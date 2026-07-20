Calciomercato Serie B 2026, tutti i trasferimenti ufficiali squadra per squadra: acquisti, cessioni e trattative aggiornate
Il punto sul calciomercato estivo della Serie B tra colpi ufficiali, movimenti in entrata e in uscita e le trattative ancora aperte
Il calciomercato Serie B 2026 entra sempre più nel vivo e continua a ridisegnare gli organici delle venti squadre che prenderanno parte al prossimo campionato. Tra acquisti ufficiali, cessioni, riscatti, prestiti e trattative ancora in corso, i club stanno lavorando per consegnare agli allenatori rose competitive in vista dell'inizio della stagione.
Tra le operazioni più importanti delle ultime ore spiccano il doppio rinforzo della Sampdoria, che ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tobias Lauritsen, svincolato dallo Sparta Rotterdam, e del difensore Luca Ravanelli dal Monza. Il Palermo accoglie il portiere Fortin, mentre il Sudtirol riporta in biancorosso Pyyhtia, già protagonista con il club nella stagione 2025 in prestito dal Bologna. Ufficiali anche gli arrivi di Caccavo alla Juve Stabia, Giuseppe Leone al Pisa e il trasferimento di Frank Tsadjout dalla Cremonese al Vicenza.
Di seguito il quadro completo del mercato ufficiale della Serie B, con acquisti, cessioni e trattative squadra per squadra.
Arezzo
Acquisti
- Arena (a, Pisa)
- Nunziante (p, Udinese)
- Seculin (p, svincolato)
- Illanes (d, Carrarese)
- Martinez (c, Parma)
- Cipriani (a, Aranova)
- Cerri (a, Como)
- Sala (c, svincolato)
Cessioni
- Di Chiara (d, fine contratto)
- Venturi (p, fine contratto)
Trattative
- Ceccherini (d, Cremonese)
- Conde (c, Venezia)
Ascoli
Acquisti
- De Pieri (c, Inter Under 20)
- Perciun (c, Torino)
- Acampora (c, svincolato)
Cessioni
- Forte (a, Entella)
- Rizzo Pinna (c, Cosenza) fine prestito
- Cozzoli (d, Savoia)
- Tavcar (d, Giulianova)
- Corazza (a, svincolato)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Avellino
Acquisti
- Sassi (p, Atalanta)
- Spadoni (a, Torino)
- Faticanti (c, Juventus)
- Moruzzi (d, Juventus)
- Martinelli (p, Fiorentina)
- Di Maggio (c, Inter)
Cessioni
- Lescano (a, Salernitana)
- Crespi (a, Union Brescia)
- D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco)
- De Cristofaro (c, Latina)
- Marchisano (d, Giugliano)
Trattative
- Pecorino (a, Juventus)
- Pyythia (c, Bologna)
- Hasa (c, Napoli)
- Ilie (c, Nizza)
- Maistro (c, svincolato)
- Scotti (a, svincolato)
Benevento
Acquisti
- Logan Gaspar (a, Club America)
- Siatounis (c, Potenza)
- Schimmenti (a, Potenza)
- Sylla (p, svincolato)
- Beruatto (d, Pisa)
- Sernicola (d, Cremonese)
Cessioni
- Nardi (c, fine contratto)
- Perlingeri (a, Audace Cerignola)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Carrarese
Acquisti
- Khafi (c, PSG Under 20)
- Guercio (d, Slask Wroclaw)
- Rubino (c, Fiorentina)
- Pinelli (c, Lazio)
- Romani (d, Fiorentina)
- Marconi (a, Dolomiti Bellunesi)
- Cissè (a, Atalanta Under 23)
Cessioni
- Cicconi (d, Sampdoria)
- Bouah (c, fine contratto)
- Illanes (d, Arezzo)
- Accornero (a, Trento)
- Scheffer (d, Pineto)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Catanzaro
Acquisti
- Di Francesco (c, Palermo) riscatto
