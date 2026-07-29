Buona la prima per i giallorossi di Gorgone Catanzaro - FC Paradiso 3-1 nella prima amichevole del ritiro di Livigno

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Catanzaro supera il FC Paradiso 3-1 nella prima amichevole del ritiro di Livigno

Buona la prima per i giallorossi di Gorgone tra indicazioni positive e nuovi volti in evidenza

Inizia con una vittoria il percorso di preparazione estiva dell'US Catanzaro, che si impone 3-1 contro l'FC Paradiso nella prima amichevole disputata durante il ritiro di Livigno. Sul terreno di gioco del Centro Sportivo Comunale, la formazione allenata da Giorgio Gorgone ha mostrato buoni segnali sia sul piano dell'organizzazione tattica che della condizione atletica, offrendo ai tifosi le prime indicazioni in vista della nuova stagione.

Il test contro la formazione svizzera del FC Paradiso, militante nella Promotion League, ha rappresentato un'importante occasione per mettere minuti nelle gambe e valutare l'inserimento dei numerosi nuovi acquisti arrivati nel mercato estivo.

Catanzaro in crescita dopo lo svantaggio iniziale

L'avvio della gara è stato favorevole agli svizzeri, che hanno trovato il vantaggio al 17' grazie a Schelotto, bravo a sfruttare una delle prime occasioni create dal Paradiso.

La reazione del Catanzaro è stata immediata. Dopo appena sette minuti è arrivato il pareggio con Tommaso Pittarello, che ha riportato il risultato in equilibrio finalizzando un'azione ben costruita dalla squadra giallorossa.

Con il passare dei minuti i calabresi hanno preso il controllo del possesso palla e del ritmo della partita, completando la rimonta al 37' grazie a Garnica, autore della rete del 2-1 con cui si è chiusa la prima frazione.

Koffi chiude la partita nella ripresa

Nella seconda metà dell'incontro mister Giorgio Gorgone ha dato spazio a numerosi elementi della rosa, mantenendo invariato il sistema di gioco e consentendo a tutti di accumulare minuti preziosi.

Il definitivo 3-1 è arrivato al 19' della ripresa grazie a Koffi, che ha concretizzato una delle migliori azioni offensive del secondo tempo, mettendo in cassaforte il successo dei giallorossi.

Oltre al risultato, lo staff tecnico può ritenersi soddisfatto per l'intensità mostrata dalla squadra e per le risposte arrivate dai nuovi innesti, ancora in piena fase di integrazione nei meccanismi di gioco.

Le prime indicazioni dal ritiro di Livigno

La prima uscita stagionale ha confermato la volontà del Catanzaro di proporre un calcio propositivo attraverso il 3-4-2-1, modulo scelto da Giorgio Gorgone per impostare il lavoro estivo.

Tra le note più interessanti della serata figurano l'impatto positivo di Pittarello, la buona prova di Garnica, autore di gol e di una prestazione dinamica sulla fascia, e la rete di Koffi, che ha chiuso definitivamente l'incontro.

Naturalmente il risultato passa in secondo piano rispetto agli obiettivi della preparazione atletica, ma la squadra ha mostrato già una discreta organizzazione e una buona intensità, aspetti che rappresentano una base incoraggiante per le prossime amichevoli del ritiro.

Il tabellino della gara

Catanzaro – FC Paradiso 3-1

Marcatori: 17' Schelotto (FC Paradiso), 24' Pittarello, 37' Garnica, 64' Koffi.

US Catanzaro primo tempo (3-4-2-1)

Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Postiglione; Candela, Petriccione, Alesi, Garnica; Reita, Di Francesco; Pittarello.

US Catanzaro secondo tempo (3-4-2-1)

Marietta; Bashi, Antonini, Verrengia; Estevez, Franky Tchaouna, Petriccione (17' st Alesi), D'Alessandro; Koffi, Buso; Arditi.

A disposizione: Candela, Seha, Tassoni.

Allenatore: Giorgio Gorgone.

FC Paradiso

Pala; Miranda, Plico, Cellamare, Ballerini; Matteucci, Schelotto (Mercuri), Akdemir; Outtara (Montes), Babic (Al Jamur), De Jesus.

A disposizione: Aiello, Mocetti, Benacquista, Assui, Xhemaili, De Souza.

Allenatore: Corrado Cotta.

Arbitro: Marco Belingheri (Lecco). Assistenti: Malerba e Stracquadaini.