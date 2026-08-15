Catanzaro Südtirol Iemmello soddisfatto dopo la Coppa Italia. Video

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Catanzaro Südtirol Iemmello soddisfatto dopo la Coppa Italia

Il capitano giallorosso promuove la prestazione della squadra e guarda con fiducia all’inizio del campionato sottolineando la necessità di continuare a lavorare e completare l’organico

Iemmello analizza la prestazione del Catanzaro

Pietro Iemmello si mostra soddisfatto al termine della sfida tra Catanzaro e Südtirol in Coppa Italia. Il capitano giallorosso ha apprezzato soprattutto l’atteggiamento della squadra, capace di affrontare con personalità un avversario competitivo e dotato di calciatori di qualità.

Secondo Iemmello, il Catanzaro ha disputato una prova positiva, cercando di applicare le indicazioni di Giorgio Gorgone sia nella fase di possesso sia nei momenti in cui era necessario difendere senza palla.

«Sono contento. Penso che abbiamo disputato un’ottima partita contro un avversario forte, perché anche loro hanno dei buoni giocatori. La prima gara ufficiale della stagione rappresenta sempre un’incognita, come dimostrano le esperienze degli anni precedenti».

Il Catanzaro ha seguito le indicazioni di Gorgone

Uno degli aspetti evidenziati da Pietro Iemmello nel dopogara riguarda la capacità della squadra di mettere in pratica il lavoro svolto durante la preparazione. Il Catanzaro ha provato a costruire il gioco con ordine, mantenendo intensità e organizzazione anche nella fase difensiva.

«Abbiamo fatto quello che l’allenatore ci aveva chiesto, sia con la palla sia senza. Per questo sono tranquillo, perché abbiamo disputato un’ottima partita».

La gara contro il Südtirol ha fornito indicazioni utili sul percorso intrapreso dalla formazione calabrese. In questa fase della stagione, infatti, la condizione atletica, gli automatismi e l’intesa tra i reparti devono ancora raggiungere il livello migliore.

Iemmello riconosce i margini di crescita

Nonostante il giudizio positivo, il capitano del Catanzaro non nasconde la necessità di proseguire il lavoro. La squadra è ancora in costruzione e il mercato potrebbe portare ulteriori rinforzi prima della chiusura delle trattative.

«Sappiamo che dobbiamo migliorare e che arriveranno altri giocatori. Come ogni anno, bisogna ripartire da zero e costruire gradualmente».

Le parole di Iemmello confermano che il gruppo è consapevole del percorso ancora da compiere. L’inserimento dei nuovi calciatori richiederà tempo, mentre lo staff tecnico dovrà consolidare i principi di gioco richiesti da Gorgone.

Fiducia e positività verso il campionato

Al di là degli aspetti tecnici, Pietro Iemmello ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale. Il Catanzaro dovrà affrontare la nuova stagione con entusiasmo, compattezza e fiducia nel lavoro quotidiano.

«L’importante è avere sempre fiducia, positività e l’energia giusta per iniziare bene il campionato».

La sfida di Coppa Italia tra Catanzaro e Südtirol rappresenta dunque un primo banco di prova. La prestazione ha offerto segnali incoraggianti, ma il percorso è soltanto all’inizio. Le prossime settimane saranno fondamentali per migliorare la condizione, integrare i nuovi acquisti e preparare nel migliore dei modi l’esordio nella Serie B 2026 2027.

VIDEO INTEGRALE - CATANZARO-SUDTIROL (COPPA ITALIA): IEMMELLO NEL DOPOGARA