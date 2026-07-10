Serie B, ecco dove si allenano le squadre: il Trentino Alto Adige domina la mappa dei ritiri estivi

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Le montagne restano la meta preferita dei club: nove società scelgono Trento e Bolzano, mentre Catanzaro volerà a Livigno per la seconda parte della preparazione

Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato di Serie B 2026-2027, prende forma anche la geografia dei ritiri estivi, momento fondamentale per costruire la condizione atletica, inserire i nuovi acquisti e preparare la stagione. Anche quest'anno le società hanno privilegiato le località montane, dove il clima più fresco e le strutture sportive consentono di lavorare nelle migliori condizioni.

A dominare la classifica delle destinazioni è il Trentino Alto Adige, scelto da ben nove club di Serie B, confermandosi ancora una volta il punto di riferimento del calcio italiano durante l'estate. Seguono la Lombardia, con cinque ritiri, e l'Umbria, che ospiterà tre squadre.

Trentino Alto Adige capitale dei ritiri della Serie B

Il fascino delle Dolomiti e l'elevata qualità degli impianti sportivi continuano a convincere le società cadette. Tra le squadre che hanno scelto il Trentino Alto Adige figurano club storici e neopromossi.

Il Modena tornerà in Val di Sole, precisamente a Mezzana, dove resterà dal 18 luglio al 1° agosto, ritrovando una località già conosciuta in passato.

Debutto assoluto invece per il Padova, che inaugurerà una collaborazione quadriennale con Cogolo di Peio, svolgendo gli allenamenti sul campo di Celledizzo fino al 25 luglio.

Anche il Palermo ha scelto l'arco alpino. La squadra guidata da Filippo Inzaghi lavorerà a Santa Cristina Val Gardena, dove disputerà cinque amichevoli durante il ritiro.

Tra le neopromosse dalla Serie A, l'Hellas Verona conferma Folgaria per il terzo anno consecutivo, mentre la Cremonese salirà a Ronzone, in Val di Non, dopo un primo periodo di lavoro in città.

Il Sudtirol, invece, prosegue una tradizione ormai consolidata: per il quindicesimo anno consecutivo si allenerà in Val Ridanna, restando vicino ai propri tifosi.

Anche la Carrarese inizierà la preparazione a Caldaro, prima di trasferirsi successivamente in Toscana.

Lombardia seconda scelta più gettonata

Alle spalle del Trentino Alto Adige si colloca la Lombardia, che ospiterà ben cinque ritiri.

La Sampdoria conferma la storica sede di Ponte di Legno-Tonale, diventata ormai una tradizione per il club blucerchiato.

L'Arezzo, dopo una prima fase a Rigutino, si sposterà a Clusone, in Val Seriana, con due prestigiose amichevoli già fissate contro Napoli e Parma.

Anche il Mantova resterà vicino casa scegliendo Sirmione, mentre il Catanzaro sarà protagonista di una preparazione divisa in due fasi che si concluderà proprio in Lombardia.

Il Catanzaro sceglie Livigno per rifinire la preparazione

Tra le società che hanno pianificato un programma differenziato c'è il Catanzaro.

I giallorossi inizieranno il lavoro al Centro Sportivo di San Floro, dove rimarranno fino al 23 luglio, per poi trasferirsi a Livigno, in Alta Valtellina, dove svolgeranno la seconda parte del ritiro fino ai primi giorni di agosto.

La scelta di Livigno consentirà alla squadra di lavorare in altura, sfruttando condizioni climatiche ideali e strutture di alto livello in vista dell'esordio ufficiale nella nuova stagione di Serie B.

Umbria protagonista con Ascoli, Benevento e Frosinone come avversario di prestigio

L'Umbria ospiterà tre squadre.

L'Ascoli, fresco di promozione, lavorerà a Norcia fino all'amichevole del 26 luglio contro il Frosinone, in programma a Rieti.

Il Benevento, invece, dopo una prima fase al centro sportivo Imbriani, si trasferirà come da tradizione a Cascia.

Le squadre che restano vicino casa

Non tutti i club hanno scelto le montagne.

L'Empoli continuerà la preparazione presso il centro sportivo di Monteboro, alternando le sedute tra il Carlo Castellani Computer Gross Arena e il centro di Petroio.

Anche il Cesena ha optato per una soluzione vicina, trasferendosi ad Acquapartita, mentre la Virtus Entella raggiungerà ancora una volta Tavarone, sede ormai abituale del proprio ritiro estivo.

La Juve Stabia rimarrà in Campania, lavorando a Polla, mentre l'Avellino conferma Rivisondoli, località già scelta in diverse stagioni precedenti.

Ritiri estivi Serie B 2026-2027: una scelta sempre più strategica

I ritiri precampionato rappresentano oggi molto più di una semplice preparazione atletica. Le società valutano attentamente qualità delle strutture, altitudine, clima, logistica e possibilità di coinvolgere i tifosi durante gli allenamenti e le amichevoli estive.

La netta preferenza per il Trentino Alto Adige conferma come questa regione continui a offrire le migliori condizioni per lavorare durante il mese di luglio, diventando ogni anno il cuore della preparazione delle squadre professionistiche italiane.

Per i tifosi sarà anche l'occasione ideale per seguire da vicino i propri beniamini prima dell'inizio della Serie B 2026-2027, osservando i primi test sul campo e le indicazioni dei rispettivi allenatori in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente competitiva