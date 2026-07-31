Calciomercato Catanzaro, ufficiale Simone Pafundi: il talento dell'Udinese è un nuovo giocatore giallorosso

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Il Catanzaro piazza uno dei colpi più importanti dell'estate: arriva in prestito con diritto di riscatto il fantasista classe 2006, ex Udinese, Lausanne-Sport e Sampdoria

L'US Catanzaro 1929 mette a segno un acquisto di assoluto prestigio nel calciomercato estivo. È infatti ufficiale l'arrivo di Simone Pafundi, uno dei giovani più talentuosi del panorama calcistico italiano, che approda in Calabria dall'Udinese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il fantasista classe 2006, già nel giro della Nazionale Under 21 e tra i più giovani esordienti di sempre con la Nazionale maggiore, rappresenta un innesto di qualità per la squadra allenata da Giorgio Gorgone, che aggiunge creatività e imprevedibilità al proprio reparto offensivo.

In caso di esercizio del diritto di riscatto, il calciatore resterà legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2030.

Simone Pafundi è ufficialmente un giocatore del Catanzaro

Dopo giorni di trattative e dopo aver lasciato il ritiro dell'Udinese a Lienz, è arrivata anche l'ufficialità. Il Catanzaro ha perfezionato l'operazione con il club friulano assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

La società giallorossa continua così la propria strategia di valorizzazione dei giovani di prospettiva, affiancando ai calciatori più esperti elementi dal grande potenziale tecnico.

L'arrivo di Simone Pafundi conferma inoltre le ambizioni del club, deciso a costruire una rosa competitiva per affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Chi è Simone Pafundi

Nato a Monfalcone nel 2006, Simone Pafundi è cresciuto interamente nel settore giovanile dell'Udinese, dove ha mostrato fin da giovanissimo qualità tecniche fuori dal comune.

Mancino naturale, può ricoprire il ruolo di trequartista, ma è in grado di giocare anche da seconda punta o da esterno offensivo grazie alla sua grande duttilità.

Le sue caratteristiche principali sono:

dribbling nello stretto ;

; visione di gioco ;

; ultimo passaggio ;

; fantasia tra le linee ;

; capacità di creare superiorità numerica.

Sono qualità che gli hanno permesso di essere considerato, già in adolescenza, uno dei migliori talenti italiani della sua generazione.

Il percorso tra Udinese, Svizzera e Sampdoria

La carriera di Pafundi si è sviluppata rapidamente.

Con l'Udinese ha debuttato in Serie A, totalizzando 19 presenze con la prima squadra e confrontandosi fin da subito con il massimo campionato italiano.

Nel gennaio 2024 si è trasferito in prestito al Lausanne-Sport, nella Super League svizzera, esperienza che gli ha consentito di accumulare continuità di gioco con 19 presenze e un gol.

Nella stagione 2025-2026 ha invece vestito la maglia della Sampdoria in Serie B, collezionando 26 presenze, 1 rete e 3 assist, confermando le proprie qualità pur alternando momenti da titolare ad altri da subentrato.

Ora il trasferimento al Catanzaro rappresenta un'altra tappa importante del suo percorso di crescita.

I numeri della carriera di Simone Pafundi

Nonostante abbia appena vent'anni, il nuovo fantasista giallorosso può già vantare un percorso ricco di esperienze.

Nel complesso ha disputato:

103 presenze ufficiali

11 gol

20 assist

4.957 minuti giocati

A questi numeri si aggiungono gli ottimi risultati ottenuti nel campionato Primavera e nelle competizioni giovanili, dove ha confermato tutto il proprio talento prima del definitivo salto nel calcio professionistico.

L'esordio in Nazionale a soli 16 anni

Uno degli aspetti più significativi della carriera di Simone Pafundi riguarda la maglia azzurra.

Dopo tutta la trafila nelle selezioni giovanili, nel novembre 2022 l'allora commissario tecnico Roberto Mancini lo fece esordire con la Nazionale italiana quando aveva appena 16 anni.

Quel debutto lo ha reso il terzo più giovane esordiente nella storia della Nazionale maggiore, un traguardo che testimonia l'enorme considerazione di cui godeva già in età adolescenziale.

Attualmente il fantasista è stabilmente nel gruppo della Nazionale Under 21.

Perché Pafundi può diventare un valore aggiunto per il Catanzaro

Dal punto di vista tecnico, l'arrivo di Simone Pafundi offre a Giorgio Gorgone una soluzione diversa rispetto agli altri interpreti offensivi della rosa.

Il trequartista possiede qualità difficili da trovare:

fantasia negli ultimi trenta metri ;

; rapidità nell'uno contro uno ;

; grande tecnica individuale ;

; capacità di rifinire l'azione ;

; abilità nel servire assist ai compagni.

In una squadra che punta a essere protagonista in Serie B, un giocatore con queste caratteristiche può aumentare sensibilmente il tasso tecnico della manovra offensiva.

Un investimento sul presente e sul futuro

L'operazione conclusa dal Catanzaro rappresenta molto più di un semplice acquisto di mercato.

Per il club giallorosso significa inserire in rosa uno dei giovani italiani più promettenti degli ultimi anni, mentre per Pafundi questa esperienza può rappresentare la stagione della definitiva maturazione, con l'obiettivo di ritrovare continuità e confermare tutte le aspettative che da tempo accompagnano la sua carriera.

L'ambiente giallorosso, che negli ultimi campionati ha saputo valorizzare numerosi giovani, potrebbe offrire il contesto ideale per permettere al talento friulano di esprimere finalmente tutto il proprio potenziale e diventare uno dei protagonisti della prossima Serie B.