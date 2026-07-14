Calciomercato Catanzaro, ufficiale Niccolò Postiglione: il difensore firma fino al 2030

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Il centrale classe 2005 arriva a titolo definitivo dal Pineto dopo una brillante stagione in Serie C. Talento, fisicità e prospettiva per il nuovo Catanzaro di Giorgio Gorgone

L'US Catanzaro 1929 continua a investire sui giovani di prospettiva e ufficializza un altro importante innesto per il reparto arretrato. Il club giallorosso ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Niccolò Postiglione, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, confermando la volontà della società di costruire una rosa competitiva anche guardando al futuro.

L'arrivo del centrale abruzzese rappresenta un tassello significativo nella strategia del direttore sportivo Ciro Polito, orientata a valorizzare calciatori giovani ma già pronti per affrontare il campionato di Serie B.

Chi è Niccolò Postiglione

Nato a Chieti il 16 aprile 2005, Niccolò Postiglione è un difensore centrale alto 1,90 metri, di piede destro, che abbina struttura fisica, buona tecnica e capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco.

Il suo percorso calcistico è iniziato nel settore giovanile del Chieti, per poi proseguire nel vivaio del Pescara, dove ha completato gran parte della crescita agonistica. Successivamente è approdato al Monza, club nel quale ha proseguito il proprio percorso di formazione prima del trasferimento al Pineto, esperienza che gli ha consentito di mettersi definitivamente in mostra tra i professionisti.

Una stagione da protagonista con il Pineto

Nell'ultima stagione di Serie C, Postiglione si è affermato come uno dei giovani difensori più interessanti del Girone B.

Con la maglia del Pineto ha collezionato:

33 presenze in campionato

3 reti

continuità di rendimento per tutta la stagione

prestazioni convincenti sia nella difesa a tre che nella linea a quattro.

La sua crescita è stata premiata anche con la convocazione nella Nazionale italiana Under 20, segnale dell'attenzione che il calcio italiano sta riservando al giovane centrale.

Le caratteristiche tecniche del nuovo difensore del Catanzaro

Il nuovo acquisto giallorosso incarna il profilo del difensore moderno.

Oltre alla notevole struttura fisica, Postiglione si distingue per:

buona lettura delle situazioni difensive ;

; capacità di impostare l'azione dal basso;

efficacia nel gioco aereo;

duttilità tattica, potendo giocare sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro ;

sia in una ; personalità nonostante la giovane età.

Qualità che potrebbero renderlo un elemento prezioso nello scacchiere tattico del tecnico Giorgio Gorgone, chiamato a costruire un Catanzaro competitivo per la nuova stagione di Serie B.

Le prime parole di Postiglione in giallorosso

L'entusiasmo del nuovo difensore emerge chiaramente dalle sue prime dichiarazioni da calciatore del Catanzaro.

"Quando ho saputo dell'interesse del Catanzaro è stato un colpo al cuore. È stato davvero emozionante perché vengo dalla Serie C e approdare in una piazza così importante, che vive di calcio, è qualcosa di bellissimo."

Poi una descrizione delle proprie caratteristiche:

"Mi considero un difensore moderno. Nell'ultima stagione ho ricoperto più ruoli, giocando sia in una difesa a quattro sia in una difesa a tre. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura in giallorosso."

La carriera di Niccolò Postiglione

Il percorso del nuovo difensore del Catanzaro racconta una crescita costante:

vivaio del Chieti ;

; passaggio al settore giovanile del Pescara ;

; esperienza nella Primavera del Monza ;

; stagione al Pineto , culminata con l'esplosione in Serie C ;

, culminata con l'esplosione in ; trasferimento definitivo all'US Catanzaro 1929 nell'estate 2026.

Nel corso della carriera ha maturato esperienza tra Primavera, Serie D e Serie C, totalizzando 137 presenze ufficiali, con 7 gol e 4 assist, numeri importanti per un difensore centrale ancora ventunenne.

Un investimento per il presente e per il futuro

Il contratto fino al 2030 testimonia la fiducia del Catanzaro nelle qualità di Niccolò Postiglione. Non si tratta soltanto di un acquisto in prospettiva, ma dell'investimento su un calciatore che ha già dimostrato di poter competere ad alto livello tra i professionisti.

La società giallorossa punta così ad arricchire il reparto difensivo con un profilo giovane, fisicamente strutturato e già abituato a reggere le pressioni del calcio professionistico. Se il percorso di crescita proseguirà con la stessa continuità mostrata nelle ultime stagioni, Postiglione potrebbe diventare uno dei punti di riferimento della retroguardia del Catanzaro nei prossimi anni.