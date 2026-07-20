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Calciomercato Serie B 2026, tutti i trasferimenti ufficiali squadra per squadra: acquisti, cessioni e trattative aggiornate

Nicola Cundò
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Calciomercato Serie B 2026, tutti i trasferimenti ufficiali squadra per squadra: acquisti, cessioni e trattative aggiornate
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Il punto sul calciomercato estivo della Serie B tra colpi ufficiali, movimenti in entrata e in uscita e le trattative ancora aperte

Il calciomercato Serie B 2026 entra sempre più nel vivo e continua a ridisegnare gli organici delle venti squadre che prenderanno parte al prossimo campionato. Tra acquisti ufficiali, cessioni, riscatti, prestiti e trattative ancora in corso, i club stanno lavorando per consegnare agli allenatori rose competitive in vista dell'inizio della stagione.

Tra le operazioni più importanti delle ultime ore spiccano il doppio rinforzo della Sampdoria, che ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tobias Lauritsen, svincolato dallo Sparta Rotterdam, e del difensore Luca Ravanelli dal Monza. Il Palermo accoglie il portiere Fortin, mentre il Sudtirol riporta in biancorosso Pyyhtia, già protagonista con il club nella stagione 2025 in prestito dal Bologna. Ufficiali anche gli arrivi di Caccavo alla Juve Stabia, Giuseppe Leone al Pisa e il trasferimento di Frank Tsadjout dalla Cremonese al Vicenza.

Di seguito il quadro completo del mercato ufficiale della Serie B, con acquisti, cessioni e trattative squadra per squadra.

Arezzo

Acquisti

  • Arena (a, Pisa)
  • Nunziante (p, Udinese)
  • Seculin (p, svincolato)
  • Illanes (d, Carrarese)
  • Martinez (c, Parma)
  • Cipriani (a, Aranova)
  • Cerri (a, Como)
  • Sala (c, svincolato)

Cessioni

  • Di Chiara (d, fine contratto)
  • Venturi (p, fine contratto)

Trattative

  • Ceccherini (d, Cremonese)
  • Conde (c, Venezia)

Ascoli

Acquisti

  • De Pieri (c, Inter Under 20)
  • Perciun (c, Torino)
  • Acampora (c, svincolato)

Cessioni

  • Forte (a, Entella)
  • Rizzo Pinna (c, Cosenza) fine prestito
  • Cozzoli (d, Savoia)
  • Tavcar (d, Giulianova)
  • Corazza (a, svincolato)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Avellino

Acquisti

  • Sassi (p, Atalanta)
  • Spadoni (a, Torino)
  • Faticanti (c, Juventus)
  • Moruzzi (d, Juventus)
  • Martinelli (p, Fiorentina)
  • Di Maggio (c, Inter)

Cessioni

  • Lescano (a, Salernitana)
  • Crespi (a, Union Brescia)
  • D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco)
  • De Cristofaro (c, Latina)
  • Marchisano (d, Giugliano)

Trattative

  • Pecorino (a, Juventus)
  • Pyythia (c, Bologna)
  • Hasa (c, Napoli)
  • Ilie (c, Nizza)
  • Maistro (c, svincolato)
  • Scotti (a, svincolato)

Benevento

Acquisti

  • Logan Gaspar (a, Club America)
  • Siatounis (c, Potenza)
  • Schimmenti (a, Potenza)
  • Sylla (p, svincolato)
  • Beruatto (d, Pisa)
  • Sernicola (d, Cremonese)

Cessioni

  • Nardi (c, fine contratto)
  • Perlingeri (a, Audace Cerignola)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Carrarese

Acquisti

  • Khafi (c, PSG Under 20)
  • Guercio (d, Slask Wroclaw)
  • Rubino (c, Fiorentina)
  • Pinelli (c, Lazio)
  • Romani (d, Fiorentina)
  • Marconi (a, Dolomiti Bellunesi)
  • Cissè (a, Atalanta Under 23)

Cessioni

  • Cicconi (d, Sampdoria)
  • Bouah (c, fine contratto)
  • Illanes (d, Arezzo)
  • Accornero (a, Trento)
  • Scheffer (d, Pineto)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Catanzaro

Acquisti

  • Di Francesco (c, Palermo) riscatto
  • Postiglione (d, Pineto)