- Postiglione (d, Pineto)
Cessioni
- Cassandro (d, Como) fine prestito
- Rispoli (c, Como) fine prestito
- Nuamah (c, Sassuolo) fine prestito
- Jack (d, Como) fine prestito
- Oudin (c, svincolato)
- Brighenti (d, Vicenza)
- Liberali (c, Como)
Trattative
- Topalovic (c, Inter Under 20)
- Reita (c, Monza)
- Garnica (a, svincolato)
Cesena
Acquisti
- Caprini (a, Fiorentina)
- Natta (d, Newcastle United Jets)
Cessioni
- Calò (c, Frosinone) riscatto
- Berti (c, Cremonese)
- Bastoni (d, fine contratto)
- Castrovilli (c, fine contratto)
Trattative
- Fiori (a, Mantova)
- D'Andrea (a, Sassuolo)
Cremonese
Acquisti
- Berti (c, Cesena)
- Lickunas (a, Perugia)
- Gerli (c, Modena)
- Felipe Jack (d, Como)
Cessioni
- Silvestri (p, Karagumruck)
- Ceccherini (d, svincolato)
- Okereke (a, svincolato)
- Vardy (a, svincolato)
- Zanimacchia (c, Padova)
- Nava (p, Alcione Milano)
- Tsadjout (a, Vicenza)
- Pavesi (d, Pergolettese)
- Sernicola (d, Benevento)
Trattative
- Segre (c, Palermo)
Empoli
Acquisti
- Nessun acquisto ufficiale.
Cessioni
- Anjorin (c, Torino) riscatto
- Ignacchiti (c, Empoli)
- Konate (a, Juventus)
- Versari (p, Piacenza)
- Ignacchiti (c, Mantova)
- Zanaga (a, Milan)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Entella
Acquisti
- Previtali (d, Chiavari)
- Forte (a, Ascoli)
- Corona (a, Palermo)
- Motolese (d, Entella)
Cessioni
- Lipani (c, Latina)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Juve Stabia
Acquisti
- Giorgini (d, Sudtirol) riscatto
- Ricciardi (d, Cosenza) riscatto
- Carissoni (d, Cittadella) riscatto
- Patane (c, Verona)
- Caccavo (a, Bologna)
Cessioni
- Cacciamani (c, Torino) fine prestito
- Burnete (a, Lecce) fine prestito
- Diakitè (d, Palermo) fine prestito
- Kassama (c, Trento) fine prestito
- Ciammaglichella (c, Torino) fine prestito
- Varnier (d, Sudtirol)
- Maistro (c, svincolato)
- Morachioli (a, svincolato)
- Leone (c, Pisa)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Mantova
Acquisti
- Benaissa (d, Casa Pia)
- Castellini (d, Catania)
- Silva (a, Torino)
- Meroni (d, Bari)
- Tomasevic (d, Bologna)
- Gemello (p, Perugia)
- Gliozzi (a, Modena)
- Chinetti (a, Como)
- Spinaccè (a, Inter Under 20)
- Vesentini (c, Union Brescia)
- Ignacchiti (c, Empoli)
- Cajazzo (a, Casarano)
Cessioni
- Marras (a, Pisa)
Trattative
- Nessuna operazione segnalata.
Modena
Acquisti
- Manquant (a, svincolato)
- Sersanti (c, Juventus) riscatto
- Ronco (d, Monopoli)
- Bacchin (a, Perugia)
- Montevago (a, Perugia)
- Consiglio (p, Genoa)
- Odero (d, Genoa)
- Caso (a, Monza) fine prestito
- Bozhanaj (c, Reggiana) fine prestito
- Olzer (c, Pescara)
- Azzi (d, Monza)
- Brugman (c, svincolato)
- Zanetti (a, Karpaty Lviv)
Cessioni
- Cauz (d, svincolato)
- Cotali (d, svincolato)
- Defrel (a, svincolato)
- Massolin (c, Inter) fine prestito
- Strizzolo (a, svincolato)
- Gliozzi (a, Mantova)
- Wiafe (c, Genoa)
- Gerli (c, Cremonese)
Trattative
- Harder (c, Fiorentina)
- Barbini (d, Genoa)
Padova
Acquisti
- Sorrentino (p, Monza) riscatto
- Bordoni (d, Lazio)
- Zanimacchia (c, Cremonese)
Cessioni
- Penta (c, Arzignano)
- Castegnaro (c, Arzignano)
- Tumiatti (c, Mestre)
Trattative
- Zanon, Sardo, Giorgini, Guarino, De Luca, Artistico, Aurelio, Harder, Kamate, Cocchi e Cheddira.
