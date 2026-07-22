Catanzaro blinda il futuro con Francesco Reita: il talento arriva dal Monza e firma fino al 2029

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il giovane centrocampista offensivo classe 2008 entra a titolo definitivo nell’organico giallorosso dopo un’ottima stagione nel campionato Primavera 1. È già a disposizione di mister Giorgio Gorgone per la preparazione della stagione 2026/2027.

Il Catanzaro ufficializza l’arrivo di Francesco Reita

L’US Catanzaro 1929 ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista offensivo Francesco Reita, proveniente dall’AC Monza. Il giovane talento ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2029, confermando la volontà della società di investire su prospetti di grande qualità e prospettiva.

L’operazione rientra nella strategia del Catanzaro di costruire una rosa competitiva puntando anche su giovani calciatori dal grande potenziale, pronti a crescere sotto la guida dello staff tecnico.

Chi è Francesco Reita

Nato a Napoli nel 2008, Francesco Reita è cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile della Lazio, dove ha sviluppato le proprie qualità tecniche prima di trasferirsi, nel 2024, al Monza.

Il suo percorso lo ha portato anche a vestire la maglia delle Nazionali giovanili italiane, collezionando convocazioni dall’Under 16 fino all’Under 18, segnale della grande considerazione di cui gode nel panorama calcistico nazionale.

Numeri importanti nel campionato Primavera 1

Nella stagione appena conclusa con il Monza Primavera, Reita si è messo in evidenza disputando un campionato di alto livello.

Il bilancio parla di:

32 presenze

11 gol

4 assist

Statistiche che testimoniano la sua capacità di incidere nella fase offensiva e di risultare decisivo sia in zona gol sia nella costruzione del gioco.

Le caratteristiche tecniche del nuovo acquisto giallorosso

Francesco Reita è un trequartista moderno, dotato di ottima tecnica individuale, fantasia e qualità nell’uno contro uno. Predilige agire alle spalle delle punte, ma può muoversi su tutto il fronte offensivo, adattandosi a diverse soluzioni tattiche.

La sua duttilità rappresenta una risorsa importante per mister Giorgio Gorgone, che potrà inserirlo gradualmente nel progetto tecnico della stagione 2026/2027.

Il calciatore è già aggregato al gruppo e ha iniziato la preparazione con il resto della squadra.

Le prime parole di Francesco Reita da calciatore del Catanzaro

Grande entusiasmo nelle dichiarazioni del nuovo acquisto giallorosso, che ha raccontato le emozioni vissute dopo aver saputo del trasferimento.

“La notizia del trasferimento a Catanzaro per me è stata un colpo al cuore perché è una piazza importante e molto calorosa, che negli ultimi anni ha dato l’opportunità ai giovani di crescere.”

Reita ha poi descritto le proprie caratteristiche tecniche:

“Mi piace giocare sulla trequarti, sfruttando soprattutto le mie qualità tecniche e cercando di svariare su tutto il fronte offensivo.”

Infine il messaggio rivolto ai tifosi del Catanzaro:

“Ai tifosi del Catanzaro posso promettere che suderò la maglia al 100 per cento e che darò tutto me stesso in campo dal primo all’ultimo minuto.”

Un investimento per il presente e per il futuro del Catanzaro

Con l’arrivo di Francesco Reita, il Catanzaro aggiunge alla propria rosa uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. Le esperienze maturate tra il vivaio della Lazio, il percorso di crescita al Monza e le convocazioni nelle Nazionali giovanili azzurre rappresentano basi solide per affrontare il salto nel calcio professionistico.

La firma fino al 30 giugno 2029 evidenzia la fiducia del club nelle qualità del giovane talento, chiamato ora a confermare il proprio valore in maglia giallorossa e a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel progetto tecnico della società.