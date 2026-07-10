Serie B 2026/2027, ufficializzate le date della stagione: soste, turni infrasettimanali e Boxing Day

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La Lega Serie B ha definito il programma della nuova stagione: il campionato prenderà il via il 22 agosto 2026, mentre il calendario ufficiale sarà presentato il 22 luglio ad Ascoli Piceno. Confermati il Boxing Day, quattro turni infrasettimanali e le soste per gli impegni delle Nazionali.

La Serie B 2026/2027 entra ufficialmente nel vivo. Nel corso dell'ultima Assemblea, la Lega Serie B ha approvato tutte le principali date della 95ª edizione del campionato cadetto, delineando il calendario della stagione che accompagnerà le venti squadre fino alla primavera del 2027.

L'attesa ora è tutta per la presentazione del calendario della Serie B, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18 nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, evento organizzato dalla Lega Serie B insieme al Comune di Ascoli e all'Ascoli Calcio.

Quando inizia la Serie B 2026/2027

Il campionato di Serie B scatterà ufficialmente sabato 22 agosto 2026, preceduto dall'Open Day fissato per venerdì 21 agosto, appuntamento che inaugurerà simbolicamente la nuova stagione.

La conclusione della regular season è prevista nel weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio 2027, prima dell'avvio di eventuali playoff e playout che definiranno promozioni e retrocessioni.

Le date principali

Presentazione del calendario: mercoledì 22 luglio 2026 (ore 18)

mercoledì (ore 18) Open Day: venerdì 21 agosto 2026

venerdì Prima giornata di campionato: sabato 22 agosto 2026

sabato Ultima giornata della stagione regolare: weekend 14-16 maggio 2027

Confermati Boxing Day e turno natalizio

Anche nella stagione 2026/2027 la Lega Serie B conferma una formula ormai consolidata, con il Boxing Day, diventato negli ultimi anni uno degli appuntamenti più attesi del calcio italiano durante le festività.

Il turno natalizio sarà disputato domenica 27 dicembre 2026, mentre la sosta invernale scatterà il giorno successivo.

Il campionato si fermerà infatti dal 28 dicembre 2026 all'8 gennaio 2027. La ripresa è fissata per sabato 9 gennaio 2027, quando si giocherà la 20ª giornata, la prima del girone di ritorno.

Le soste per le Nazionali

Come già avvenuto nelle ultime stagioni, la Serie B interromperà il proprio calendario in occasione degli impegni delle Nazionali.

Le tre finestre di sosta saranno:

dal 21 settembre al 6 ottobre 2026 (due settimane consecutive);

(due settimane consecutive); dal 9 al 17 novembre 2026 ;

; dal 22 al 30 marzo 2027.

Questa scelta permette di limitare le assenze dei calciatori convocati dalle rispettive rappresentative nazionali e garantire maggiore equilibrio alla competizione.

Quattro turni infrasettimanali nella stagione 2026/2027

Nel corso del campionato sono stati programmati quattro turni infrasettimanali, distribuiti tra autunno e primavera.

Le date ufficiali sono:

Martedì 27 ottobre 2026

Martedì 24 novembre 2026

Martedì 8 dicembre 2026

Martedì 2 marzo 2027

Si tratta di giornate che contribuiranno a mantenere il calendario nei tempi previsti, senza rinunciare alle soste dedicate alle Nazionali.

Il calendario della Serie B sarà svelato il 22 luglio

Con le date ormai ufficializzate, cresce l'attesa per conoscere il percorso delle venti protagoniste della Serie B 2026/2027. Il 22 luglio, ad Ascoli Piceno, saranno infatti sorteggiate tutte le giornate del campionato, permettendo a tifosi, società e addetti ai lavori di conoscere il cammino della nuova stagione.

La 95ª edizione della Serie B si presenta con una struttura ormai consolidata: partenza ad agosto, Boxing Day confermato, quattro turni infrasettimanali, tre soste per le Nazionali e conclusione a metà maggio, in vista della fase decisiva che assegnerà promozioni in Serie A e salvezze.