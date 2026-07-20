Calciomercato Serie B 2026, tutti i trasferimenti ufficiali squadra per squadra: acquisti, cessioni e trattative aggiornate

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Il punto sul calciomercato estivo della Serie B tra colpi ufficiali, movimenti in entrata e in uscita e le trattative ancora aperte

Il calciomercato Serie B 2026 entra sempre più nel vivo e continua a ridisegnare gli organici delle venti squadre che prenderanno parte al prossimo campionato. Tra acquisti ufficiali, cessioni, riscatti, prestiti e trattative ancora in corso, i club stanno lavorando per consegnare agli allenatori rose competitive in vista dell'inizio della stagione.

Tra le operazioni più importanti delle ultime ore spiccano il doppio rinforzo della Sampdoria, che ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tobias Lauritsen, svincolato dallo Sparta Rotterdam, e del difensore Luca Ravanelli dal Monza. Il Palermo accoglie il portiere Fortin, mentre il Sudtirol riporta in biancorosso Pyyhtia, già protagonista con il club nella stagione 2025 in prestito dal Bologna. Ufficiali anche gli arrivi di Caccavo alla Juve Stabia, Giuseppe Leone al Pisa e il trasferimento di Frank Tsadjout dalla Cremonese al Vicenza.

Di seguito il quadro completo del mercato ufficiale della Serie B, con acquisti, cessioni e trattative squadra per squadra.

Arezzo

Acquisti

Arena (a, Pisa)

Nunziante (p, Udinese)

Seculin (p, svincolato)

Illanes (d, Carrarese)

Martinez (c, Parma)

Cipriani (a, Aranova)

Cerri (a, Como)

Sala (c, svincolato)

Cessioni

Di Chiara (d, fine contratto)

Venturi (p, fine contratto)

Trattative

Ceccherini (d, Cremonese)

Conde (c, Venezia)

Ascoli

Acquisti

De Pieri (c, Inter Under 20)

Perciun (c, Torino)

Acampora (c, svincolato)

Cessioni

Forte (a, Entella)

Rizzo Pinna (c, Cosenza) fine prestito

Cozzoli (d, Savoia)

Tavcar (d, Giulianova)

Corazza (a, svincolato)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Avellino

Acquisti

Sassi (p, Atalanta)

Spadoni (a, Torino)

Faticanti (c, Juventus)

Moruzzi (d, Juventus)

Martinelli (p, Fiorentina)

Di Maggio (c, Inter)

Cessioni

Lescano (a, Salernitana)

Crespi (a, Union Brescia)

D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco)

De Cristofaro (c, Latina)

Marchisano (d, Giugliano)

Trattative

Pecorino (a, Juventus)

Pyythia (c, Bologna)

Hasa (c, Napoli)

Ilie (c, Nizza)

Maistro (c, svincolato)

Scotti (a, svincolato)

Benevento

Acquisti

Logan Gaspar (a, Club America)

Siatounis (c, Potenza)

Schimmenti (a, Potenza)

Sylla (p, svincolato)

Beruatto (d, Pisa)

Sernicola (d, Cremonese)

Cessioni

Nardi (c, fine contratto)

Perlingeri (a, Audace Cerignola)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Carrarese

Acquisti

Khafi (c, PSG Under 20)

Guercio (d, Slask Wroclaw)

Rubino (c, Fiorentina)

Pinelli (c, Lazio)

Romani (d, Fiorentina)

Marconi (a, Dolomiti Bellunesi)

Cissè (a, Atalanta Under 23)

Cessioni

Cicconi (d, Sampdoria)

Bouah (c, fine contratto)

Illanes (d, Arezzo)

Accornero (a, Trento)

Scheffer (d, Pineto)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Catanzaro

Acquisti

Di Francesco (c, Palermo) riscatto

Postiglione (d, Pineto)