Cessioni

  • Cassandro (d, Como) fine prestito
  • Rispoli (c, Como) fine prestito
  • Nuamah (c, Sassuolo) fine prestito
  • Jack (d, Como) fine prestito
  • Oudin (c, svincolato)
  • Brighenti (d, Vicenza)
  • Liberali (c, Como)

Trattative

  • Topalovic (c, Inter Under 20)
  • Reita (c, Monza)
  • Garnica (a, svincolato)

Cesena

Acquisti

  • Caprini (a, Fiorentina)
  • Natta (d, Newcastle United Jets)

Cessioni

  • Calò (c, Frosinone) riscatto
  • Berti (c, Cremonese)
  • Bastoni (d, fine contratto)
  • Castrovilli (c, fine contratto)

Trattative

  • Fiori (a, Mantova)
  • D'Andrea (a, Sassuolo)

Cremonese

Acquisti

  • Berti (c, Cesena)
  • Lickunas (a, Perugia)
  • Gerli (c, Modena)
  • Felipe Jack (d, Como)

Cessioni

  • Silvestri (p, Karagumruck)
  • Ceccherini (d, svincolato)
  • Okereke (a, svincolato)
  • Vardy (a, svincolato)
  • Zanimacchia (c, Padova)
  • Nava (p, Alcione Milano)
  • Tsadjout (a, Vicenza)
  • Pavesi (d, Pergolettese)
  • Sernicola (d, Benevento)

Trattative

  • Segre (c, Palermo)

Empoli

Acquisti

  • Nessun acquisto ufficiale.

Cessioni

  • Anjorin (c, Torino) riscatto
  • Ignacchiti (c, Empoli)
  • Konate (a, Juventus)
  • Versari (p, Piacenza)
  • Ignacchiti (c, Mantova)
  • Zanaga (a, Milan)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Entella

Acquisti

  • Previtali (d, Chiavari)
  • Forte (a, Ascoli)
  • Corona (a, Palermo)
  • Motolese (d, Entella)

Cessioni

  • Lipani (c, Latina)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Juve Stabia

Acquisti

  • Giorgini (d, Sudtirol) riscatto
  • Ricciardi (d, Cosenza) riscatto
  • Carissoni (d, Cittadella) riscatto
  • Patane (c, Verona)
  • Caccavo (a, Bologna)

Cessioni

  • Cacciamani (c, Torino) fine prestito
  • Burnete (a, Lecce) fine prestito
  • Diakitè (d, Palermo) fine prestito
  • Kassama (c, Trento) fine prestito
  • Ciammaglichella (c, Torino) fine prestito
  • Varnier (d, Sudtirol)
  • Maistro (c, svincolato)
  • Morachioli (a, svincolato)
  • Leone (c, Pisa)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Mantova

Acquisti

  • Benaissa (d, Casa Pia)
  • Castellini (d, Catania)
  • Silva (a, Torino)
  • Meroni (d, Bari)
  • Tomasevic (d, Bologna)
  • Gemello (p, Perugia)
  • Gliozzi (a, Modena)
  • Chinetti (a, Como)
  • Spinaccè (a, Inter Under 20)
  • Vesentini (c, Union Brescia)
  • Ignacchiti (c, Empoli)
  • Cajazzo (a, Casarano)

Cessioni

  • Marras (a, Pisa)

Trattative

  • Nessuna operazione segnalata.

Modena

Acquisti

  • Manquant (a, svincolato)
  • Sersanti (c, Juventus) riscatto
  • Ronco (d, Monopoli)
  • Bacchin (a, Perugia)
  • Montevago (a, Perugia)
  • Consiglio (p, Genoa)
  • Odero (d, Genoa)
  • Caso (a, Monza) fine prestito
  • Bozhanaj (c, Reggiana) fine prestito
  • Olzer (c, Pescara)
  • Azzi (d, Monza)
  • Brugman (c, svincolato)
  • Zanetti (a, Karpaty Lviv)

Cessioni

  • Cauz (d, svincolato)
  • Cotali (d, svincolato)
  • Defrel (a, svincolato)
  • Massolin (c, Inter) fine prestito
  • Strizzolo (a, svincolato)
  • Gliozzi (a, Mantova)
  • Wiafe (c, Genoa)
  • Gerli (c, Cremonese)

Trattative

  • Harder (c, Fiorentina)
  • Barbini (d, Genoa)

Padova

Acquisti

  • Sorrentino (p, Monza) riscatto
  • Bordoni (d, Lazio)
  • Zanimacchia (c, Cremonese)

Cessioni

  • Penta (c, Arzignano)
  • Castegnaro (c, Arzignano)
  • Tumiatti (c, Mestre)

Trattative

  • Zanon, Sardo, Giorgini, Guarino, De Luca, Artistico, Aurelio, Harder, Kamate, Cocchi e Cheddira.

