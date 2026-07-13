Catanzaro, Noto apre la nuova stagione con Gorgone, Bignotti e Polito. Video

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Il presidente giallorosso traccia la rotta della stagione 2026-2027: crescita, sostenibilità, mercato e infrastrutture al centro del progetto. Il nuovo allenatore punta su entusiasmo e identità, mentre la società conferma la propria filosofia

L'US Catanzaro 1929 apre ufficialmente la stagione 2026-2027 con una conferenza stampa molto attesa, nella quale il presidente Floriano Noto ha presentato il nuovo allenatore Giorgio Gorgone, il direttore generale Nicola Bignotti e ha confermato la piena fiducia nel direttore sportivo Ciro Polito.

Un incontro ricco di contenuti, durante il quale la società ha affrontato tutti i principali temi del momento: dagli obiettivi sportivi alla costruzione della nuova squadra, passando per il mercato, i lavori dello stadio Ceravolo, la campagna abbonamenti e la sostenibilità economica del club.

Floriano Noto: "Il Catanzaro oggi è un modello riconosciuto nel calcio italiano"

Aprendo la conferenza, Floriano Noto ha voluto ringraziare la stampa e i tifosi per la partecipazione e il sostegno dimostrato negli ultimi anni.

Il presidente ha ricordato il percorso compiuto dalla società, sottolineando come il Catanzaro sia passato dalla lotta per evitare la Serie D a diventare una delle realtà più apprezzate della Serie B.

Secondo Noto, i risultati ottenuti sul campo hanno dato visibilità non solo alla squadra, ma all'intera città, attirando l'attenzione di operatori del settore e società calcistiche anche fuori dai confini italiani.

"Abbiamo ricevuto attestati di stima anche dall'estero. Oggi il Catanzaro è guardato con rispetto e rappresenta una realtà credibile del calcio italiano."

Il presidente ha ribadito che confermarsi sarà ancora più difficile rispetto al passato, ma ha assicurato il massimo impegno della proprietà per continuare a far crescere il club.

Un progetto che punta prima di tutto alla crescita della società

Floriano Noto ha spiegato come il vero obiettivo non sia promettere la Serie A, bensì costruire una società sempre più forte sotto ogni punto di vista.

La crescita, secondo il presidente, passa attraverso il miglioramento dell'organizzazione interna, delle strutture sportive e della credibilità societaria.

Un club ben organizzato, ha osservato, aumenta anche le possibilità di ottenere risultati sul campo.

Per questo motivo il Catanzaro continuerà a investire nel rafforzamento della propria struttura manageriale.

Nicola Bignotti: "Ho ritrovato entusiasmo scegliendo Catanzaro"

Tra le principali novità della stagione c'è l'arrivo del nuovo direttore generale Nicola Bignotti, dirigente con esperienze maturate tra AlbinoLeffe, Genoa e calcio svizzero.

Bignotti ha raccontato di aver ritrovato entusiasmo proprio grazie al progetto illustrato dalla famiglia Noto.

"Dopo dieci anni all'estero torno in Italia in una società che considero un fiore all'occhiello del calcio italiano."

Il nuovo direttore generale ha ringraziato anche tutto il personale del club per l'accoglienza ricevuta, assicurando il massimo impegno per contribuire alla crescita organizzativa del Catanzaro.

Giorgio Gorgone: "Allenare il Catanzaro è motivo di orgoglio"

Molto atteso anche il primo intervento del nuovo allenatore Giorgio Gorgone.

Il tecnico romano ha spiegato di aver sempre seguito con interesse il percorso della squadra giallorossa e di aver accettato con entusiasmo una sfida che considera prestigiosa.

"Il Catanzaro è una squadra che ho sempre apprezzato per il modo di giocare. Ricevere questa chiamata è motivo di orgoglio."

Gorgone ha escluso che le aspettative possano rappresentare un peso.

Al contrario, ritiene che partire da una base già solida costituisca un vantaggio.

Energia, coraggio e identità: il calcio secondo Gorgone

Parlando della propria idea di gioco, il nuovo allenatore ha spiegato di voler valorizzare quanto costruito negli ultimi anni, aggiungendo però le proprie caratteristiche.

L'obiettivo sarà quello di mantenere una squadra aggressiva, intensa e capace di coinvolgere il pubblico.

Per Gorgone il vero punto di forza dovrà essere il gruppo.