Cessioni

Cassandro (d, Como) fine prestito

Rispoli (c, Como) fine prestito

Nuamah (c, Sassuolo) fine prestito

Jack (d, Como) fine prestito

Oudin (c, svincolato)

Brighenti (d, Vicenza)

Liberali (c, Como)

Trattative

Topalovic (c, Inter Under 20)

Reita (c, Monza)

Garnica (a, svincolato)

Cesena

Acquisti

Caprini (a, Fiorentina)

Natta (d, Newcastle United Jets)

Cessioni

Calò (c, Frosinone) riscatto

Berti (c, Cremonese)

Bastoni (d, fine contratto)

Castrovilli (c, fine contratto)

Trattative

Fiori (a, Mantova)

D'Andrea (a, Sassuolo)

Cremonese

Acquisti

Berti (c, Cesena)

Lickunas (a, Perugia)

Gerli (c, Modena)

Felipe Jack (d, Como)

Cessioni

Silvestri (p, Karagumruck)

Ceccherini (d, svincolato)

Okereke (a, svincolato)

Vardy (a, svincolato)

Zanimacchia (c, Padova)

Nava (p, Alcione Milano)

Tsadjout (a, Vicenza)

Pavesi (d, Pergolettese)

Sernicola (d, Benevento)

Trattative

Segre (c, Palermo)

Empoli

Acquisti

Nessun acquisto ufficiale.

Cessioni

Anjorin (c, Torino) riscatto

Ignacchiti (c, Empoli)

Konate (a, Juventus)

Versari (p, Piacenza)

Ignacchiti (c, Mantova)

Zanaga (a, Milan)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Entella

Acquisti

Previtali (d, Chiavari)

Forte (a, Ascoli)

Corona (a, Palermo)

Motolese (d, Entella)

Cessioni

Lipani (c, Latina)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Juve Stabia

Acquisti

Giorgini (d, Sudtirol) riscatto

Ricciardi (d, Cosenza) riscatto

Carissoni (d, Cittadella) riscatto

Patane (c, Verona)

Caccavo (a, Bologna)

Cessioni

Cacciamani (c, Torino) fine prestito

Burnete (a, Lecce) fine prestito

Diakitè (d, Palermo) fine prestito

Kassama (c, Trento) fine prestito

Ciammaglichella (c, Torino) fine prestito

Varnier (d, Sudtirol)

Maistro (c, svincolato)

Morachioli (a, svincolato)

Leone (c, Pisa)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Mantova

Acquisti

Benaissa (d, Casa Pia)

Castellini (d, Catania)

Silva (a, Torino)

Meroni (d, Bari)

Tomasevic (d, Bologna)

Gemello (p, Perugia)

Gliozzi (a, Modena)

Chinetti (a, Como)

Spinaccè (a, Inter Under 20)

Vesentini (c, Union Brescia)

Ignacchiti (c, Empoli)

Cajazzo (a, Casarano)

Cessioni

Marras (a, Pisa)

Trattative

Nessuna operazione segnalata.

Modena

Acquisti

Manquant (a, svincolato)

Sersanti (c, Juventus) riscatto

Ronco (d, Monopoli)

Bacchin (a, Perugia)

Montevago (a, Perugia)

Consiglio (p, Genoa)

Odero (d, Genoa)

Caso (a, Monza) fine prestito

Bozhanaj (c, Reggiana) fine prestito

Olzer (c, Pescara)

Azzi (d, Monza)

Brugman (c, svincolato)

Zanetti (a, Karpaty Lviv)

Cessioni

Cauz (d, svincolato)

Cotali (d, svincolato)

Defrel (a, svincolato)

Massolin (c, Inter) fine prestito

Strizzolo (a, svincolato)

Gliozzi (a, Mantova)

Wiafe (c, Genoa)

Gerli (c, Cremonese)

Trattative

Harder (c, Fiorentina)

Barbini (d, Genoa)

Padova

Acquisti

Sorrentino (p, Monza) riscatto

Bordoni (d, Lazio)

Zanimacchia (c, Cremonese)

Cessioni

Penta (c, Arzignano)

Castegnaro (c, Arzignano)

Tumiatti (c, Mestre)

Trattative

Zanon, Sardo, Giorgini, Guarino, De Luca, Artistico, Aurelio, Harder, Kamate, Cocchi e Cheddira.

