Calendario Serie BKT 2026/2027, tutti i criteri ufficiali per la compilazione del campionato
Ecco come verranno costruite le 38 giornate della nuova stagione di Serie BKT
La definizione del calendario della Serie BKT 2026/2027 segue una serie di criteri organizzativi stabiliti per garantire equilibrio, regolarità e corretto svolgimento del campionato. La compilazione delle 38 giornate non avviene infatti in modo casuale, ma rispetta precise regole che tengono conto di esigenze sportive, logistiche, di sicurezza e televisive.
Anche per la nuova stagione, la Lega Serie B ha confermato una serie di principi che disciplinano la composizione del calendario, con l'obiettivo di assicurare la massima regolarità della competizione e limitare eventuali criticità durante l'arco del torneo.
I criteri ufficiali del calendario della Serie BKT 2026/2027
Tra le principali regole previste per la compilazione del calendario di Serie BKT 2026/2027 figurano:
- Asimmetria tra girone d'andata e girone di ritorno, che avranno una sequenza delle gare differente. L'ordine delle partite del ritorno non sarà quindi la semplice copia speculare dell'andata.
- Alternanza delle gare in casa e in trasferta, con il maggior rispetto possibile di questo principio, pur tenendo conto delle esigenze organizzative e delle eccezioni previste.
- Nessuna squadra potrà disputare più di due partite consecutive in casa o fuori casa, salvo particolari necessità legate a eventi eccezionali.
- Le società che condividono lo stesso impianto sportivo o che appartengono alla stessa città potranno essere programmate con alternanza delle gare casalinghe per evitare sovrapposizioni.
- Particolare attenzione sarà riservata alle richieste delle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, qualora emergano esigenze specifiche.
- Verranno considerate anche le necessità legate alla disponibilità degli stadi, agli eventuali lavori sugli impianti e agli impegni concomitanti con altre manifestazioni.
Un calendario pensato per garantire equilibrio e regolarità
L'obiettivo della Lega Serie B è quello di realizzare un calendario il più possibile equilibrato, evitando vantaggi o svantaggi derivanti dalla successione degli incontri.
L'introduzione ormai consolidata del calendario asimmetrico, già adottato nelle ultime stagioni, permette inoltre una maggiore flessibilità nella programmazione, migliorando la gestione delle esigenze televisive, organizzative e di sicurezza durante tutto il campionato.
Perché il calendario è così importante
La compilazione del calendario della Serie BKT rappresenta uno dei momenti più attesi dell'estate calcistica. Da essa dipendono infatti l'avvio della stagione, la distribuzione dei big match, i derby, le trasferte più impegnative e l'organizzazione delle società durante tutto il campionato.
Ogni criterio adottato contribuisce a garantire una competizione equilibrata, nella quale tutte le squadre possano affrontare il percorso stagionale nel rispetto delle stesse regole, assicurando spettacolo, regolarità e competitività fino all'ultima giornata.
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