A e neopromosse desiderose di conquistare la salvezza, le società stanno costruendo organici sempre più competitivi.

Le squadre più ambiziose, come Palermo, Sampdoria, Verona, Empoli, Cremonese e Catanzaro, stanno investendo su giocatori già esperti della Serie B e su giovani di prospettiva, mentre realtà come Padova, Avellino, Benevento e Vicenza stanno cercando di colmare il divario con innesti mirati.

Di seguito il punto completo sul calciomercato Serie B 2026-2027 con un'analisi delle mosse di ogni società.

Arezzo

Acquisti

Arena

Nunziante

Seculin

Illanes

Martinez

Cipriani

Cerri

Sala

Fila

Cagnano

Cessioni

Di Chiara

Venturi

Guccione

Trattative

Ceccherini

Conde

L'Arezzo ha scelto di puntare su un mix di esperienza e giovani. L'arrivo di Alberto Cerri garantisce peso offensivo, mentre Illanes e Cagnano aumentano solidità difensiva. Se dovessero arrivare anche Ceccherini e Conde, la rosa diventerebbe molto competitiva per una tranquilla permanenza in Serie B.

Ascoli

Acquisti

De Pieri

Perciun

Acampora

Oliveri

Cessioni

Forte

Rizzo Pinna

Cozzoli

Tavcar

Corazza

Ndoj

L'Ascoli ha ringiovanito il centrocampo con profili di prospettiva provenienti dai vivai di Inter e Torino. L'addio di diversi elementi esperti lascia però qualche interrogativo sulla profondità della rosa.

Avellino

Acquisti

Sassi

Martinelli

Moruzzi

Faticanti

Di Maggio

Spadoni

Fila

Trattative

Pecorino

Hasa

Ilie

Maistro

Scotti

L'Avellino è tra le società più attive del calciomercato Serie B. La strategia è chiara: valorizzare giovani provenienti dai grandi club italiani. Se dovessero concretizzarsi gli arrivi di Hasa e Pecorino, gli irpini potrebbero inserirsi nella corsa ai playoff.

Benevento

Acquisti

Logan Gaspar

Siatounis

Schimmenti

Sylla

Beruatto

Sernicola

Dalle Mura

Verdi

Analisi

Il Benevento ha costruito una rosa molto esperta. Gli innesti di Sernicola, Beruatto e soprattutto Simone Verdi alzano notevolmente il livello tecnico della squadra, che si candida tra le possibili sorprese del campionato di Serie B.

Carrarese

Acquisti

Khafi

Guercio

Rubino

Pinelli

Romani

Marconi

Cissè

Rouhi

La Carrarese continua il proprio progetto basato sui giovani. Diversi innesti arrivano da settori giovanili prestigiosi come Juventus, Fiorentina e PSG, confermando una politica orientata alla valorizzazione dei talenti.

Catanzaro

Acquisti

Federico Di Francesco (riscatto)

(riscatto) Niccolò Postiglione

Franck Tchaouna

Franky Tchaouna

Antonio Candela

Simone Pafundi

Garnica

Francesco Reita

Cessioni

Cassandro

Rispoli

Nuamah

Felipe Jack

Oudin

Brighenti

Liberali

Pontisso

Trattative

Marco Ruggero

Topalovic

Il Catanzaro è una delle società che ha cambiato maggiormente volto. L’operazione più importante è senza dubbio l’arrivo di Simone Pafundi, considerato uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. Accanto a lui sono arrivati giocatori funzionali come Antonio Candela, Niccolò Postiglione, Garnica, Francesco Reita e i fratelli Tchaouna, mentre il riscatto di Federico Di Francesco garantisce continuità tecnica.

Il Catanzaro è vicino all’arrivo di Marco Ruggero. Lo Spezia prepara la cessione del difensore, che potrebbe diventare un nuovo rinforzo per il reparto arretrato giallorosso. Ruggero conosce già il campionato di Serie B e rappresenterebbe un innesto utile per aumentare solidità, fisicità e alternative nella linea difensiva.

Le partenze di Pontisso, Brighenti, Oudin e dei numerosi fine prestito hanno obbligato il direttore sportivo Ciro Polito a ricostruire buona parte dell’organico.

Con gli acquisti già definiti di Garnica e Francesco Reita, oltre al possibile arrivo di Marco Ruggero, il Catanzaro sta completando la rosa con profili giovani e funzionali. Se dovesse concretizzarsi anche la trattativa per Topalovic, la squadra giallorossa potrebbe disporre di uno degli organici più interessanti dell’intero torneo di Serie B.

Giudizio mercato: 8,5/10

Cesena

Il Cesena punta sulla qualità con gli arrivi di Pagano e Caprini. Restano vive le trattative per Fiori e D'Andrea, che aumenterebbero il potenziale offensivo.