Palermo
Acquisti
- Diakitè (d, Juve Stabia) fine prestito
- Estevez (c, svincolato)
- Brunori (a, Sampdoria) fine prestito
- Gyasi (c, Empoli) riscatto
- Lund (d, Colonia) fine prestito
- Nikolau (d, Bari) fine prestito
- Cassandro (d, Como)
- Hernani (c, Monza)
- Fortin (p, Lens)
Cessioni
- Bardi (p, Mantova)
- Saric (c, Antalyaspor)
- Di Francesco (c, Catanzaro)
- Bereszynski (d, Motor Lublino)
- Corona (a, Entella)
- Di Bartolo (p, Altamura)
- Desplanches (p, Frosinone)
Pisa
Acquisti
- Loyola (c, Independiente) riscatto
- Aebischer (c, Bologna) riscatto
- Denoon (d, Zurigo) riscatto
- Marras (a, Mantova)
- Giuseppe Leone (c, svincolato)
Cessioni
- Arena (a, Arezzo)
- Raychev (c, Levski Sofia)
- Lind (a, Nordsjallend)
- Marin (c, Al Nasr)
- Mlakar (a, Maribor)
- Jevsenak (c, Maribor)
Trattative
- Abiuso (a, Carrarese)
Sampdoria
Acquisti
- Insigne (a, svincolato)
- S. Esposito (c, Spezia) riscatto
- Begic (a, Parma) riscatto
- Cicconi (d, Carrarese) riscatto
- Gartenmann (d, Ferencvaros)
- Sinani (a, svincolato)
- Ravanelli (d, Monza)
- Lauritsen (a, svincolato)
Cessioni
- Coubis (d, Cluj)
Trattative
- Viti (d, Nizza)
- Pigliacelli (p, Catanzaro)
- Ravanelli (d, Monza)
Sudtirol
Acquisti
- Varnier (d, Juve Stabia)
- Stabile (d, Inter)
- Mixtur (a, Villefranche)
- Plizzari (p, Venezia)
- Lopes (a, Radomiak)
- Stivanello (d, Bologna)
- Pyythia (c, Bologna)
Cessioni
- Mallamo (c, Union Brescia)
Trattative
- Trimboli (c, Mantova)
Verona
Acquisti
- Bega (c, Stade Nyonnais)
- Leali (p, svincolato)
- Korac (d, Venezia)
- Cerbone (a, Casarano)
Cessioni
- Ghilardi (d, Roma) riscatto
- Mitrovic (a, Vojvodina)
- Lambourde (a, Servette)
- Bella Kotchap (d, Venezia)
- Gagliardini (c, fine contratto)
- Lirola (d, fine contratto)
- Akpa Akpro (c, fine contratto)
- Pavanati (c, Lumezzane)
- Nwachukwu (d, Lumezzane)
- Cazzadori (d, Spezia)
- Patane (c, Juve Stabia)
Trattative
- Cheddira (a, Napoli)
Vicenza
Acquisti
- Rauti (a, Torino)
- Corazza (d, Bologna)
- Moncini (a, Vicenza)
- Pietrelli (c, Juve Next Gen)
- Marchizza (d, svincolato)
- Brighenti (d, Catanzaro)
- Tsadjout (a, Cremonese)
Cessioni
- Zamparo (a, Alcione)
Trattative
- Pizzignacco (p, Monza)
Il mercato della Serie B resta in continua evoluzione
La sessione estiva del calciomercato Serie B 2026 è ancora lontana dalla conclusione e molte società stanno lavorando per definire gli ultimi innesti prima dell'inizio del campionato. Tra trattative avanzate, prestiti, riscatti e occasioni a parametro zero, sono attesi nuovi movimenti che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della stagione. L'elenco sarà aggiornato con tutte le future ufficialità di mercato.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.