Palermo

Acquisti

Diakitè (d, Juve Stabia) fine prestito

Estevez (c, svincolato)

Brunori (a, Sampdoria) fine prestito

Gyasi (c, Empoli) riscatto

Lund (d, Colonia) fine prestito

Nikolau (d, Bari) fine prestito

Cassandro (d, Como)

Hernani (c, Monza)

Fortin (p, Lens)

Cessioni

Bardi (p, Mantova)

Saric (c, Antalyaspor)

Di Francesco (c, Catanzaro)

Bereszynski (d, Motor Lublino)

Corona (a, Entella)

Di Bartolo (p, Altamura)

Desplanches (p, Frosinone)

Pisa

Acquisti

Loyola (c, Independiente) riscatto

Aebischer (c, Bologna) riscatto

Denoon (d, Zurigo) riscatto

Marras (a, Mantova)

Giuseppe Leone (c, svincolato)

Cessioni

Arena (a, Arezzo)

Raychev (c, Levski Sofia)

Lind (a, Nordsjallend)

Marin (c, Al Nasr)

Mlakar (a, Maribor)

Jevsenak (c, Maribor)

Trattative

Abiuso (a, Carrarese)

Sampdoria

Acquisti

Insigne (a, svincolato)

S. Esposito (c, Spezia) riscatto

Begic (a, Parma) riscatto

Cicconi (d, Carrarese) riscatto

Gartenmann (d, Ferencvaros)

Sinani (a, svincolato)

Ravanelli (d, Monza)

Lauritsen (a, svincolato)

Cessioni

Coubis (d, Cluj)

Trattative

Viti (d, Nizza)

Pigliacelli (p, Catanzaro)

Ravanelli (d, Monza)

Sudtirol

Acquisti

Varnier (d, Juve Stabia)

Stabile (d, Inter)

Mixtur (a, Villefranche)

Plizzari (p, Venezia)

Lopes (a, Radomiak)

Stivanello (d, Bologna)

Pyythia (c, Bologna)

Cessioni

Mallamo (c, Union Brescia)

Trattative

Trimboli (c, Mantova)

Verona

Acquisti

Bega (c, Stade Nyonnais)

Leali (p, svincolato)

Korac (d, Venezia)

Cerbone (a, Casarano)

Cessioni

Ghilardi (d, Roma) riscatto

Mitrovic (a, Vojvodina)

Lambourde (a, Servette)

Bella Kotchap (d, Venezia)

Gagliardini (c, fine contratto)

Lirola (d, fine contratto)

Akpa Akpro (c, fine contratto)

Pavanati (c, Lumezzane)

Nwachukwu (d, Lumezzane)

Cazzadori (d, Spezia)

Patane (c, Juve Stabia)

Trattative

Cheddira (a, Napoli)

Vicenza

Acquisti

Rauti (a, Torino)

Corazza (d, Bologna)

Moncini (a, Vicenza)

Pietrelli (c, Juve Next Gen)

Marchizza (d, svincolato)

Brighenti (d, Catanzaro)

Tsadjout (a, Cremonese)

Cessioni

Zamparo (a, Alcione)

Trattative

Pizzignacco (p, Monza)

Il mercato della Serie B resta in continua evoluzione

La sessione estiva del calciomercato Serie B 2026 è ancora lontana dalla conclusione e molte società stanno lavorando per definire gli ultimi innesti prima dell'inizio del campionato. Tra trattative avanzate, prestiti, riscatti e occasioni a parametro zero, sono attesi nuovi movimenti che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della stagione. L'elenco sarà aggiornato con tutte le future ufficialità di mercato.