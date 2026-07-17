Calcio. Liste di svincolo Serie B 2026, ecco tutti i calciatori svincolati dai club: presente anche il Catanzaro
Pubblicato il comunicato ufficiale della Lega Serie B: tutti i nomi dei giovani calciatori inseriti nelle liste di svincolo dopo la rinuncia delle società
La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 6 del 16 luglio 2026, contenente le liste di svincolo relative ai calciatori per i quali le società hanno formalizzato la rinuncia nei termini previsti dall'articolo 107 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.).
Si tratta di una procedura prevista dal regolamento federale che consente ai club di liberare alcuni tesserati, rendendoli disponibili per un nuovo tesseramento con altre società. L'elenco riguarda principalmente giovani calciatori appartenenti ai settori giovanili.
Di seguito l'elenco completo delle società coinvolte e dei rispettivi calciatori inseriti nelle liste di svincolo.
Cos'è lo svincolo per rinuncia della società
Lo svincolo per rinuncia è disciplinato dall'articolo 107 delle N.O.I.F. e permette alle società professionistiche di interrompere il rapporto sportivo con determinati calciatori entro i termini fissati dalla Federazione.
Una volta pubblicato il comunicato ufficiale, gli atleti interessati acquisiscono lo status di svincolati e possono sottoscrivere un nuovo tesseramento con un'altra società secondo le norme federali vigenti.
Arezzo
- Aurel Milaqi
- Leonardo Sisti
- Matteo Sisti
Avellino
- Cristian Ambrosca
- Emanuele Cataffo
- Carlo Cauteruccio
- Lorenzo Cipolletta
- Gerardo Pio Cirino
- Jacopo Costanti D'Urzo
- Salvatore De Martino
- Davide De Vizia
- Giole Giovanni Diakite
- Michele Fiorellino
- Francesco Gargasole
- Gabriele Salierno
- Umberto Terralavoro
Benevento
- Simone Baldacci
- Alessandro Cammarota
- Andrea Cerbone
- Giuseppe Cerulo
- Giuseppe Chiariello
- Diego Colella
- Sergio Cornacchione
- Francesco Cuomo
- Simone De Rosa
- Francesco Di Mauro
- Marco Giannino
- Oreste Goglia
- Alberto Laurenza
- Matteo Leone
- Andrea Maione
- Giovanni Migliaccio
- Gerard Mirashi
- Carmine Pagano
- Luca Palmieri
- Luigi Pane
- Alessandro Paudice
- Davide Picardi
- Gabriele Renzi
- Catello Santarpia
- Ciro Schetter
- Raffaele Spinesi
- Michelangelo Tagliente
- Paolo Vigliotti
Carrarese
- Luca Tognetti
Catanzaro
Tra le società interessate figura anche l'US Catanzaro 1929, che ha inserito nelle liste di svincolo sei giovani appartenenti al proprio settore giovanile:
- Francesco Doria
- Manuel Pasquale Marino
- Giuseppe Massara
- Samuele Sconosciuto
- Gioele Tempestini
- Rocco Valentino
Si tratta di una scelta che rientra nelle normali valutazioni tecniche e organizzative dei vivai professionistici, dove ogni stagione porta a una revisione degli organici in funzione dei nuovi programmi sportivi.
Empoli
- Thomas Campaioli
- Kevin Stani
Hellas Verona
- Filippo Martini
Juve Stabia
- Salvatore Auriemma
- Marcello Di Feo
- Prisco Di Siero
- Lorenzo Gallo
- Alessandro Montefusco
- Jacopo Sapio
Modena
- Renaldo Bylyshi
- Ivan Gitto
- Luigi Militare
Padova
- Leonardo Postu
Palermo
- Giovanni Castronovo
- Mattia D'Alia
- Girolamo Gabriele Donato
- Francesco Mercurio
- Alessandro Rizzo
- Giovanni Scafidi
Pisa
- Gabriele Ascareggi
- Tommaso Mazzoni
- Giacomo Presotto
Virtus Entella
- Lorenzo Ottaviani
- Gabriele Tassan Din
Le liste di svincolo rappresentano una fase fisiologica della stagione
La pubblicazione delle liste di svincolo della Serie B costituisce un passaggio ordinario dell'attività dei club professionistici. In questa fase vengono ridefiniti gli organici dei settori giovanili, consentendo ai calciatori non confermati di intraprendere nuovi percorsi sportivi.
Per molti giovani atleti lo svincolo non rappresenta la conclusione dell'esperienza calcistica, ma l'opportunità di trovare spazio in altre società, proseguendo il proprio percorso di crescita tecnica e personale.
Il Comunicato Ufficiale n. 6 della Lega Serie B, pubblicato il 16 luglio 2026, rende ufficiale l'elenco completo degli svincoli effettuati entro il termine regolamentare del 15 luglio 2026, come previsto dall'articolo 107 delle N.O.I.F.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.