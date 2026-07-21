Catanzaro Calcio, definite le amichevoli del ritiro estivo 2026: ecco il calendario completo della preparazione
I giallorossi di Giorgio Gorgone scenderanno in campo tra Livigno e Rovato per quattro test utili a mettere minuti nelle gambe e preparare l'inizio della stagione 2026/2027
L'US Catanzaro 1929 ha ufficializzato il calendario delle amichevoli del ritiro estivo che accompagneranno la preparazione della formazione guidata da mister Giorgio Gorgone in vista del prossimo campionato di Serie B 2026/2027. Un programma studiato per consentire allo staff tecnico di valutare la condizione atletica della rosa, testare i nuovi innesti e affinare i meccanismi di gioco prima dell'avvio degli impegni ufficiali.
Le sfide rappresenteranno un momento fondamentale della preparazione estiva, offrendo indicazioni importanti sullo stato di crescita della squadra dopo le prime settimane di lavoro svolte nel ritiro di Livigno.
Il calendario delle amichevoli del Catanzaro
Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 29 luglio, quando il Catanzaro affronterà il FC Paradiso. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 17 a Livigno, sede del ritiro precampionato dei giallorossi.
La preparazione proseguirà con una tradizionale partita in famiglia, in programma domenica 2 agosto, sempre alle ore 17, che vedrà opposte Catanzaro A e Catanzaro B. Un test interno particolarmente utile per consentire allo staff tecnico di osservare da vicino tutti gli elementi della rosa e valutare le diverse soluzioni tattiche.
Terminata la permanenza a Livigno, la squadra si trasferirà a Rovato, in provincia di Brescia, dove sono previste le ultime due amichevoli prima dell'inizio della nuova stagione.
Il 5 agosto, con fischio d'inizio alle ore 17, i giallorossi sfideranno il Giugliano, formazione che rappresenterà un banco di prova significativo per verificare il livello raggiunto dalla squadra.
Il giorno successivo, giovedì 6 agosto, alle ore 11, il programma si concluderà con l'incontro contro la Japan University, ultimo test prima dell'avvicinamento agli impegni ufficiali.
Test importanti per la crescita della squadra
Le quattro amichevoli del Catanzaro saranno fondamentali per misurare i progressi maturati durante il ritiro di Livigno. Per Giorgio Gorgone rappresenteranno l'occasione ideale per consolidare l'identità della squadra, verificare la condizione fisica dei calciatori, sperimentare diverse soluzioni tattiche e migliorare l'intesa tra i reparti.
Ogni gara offrirà indicazioni preziose in vista dell'inizio della stagione 2026/2027, permettendo allo staff tecnico di arrivare ai primi appuntamenti ufficiali con una squadra sempre più competitiva e pronta ad affrontare il campionato.
Calendario completo delle amichevoli
- 29 luglio 2026, ore 17: FC Paradiso – Catanzaro (Livigno)
- 2 agosto 2026, ore 17: Catanzaro A – Catanzaro B (Livigno)
- 5 agosto 2026, ore 17: Catanzaro – Giugliano (Rovato, Brescia)
- 6 agosto 2026, ore 11: Catanzaro – Japan University (Rovato, Brescia)
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