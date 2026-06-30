Catanzaro, Turati fa dietrofront: andrà allo Spezia, ecco il perchè, ecco perché

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, salta Turati: il tecnico va verso lo Spezia, i giallorossi ripartono dalla ricerca del nuovo allenatore

Clamoroso colpo di scena per la panchina del Catanzaro: Marco Turati cambia destinazione dopo l'accordo con il club calabrese. Decisivo il ritorno di Guido Angelozzi allo Spezia

Quando sembrava ormai tutto definito per l'inizio della nuova stagione, arriva un autentico terremoto in casa Catanzaro. Marco Turati, individuato dalla società giallorossa come successore di Alberto Aquilani, è infatti a un passo dallo Spezia, nonostante l'accordo già raggiunto con il club calabrese.

La notizia, anticipata da Gianluca Di Marzio, cambia completamente gli equilibri della panchina giallorossa e costringe la società del presidente Noto a ripartire nella ricerca del nuovo allenatore.

Il pressing dello Spezia convince Marco Turati

Alla base del clamoroso ribaltone ci sarebbe il forte pressing esercitato dallo Spezia, che nelle ultime ore ha deciso di puntare con decisione su Marco Turati.

Fondamentale il ritorno in Liguria del direttore sportivo Guido Angelozzi, che conosce molto bene il tecnico. I due hanno infatti condiviso l'esperienza nella stagione 2019/2020, quando Turati faceva parte dello staff tecnico di Vincenzo Italiano, protagonista della storica promozione dello Spezia in Serie A.

Il rapporto costruito in quegli anni avrebbe avuto un peso determinante nella scelta dell'allenatore, che avrebbe deciso di accettare la proposta bianconera.

Il Catanzaro aveva già programmato la nuova stagione con Turati

Per il Catanzaro si tratta di una vera e propria doccia fredda.

La società aveva scelto Turati per aprire un nuovo ciclo tecnico e nelle ultime settimane aveva già condiviso con lui numerosi aspetti della programmazione.

Sul tavolo erano già stati affrontati temi importanti come il calciomercato, la composizione dello staff tecnico, il ritiro precampionato e la pianificazione della preparazione estiva.

Anche l'ammissione di Turati al Super Corso UEFA Pro di Coverciano aveva rappresentato un passaggio significativo, poiché avrebbe consentito al tecnico di ottenere la deroga necessaria per guidare una squadra di Serie B.

Accordo già sottoscritto: ora serve la risoluzione

Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguarda la situazione contrattuale.

Secondo le informazioni emerse, tra Marco Turati e il Catanzaro era già stato sottoscritto un accordo, formalizzato nei giorni scorsi, che avrebbe dovuto legare il tecnico al club giallorosso.

Prima di poter diventare ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia, sarà quindi necessario risolvere il rapporto con la società calabrese.

Le parti sono già al lavoro per trovare un'intesa che consenta di liberare il tecnico. Qualora non si raggiungesse un accordo tra i due club, sarà lo stesso Turati a dover negoziare con il Catanzaro la risoluzione del vincolo prima della firma con lo Spezia.

Il Catanzaro riapre il casting per la panchina

Il cambio di scenario obbliga ora il Catanzaro ad accelerare nella ricerca del nuovo allenatore.

La società dovrà individuare rapidamente un profilo capace di prendere in mano la squadra prima dell'inizio del ritiro, partecipare alle scelte di mercato e proseguire il lavoro di programmazione senza accumulare ulteriori ritardi.

Il tempo, infatti, rappresenta un fattore decisivo, considerando l'imminente avvio della preparazione estiva.

Giorgio Gorgone torna tra i possibili candidati

Tra i nomi che potrebbero tornare d'attualità c'è quello di Giorgio Gorgone, già accostato alla panchina del Catanzaro nelle settimane precedenti.

L'ex tecnico della Lucchese resta uno dei profili valutati dalla dirigenza giallorossa, anche se al momento non è escluso che possano emergere nuove candidature nelle prossime ore.

La società sta infatti valutando ogni possibile soluzione per individuare rapidamente il tecnico più adatto a guidare la squadra nella stagione 2026/2027.

Le prossime ore saranno decisive

Il dietrofront di Marco Turati rappresenta uno dei colpi di scena più sorprendenti di questo avvio di estate calcistica.

Quella che sembrava una scelta ormai definita si è trasformata in una trattativa completamente ribaltata dal pressing dello Spezia, costringendo il Catanzaro a rivedere i propri piani.

Adesso l'attenzione è rivolta a due fronti: da una parte la definizione della risoluzione dell'accordo tra Turati e il club giallorosso, dall'altra la scelta del nuovo allenatore che dovrà raccogliere l'eredità di Alberto Aquilani e guidare il Catanzaro nel prossimo campionato di Serie B. (Fonte: Gianluca Di Marzio)