Palermo

Acquisti

  • Diakitè (d, Juve Stabia) fine prestito
  • Estevez (c, svincolato)
  • Brunori (a, Sampdoria) fine prestito
  • Gyasi (c, Empoli) riscatto
  • Lund (d, Colonia) fine prestito
  • Nikolau (d, Bari) fine prestito
  • Cassandro (d, Como)
  • Hernani (c, Monza)
  • Fortin (p, Lens)

Cessioni

  • Bardi (p, Mantova)
  • Saric (c, Antalyaspor)
  • Di Francesco (c, Catanzaro)
  • Bereszynski (d, Motor Lublino)
  • Corona (a, Entella)
  • Di Bartolo (p, Altamura)
  • Desplanches (p, Frosinone)

Pisa

Acquisti

  • Loyola (c, Independiente) riscatto
  • Aebischer (c, Bologna) riscatto
  • Denoon (d, Zurigo) riscatto
  • Marras (a, Mantova)
  • Giuseppe Leone (c, svincolato)

Cessioni

  • Arena (a, Arezzo)
  • Raychev (c, Levski Sofia)
  • Lind (a, Nordsjallend)
  • Marin (c, Al Nasr)
  • Mlakar (a, Maribor)
  • Jevsenak (c, Maribor)

Trattative

  • Abiuso (a, Carrarese)

Sampdoria

Acquisti

  • Insigne (a, svincolato)
  • S. Esposito (c, Spezia) riscatto
  • Begic (a, Parma) riscatto
  • Cicconi (d, Carrarese) riscatto
  • Gartenmann (d, Ferencvaros)
  • Sinani (a, svincolato)
  • Ravanelli (d, Monza)
  • Lauritsen (a, svincolato)

Cessioni

  • Coubis (d, Cluj)

Trattative

  • Viti (d, Nizza)
  • Pigliacelli (p, Catanzaro)
  • Ravanelli (d, Monza)

Sudtirol

Acquisti

  • Varnier (d, Juve Stabia)
  • Stabile (d, Inter)
  • Mixtur (a, Villefranche)
  • Plizzari (p, Venezia)
  • Lopes (a, Radomiak)
  • Stivanello (d, Bologna)
  • Pyythia (c, Bologna)

Cessioni

  • Mallamo (c, Union Brescia)

Trattative

  • Trimboli (c, Mantova)

Verona

Acquisti

  • Bega (c, Stade Nyonnais)
  • Leali (p, svincolato)
  • Korac (d, Venezia)
  • Cerbone (a, Casarano)

Cessioni

  • Ghilardi (d, Roma) riscatto
  • Mitrovic (a, Vojvodina)
  • Lambourde (a, Servette)
  • Bella Kotchap (d, Venezia)
  • Gagliardini (c, fine contratto)
  • Lirola (d, fine contratto)
  • Akpa Akpro (c, fine contratto)
  • Pavanati (c, Lumezzane)
  • Nwachukwu (d, Lumezzane)
  • Cazzadori (d, Spezia)
  • Patane (c, Juve Stabia)

Trattative

  • Cheddira (a, Napoli)

Vicenza

Acquisti

  • Rauti (a, Torino)
  • Corazza (d, Bologna)
  • Moncini (a, Vicenza)
  • Pietrelli (c, Juve Next Gen)
  • Marchizza (d, svincolato)
  • Brighenti (d, Catanzaro)
  • Tsadjout (a, Cremonese)

Cessioni

  • Zamparo (a, Alcione)

Trattative

  • Pizzignacco (p, Monza)

Il mercato della Serie B resta in continua evoluzione

La sessione estiva del calciomercato Serie B 2026 è ancora lontana dalla conclusione e molte società stanno lavorando per definire gli ultimi innesti prima dell'inizio del campionato. Tra trattative avanzate, prestiti, riscatti e occasioni a parametro zero, sono attesi nuovi movimenti che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della stagione. L'elenco sarà aggiornato con tutte le future ufficialità di mercato.


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Scritto da Nicola Cundò

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