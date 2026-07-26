Catanzaro Calcio al lavoro a Livigno, parte il ritiro estivo con Gorgone: primo allenamento e aggiornamenti dall’infermeria

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I giallorossi hanno iniziato la preparazione in Valtellina tra lavoro atletico, recupero fisico e gestione dei primi acciacchi

È ufficialmente iniziato il ritiro precampionato del Catanzaro a Livigno, tappa fondamentale per preparare la stagione di Serie B 2026/2027. Dopo il trasferimento in Valtellina, la squadra guidata da mister Giorgio Gorgone è scesa in campo per la prima seduta di allenamento, dando il via al programma di lavoro che accompagnerà i giallorossi verso i primi impegni ufficiali.

Il ritiro rappresenta uno dei momenti più importanti dell’estate calcistica: oltre a ritrovare la migliore condizione atletica, lo staff tecnico avrà l’opportunità di consolidare i meccanismi di gioco, valutare i nuovi arrivati e costruire l’identità della squadra in vista dell’inizio del campionato.

Primo allenamento del Catanzaro a Livigno

La seduta inaugurale ha avuto un carattere prevalentemente di defaticamento e riattivazione muscolare, una scelta fisiologica dopo il viaggio verso la località valtellinese.

Sotto la direzione del preparatore atletico professor Patrizio Ianni, il gruppo ha iniziato il lavoro con esercizi dedicati alla mobilità articolare, proseguendo poi con una serie di corse a ritmo controllato e allunghi utili a riattivare la muscolatura senza sovraccaricare gli atleti.

L’allenamento si è concluso in palestra con una fase di scarico, fondamentale per favorire il recupero e preparare il fisico ai carichi di lavoro più intensi previsti nei prossimi giorni.

Le condizioni degli infortunati: Tchaouna, Volpe e Iemmello seguono programmi personalizzati

Parallelamente al lavoro del gruppo, lo staff medico del Catanzaro, coordinato dal dottor Massimo Iera, sta monitorando con attenzione la situazione di alcuni calciatori che stanno svolgendo un programma differenziato.

Nel dettaglio:

Franck Tchaouna sta lavorando a parte, in via precauzionale, dopo aver accusato un lieve risentimento al flessore della coscia destra durante la prima seduta di allenamento.

sta lavorando a parte, in via precauzionale, dopo aver accusato un lieve risentimento al flessore della coscia destra durante la prima seduta di allenamento. Giovanni Volpe segue un programma personalizzato a causa di un sovraccarico dei muscoli retti addominali e degli adduttori.

segue un programma personalizzato a causa di un sovraccarico dei muscoli retti addominali e degli adduttori. Pietro Iemmello, capitano dei giallorossi, sta completando il recupero dal trauma al muscolo soleo della gamba destra riportato nella scorsa stagione.

Per consentire un recupero completo, Iemmello è rimasto nella sede del club, dove sta seguendo un percorso specifico. Il suo programma riabilitativo dovrebbe terminare nel corso della prossima settimana, prima del rientro con il resto della squadra.

Il ritiro sarà decisivo per il nuovo Catanzaro

Le prossime giornate saranno caratterizzate da un progressivo incremento dell’intensità degli allenamenti, alternando lavoro atletico, esercitazioni tecniche e prove tattiche. Per Giorgio Gorgone, il ritiro di Livigno rappresenta un’occasione preziosa per trasmettere i propri principi di gioco e valutare lo stato di forma dell’organico.

L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili agli appuntamenti estivi e all’inizio della Serie B, costruendo una squadra competitiva sia sotto il profilo fisico sia sotto quello tattico.

Con il primo allenamento archiviato, il Catanzaro entra così nel vivo della preparazione estiva, con la speranza di recuperare rapidamente tutti gli elementi attualmente ai box e di presentarsi al completo per le prossime settimane di lavoro.