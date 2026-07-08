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Floriano Noto eletto vicepresidente della Lega Serie B: rinnovato il Consiglio Direttivo e confermate le novità per il campionato

L'Assemblea della Lega Serie B rinnova i vertici e conferma il format della stagione: stop nelle finestre FIFA, Boxing Day, playoff e playout invariati e una partita in chiaro ogni giornata

L'Assemblea della Lega Serie B, riunita a Milano con la partecipazione di tutte le società affiliate, ha definito importanti decisioni riguardanti la governance del campionato e l'organizzazione della prossima stagione sportiva. Tra le novità più rilevanti spicca l'elezione del presidente dell'US Catanzaro, Floriano Noto, come nuovo Vicepresidente della Lega Serie B, oltre alla ricostituzione del Consiglio Direttivo con quattro nuovi componenti.

L'incontro è stato aperto dal presidente Paolo Bedin, che ha accolto ufficialmente le società neopromosse e quelle rientrate in Serie B, ringraziando inoltre la città di Ascoli e il presidente Bernardino Passeri per l'organizzazione della presentazione del calendario della stagione 2026/2027.

Floriano Noto nuovo vicepresidente della Lega Serie B

Uno dei momenti più significativi dell'Assemblea è stato il rinnovo degli organi direttivi della Lega.

A seguito della decadenza di alcuni componenti, dovuta ai cambi di categoria delle rispettive società o alla cessazione degli incarichi amministrativi, l'Assemblea ha proceduto alla ricostituzione del Consiglio Direttivo.

Entrano a farne parte:

Rebecca Corsi , Vicepresidente e Amministratore Delegato dell'Empoli FC;

, Vicepresidente e Amministratore Delegato dell'Empoli FC; Carlo Costa , Vicepresidente del Südtirol;

, Vicepresidente del Südtirol; Francesco Dini , Presidente della Cremonese;

, Presidente della Cremonese; Carlo Rivetti, Presidente del Modena.

I nuovi consiglieri affiancheranno:

Filippo Piccoli , Presidente del Mantova;

, Presidente del Mantova; Floriano Noto , Presidente dell'US Catanzaro;

, Presidente dell'US Catanzaro; i consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori.

Contestualmente, Floriano Noto è stato eletto Vicepresidente della Lega Serie B, un incarico di prestigio che rafforza ulteriormente il ruolo del Catanzaro all'interno delle istituzioni calcistiche nazionali.

Confermate le regole della stagione 2026/2027

L'Assemblea ha inoltre approvato diversi aspetti organizzativi che caratterizzeranno il prossimo campionato.

Sono state confermate:

le soste durante le finestre FIFA dedicate alle nazionali;

dedicate alle nazionali; il tradizionale Boxing Day ;

; il format di playoff e playout, che resterà invariato rispetto alle ultime stagioni, in attesa della consueta approvazione formale da parte della FIGC.

Definite anche le composizioni dei due gironi del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport.

Biglietti ospiti, confermato il principio di equità

Nel corso dei lavori è stata ribadita una disposizione già prevista dal Codice di Autoregolamentazione della Lega Serie B.

Per garantire condizioni uniformi ai tifosi di tutte le squadre, viene confermato il divieto di vendere ai sostenitori ospiti biglietti a un prezzo superiore rispetto a quello previsto per la curva riservata ai tifosi di casa.

L'obiettivo è favorire una maggiore equità economica tra le diverse tifoserie e incentivare la partecipazione del pubblico anche nelle trasferte.

Crescono ascolti e piattaforme: arriva una partita in chiaro ogni giornata

L'Assemblea ha preso atto dei risultati ottenuti sul fronte della visibilità audiovisiva nella stagione 2025/2026.

I dati evidenziano:

un incremento del 7% dell'ascolto medio rispetto alla stagione precedente;

rispetto alla stagione precedente; oltre 2,1 milioni di spettatori complessivi tra playoff e playout;

tra playoff e playout; un numero di abbonati a LaB Channel più che raddoppiato.

Alla luce di questi risultati, è stata approvata la predisposizione di una nuova offerta non esclusiva destinata al mercato audiovisivo, che prevede la trasmissione in chiaro di una partita per ogni giornata di campionato, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente la visibilità della Serie B.

Torna al centro il progetto B4People

Nel corso dell'incontro è stato inoltre illustrato il rilancio di B4People, la società dedicata alle iniziative del Terzo Settore e ai progetti ESG (Environmental, Social and Governance) promossi dalla Lega Serie B.

L'attività sarà sostenuta attraverso il Fondo Ammende e mediante l'accesso a finanziamenti e contributi esterni, con l'obiettivo di sviluppare progetti sociali, inclusivi e di sostenibilità, confermando l'attenzione della Lega anche verso temi che vanno oltre il campo da gioco.