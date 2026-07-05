Brighenti verso l’addio al Catanzaro: il difensore potrebbe lasciare per motivi personali

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Il centrale giallorosso sarebbe orientato ad avvicinarsi alla famiglia. Tra le possibili destinazioni ci sarebbero Vicenza e Brescia, mentre il Catanzaro si preparerebbe a salutare uno dei protagonisti delle ultime stagioni

Il calciomercato del Catanzaro potrebbe registrare una partenza di grande peso, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Nicolò Brighenti, infatti, sarebbe vicino a lasciare il club giallorosso per una scelta legata esclusivamente alla sfera personale.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il difensore avrebbe maturato la volontà di trasferirsi più vicino alla propria famiglia, facendo prevalere le esigenze personali rispetto a quelle professionali. Una decisione che, se confermata, segnerebbe la conclusione di un percorso importante con la maglia del Catanzaro.

Brighenti avrebbe scelto di avvicinarsi a casa

Il futuro di Brighenti sembrerebbe ormai indirizzato verso il Nord Italia. Il difensore, che il prossimo 1° agosto compirà 37 anni, avrebbe deciso di avvicinarsi al Veneto per poter stare più vicino ai propri affetti.

Una scelta che il Catanzaro avrebbe compreso e rispettato, considerando il forte legame costruito in questi anni tra il calciatore e l’ambiente giallorosso.

L’eventuale stagione 2026-2027 avrebbe potuto rappresentare l’ultima della sua carriera da calciatore, prima di intraprendere un nuovo percorso nel mondo del calcio.

Il Catanzaro potrebbe affidargli un ruolo dirigenziale

L’addio al campo non significherebbe necessariamente un addio ai colori giallorossi. Secondo quanto filtra, il club della famiglia Noto avrebbe già manifestato l’intenzione di coinvolgere Brighenti in un futuro ruolo dirigenziale.

L’esperienza, la leadership e la conoscenza dell’ambiente maturate negli ultimi anni rappresenterebbero qualità preziose anche fuori dal terreno di gioco. Il rapporto costruito con la società, infatti, andrebbe ben oltre il semplice contratto da calciatore.

Vicenza e Brescia sarebbero le destinazioni più probabili

Sul piano sportivo, le ipotesi più concrete porterebbero a Vicenza e Brescia.

Il Vicenza rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita, sia per la vicinanza geografica sia per il legame che il difensore conserva con l’ambiente biancorosso, dove ha già vissuto stagioni importanti prima del salto in Serie A.

Anche il Brescia resterebbe una possibilità concreta. Il club lombardo, impegnato nella costruzione di una rosa competitiva, potrebbe valutare un profilo di grande esperienza e affidabilità come quello del centrale giallorosso.

Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo

Nel corso delle ultime stagioni Brighenti si è affermato come uno dei simboli del Catanzaro. Pur dovendo gestire una concorrenza sempre più elevata nel reparto arretrato, ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per lo spogliatoio.

La sua esperienza si è rivelata determinante nei momenti più delicati, soprattutto nelle sfide decisive della stagione. Accanto alle qualità difensive, è emersa anche una leadership silenziosa che gli ha permesso di diventare uno dei giocatori più rispettati dal gruppo.

La sua presenza è stata fondamentale anche nella crescita dei compagni più giovani, contribuendo alla solidità di una squadra protagonista negli ultimi campionati di Serie B.

Il Catanzaro si preparerebbe a una sostituzione importante

Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, il Catanzaro perderebbe uno dei calciatori più rappresentativi del ciclo recente. La dirigenza sarebbe quindi chiamata a individuare un sostituto in grado di garantire esperienza, personalità e affidabilità.

Dal punto di vista umano, però, la scelta del difensore verrebbe accolta con grande rispetto, essendo motivata dalla volontà di privilegiare la famiglia e la qualità della vita.

Per questo motivo, l’eventuale separazione assumerebbe i contorni di un saluto reciproco, accompagnato dalla riconoscenza per quanto costruito insieme in maglia giallorossa.