Cremonese

La retrocessa ha avviato una profonda rifondazione. Sono arrivati Berti, Gerli, Pontisso e Felipe Jack, mentre sono partiti molti protagonisti dell'ultima stagione. L'obiettivo resta il ritorno immediato in Serie A.

Empoli

Per ora il mercato dell'Empoli è stato piuttosto prudente. L'unico volto nuovo è Di Stefano, mentre numerose sono state le uscite. È prevedibile un'accelerazione nelle ultime settimane di calciomercato.

Entella

L'Entella ha rinforzato soprattutto il reparto offensivo con gli arrivi di Forte e Corona, mantenendo una struttura già ben collaudata.

Juve Stabia

La Juve Stabia ha confermato diversi protagonisti attraverso i riscatti e ha inserito giovani interessanti come Patane, Caccavo, Scuderi e Gallea. Una squadra destinata a confermarsi competitiva.

Mantova

Tra le squadre più attive dell'estate. Ben undici acquisti testimoniano la volontà di alzare l'asticella. L'arrivo di Ignacchiti a centrocampo rappresenta uno dei colpi più interessanti.

Modena

Il Modena ha costruito una rosa molto ampia con giocatori esperti come Brugman, Azzi e Bianco, affiancati da giovani di prospettiva. Potrebbe essere una delle outsider del campionato di Serie B.

Padova

La neopromossa si sta muovendo con grande ambizione. Gli arrivi di Cocchi, Lovato, Zanimacchia e Zuelli alzano sensibilmente il livello tecnico. Restano aperte numerose trattative che potrebbero rendere il Padova una delle sorprese della stagione.

Palermo

Il Palermo continua a costruire una rosa da promozione diretta. Gli innesti di Estevez, Hernani, Fortin, Cassandro e Barba aumentano esperienza e qualità. La società siciliana parte tra le principali favorite della Serie B 2026-2027.

Pisa

Nonostante la retrocessione, il Pisa ha mantenuto una buona ossatura. Gli arrivi di Loyola, Aebischer, Denoon, Marras e Leone mantengono alto il livello della squadra.

Sampdoria

La Sampdoria ha allestito uno degli organici più completi della categoria. Insigne, Lauritsen, Sinani, Viti, Ravanelli e Gartenmann rappresentano acquisti di assoluto valore. Resta viva anche la pista che porta al portiere Mirko Pigliacelli.

Sudtirol

Come da tradizione, il Sudtirol ha costruito una squadra equilibrata puntando su giovani emergenti e giocatori già abituati alla Serie B. L'obiettivo resta una salvezza tranquilla.

Verona

La retrocessa vuole tornare subito in Serie A. Gli arrivi di Mulattieri, Compagnon, Korac e Leali testimoniano ambizioni importanti. Se dovesse arrivare anche Cheddira, l'attacco diventerebbe uno dei migliori del torneo.

Vicenza

Il Vicenza è tra le società che hanno investito maggiormente. Brighenti, Tsadjout, Rauti, Valoti, Marchizza e Moncini rappresentano un mix di esperienza e qualità. La squadra veneta può puntare senza nascondersi ai playoff e, con continuità, anche alla promozione in Serie A.

Le favorite per la promozione in Serie A

Prima fascia

Palermo

Sampdoria

Verona

Empoli

Cremonese

Sono le squadre che, per organico, budget ed esperienza, partono davanti a tutte nella corsa verso la Serie A.

Seconda fascia

Catanzaro

Vicenza

Modena

Benevento

Pisa

Club con rose competitive che possono lottare per i playoff e, se il mercato verrà completato con altri innesti di qualità, anche per le prime due posizioni.

Padova

Avellino

Cesena

Juve Stabia

Mantova

Sono squadre in crescita che potrebbero sorprendere nel corso della stagione grazie a progetti tecnici interessanti e a un calciomercato ricco di giovani promettenti.

Bilancio del mercato di Serie B

Il calciomercato della Serie B 2026-2027 sta confermando un livello tecnico molto elevato. Diverse società hanno scelto di investire su giovani di talento provenienti dai migliori settori giovanili italiani, mentre altre hanno puntato su calciatori esperti per aumentare l'immediata competitività.

Tra le squadre che, finora, hanno convinto maggiormente spiccano Catanzaro, Palermo, Sampdoria, Vicenza, Verona e Benevento, tutte protagoniste di campagne acquisti mirate e coerenti con gli obiettivi stagionali. Con oltre un mese di trattative ancora disponibile, il quadro è comunque destinato a evolversi e non sono esclusi altri colpi in grado di modificare gli equilibri del prossimo campionato di Serie B.