Ha già contattato diversi giocatori della rosa, chiedendo disponibilità totale e grande motivazione.

Il messaggio è stato diretto:

"Chi non sente più gli stimoli giusti deve dirlo. Voglio allenare calciatori che abbiano entusiasmo e voglia di dare tutto per questa maglia."

Ciro Polito: continuità, giovani e giocatori motivati

Il direttore sportivo Ciro Polito ha confermato che il Catanzaro continuerà a seguire la linea che ha permesso al club di ottenere risultati importanti negli ultimi anni.

La costruzione della rosa sarà ancora basata su un equilibrio tra giovani di prospettiva e giocatori esperti, privilegiando sempre motivazioni, spirito di sacrificio e appartenenza.

"Ogni stagione ricomincia da zero. Dovremo avere fame, entusiasmo e voglia di migliorarci ancora."

Polito ha ricordato come il mercato della Serie B sia diventato sempre più competitivo, soprattutto per le società del Sud, chiamate a confrontarsi con club economicamente molto più forti.

Mercato: vicini i fratelli Chiaun, Petriccione verso il rinnovo

Durante la conferenza sono emerse anche alcune indicazioni sul mercato.

Polito ha confermato che il Catanzaro è vicino all'ingaggio dei fratelli Frank e Frankie Chiaun, due giovani gemelli seguiti già dalla scorsa finestra di mercato.

Entrambi saranno valutati nel ritiro precampionato.

Per quanto riguarda la rosa attuale, il direttore sportivo ha annunciato che a Jacopo Petriccione è già stata presentata una proposta di rinnovo contrattuale.

Situazione diversa invece per Simone Pontisso, sul quale esistono interessamenti, ma nessuna trattativa ufficiale.

Noto: "Le richieste ufficiali per i nostri giocatori non sono ancora arrivate"

Floriano Noto ha invitato a distinguere le indiscrezioni di mercato dalle trattative reali.

Il presidente ha spiegato che, nonostante le numerose notizie circolate nelle ultime settimane, alla società è arrivata ufficialmente soltanto l'operazione relativa a Mattia Liberali.

Per tutti gli altri calciatori, almeno al momento della conferenza, non risultano offerte formali.

Stadio Ceravolo: lavori in corso e richiesta di iniziare il campionato in trasferta

Ampio spazio è stato dedicato anche ai lavori dello stadio Nicola Ceravolo.

Le demolizioni sono già iniziate e la società continua a collaborare con il Comune per rispettare il cronoprogramma.

Il Catanzaro ha inoltre chiesto ufficialmente alla Lega Serie B di disputare le prime giornate di campionato lontano da casa, così da consentire il completamento degli interventi.

L'obiettivo resta quello di tornare a giocare nel proprio impianto il prima possibile.

Campagna abbonamenti: si parte con Distinti e Tribuna

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, Noto ha anticipato che inizialmente saranno disponibili gli abbonamenti per il settore Distinti.

Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori potrebbero essere aperte anche la Tribuna Centrale e la Tribuna VIP.

La Curva Ovest, invece, non sarà immediatamente disponibile a causa della ristrutturazione.

Nelle prime gare interne i tifosi giallorossi saranno collocati nella Curva Est, con accesso tramite vendita dei singoli biglietti.

Sostenibilità economica prima di tutto

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riguarda la situazione economica della società.

Floriano Noto ha spiegato che le eventuali plusvalenze di mercato non possono essere considerate risorse immediatamente disponibili per nuovi acquisti.

Il presidente ha ricordato come il Catanzaro debba mantenere equilibrio finanziario e rispettare tutti i parametri richiesti per l'iscrizione ai campionati professionistici.

Ha inoltre evidenziato che il calcio moderno impone una gestione molto più rigorosa rispetto al passato e che la solidità dei conti rappresenta una priorità assoluta.

Un Catanzaro che vuole crescere senza perdere la propria identità

Dalle parole di presidente, direttore generale, direttore sportivo e allenatore emerge una strategia chiara.

Il Catanzaro non intende cambiare filosofia.

La società continuerà a puntare su organizzazione, sostenibilità, valorizzazione dei giovani e continuità tecnica, senza rincorrere promesse irrealistiche.

L'obiettivo dichiarato è consolidare il percorso costruito negli ultimi anni, affrontando la nuova Serie B con entusiasmo, equilibrio e la consapevolezza di rappresentare ormai una delle realtà più credibili del panorama calcistico italiano.





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